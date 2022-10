Všechny Dacie čeká další výrazné zdražení, poděkovat za to můžete opět Bruselu před hodinou | Petr Prokopec

Už si ani nejsme jisti, zda za těmito nápady stojí aspoň dobrý úmysl. Ale i kdyby, o zdravý rozum ani nezavadily. Vnucovat všem autům od Dacie po Ferrari stejná řešení je nesmysl, který klientům italské značky může být ukradený, o zákaznících té rumunské se to ale říci rozhodně nedá.

Bezpečnost nových aut šla za poslední dvě tři dekády neskutečně nahoru. Momentálně tak musíte mít opravdu velkou smůlu, abyste se z cest nevrátili domů. Problémem se nicméně začíná stávat touha zejména evropských politiků vykázat alespoň nějakou činnost. Právě proto začíná být starý kontinent sešněrovaný všemožnými regulacemi, které postupně zvyšují cenu aut na nedosažitelnou úroveň, aniž by něčemu podstatnému pomáhaly. Pokud by nové technologie byly ku prospěchu věci, neřekli bychom ani popel. Jenže tak tomu dávno není.

Za volantem moderních aut jsme strávili moře času, přičemž pomalu první věcí, kterou děláme po usednutí do kabiny, je deaktivace většiny systémů, které dnes Evropská unie prosazuje. Všechny tyto prvky jsou totiž nastavené na univerzální úroveň, která možná funguje v laboratorním světě, v tom skutečném ale neustále selhává. Ať už tedy s řízením máte větší zkušenosti nebo naopak minimální zkušenosti, dané technologie jsou spíše proti vám než s vámi.

Momentálně za pomalu jediné vozy, které vám do řízení „nekecají“, jsou Dacie. To rumunské automobilce umožnilo, aby se po stránce cenové držela při zemi. Navíc díky tomu nebyla až tak výrazně zasažena čipovou krizí, jenže s tím vším bude zakrátko konec. EU se totiž rozhodla, že prvky jako monitoring jízdních pruhů, rychlostní asistent upravující vaše tempo dle příslušných dopravních značek nebo systém detekce únavy řidiče budou od července roku 2024 povinnými.

Šéf rumunské automobilky Denis Le Vot tak již potvrdil, že nové vozy Dacie již asistenčními systémy osazeny budou. „Naší prací je určit, co je v daný moment klíčové, přičemž vše prochází vývojem. Adaptivní tempomat tak bude součástí nových generací,“ říká Le Vot. Jaký model s rozšířenou bezpečnostní výbavou dorazí jako první, Le Vot již neupřesnil. Je to ale jedno, dříve nebo později půjde o všechny Dacie.

Nepochybně to přinese jen další mručení publika - kdo chce, může tyto systémy mít už dnes, kdo nechce, nemusí. EU se postará jen o to, že je dostanou - a zaplatí - úplně všichni. Pro lidi jezdící pár kilometrů po městě na nákupy jsou už dnešní systémy k ničemu, ty budoucí pak budou jen dalším drahým rozmarem. A využití se nedočkají ani v jiných podmínkách.

„Pětihvězdičková auta jsou často tak komplikovaná, že lidé jejich prvkům a funkčnosti nerozumí. Jsme proto spokojeni s tím, co máme,“ uvedla produktová manažerka značky Andreaa Guinea. Přitom narážela na hodnocení Euro NCAP, které právě na asistenční systémy klade stále větší důraz. A to přesto, že většina jich za reálného provozu nefunguje tak, jak by měla. V podstatě tak opravdu jen zbytečně navyšují ceny aut.

Mluvit však s politiky o přeregulovanosti je mlácením prázdné slámy. Jakkoli tedy Dacia v posledních letech začala oslovovat i lidi, kteří dříve nekupovali pouze ojetiny, ale i nová auta jiných značek, do budoucna nejspíše i rumunská automobilka bude muset počítat s ochodem části klientely do autobazarů. Takové Sandero se totiž s elektronickými berličkami posune za hranici 300 000 Kč, čímž se pro mnohé stane nedostupným. Nejsou zase tak dávno doby, kdy podobná auta šlo koupit o třetinu i víc levněji. Navíc dnes nedostáváte nic, co chcete, jen to, za co si musíte zaplatit, i když jste to nechtěli. Brusel rozhodl za vás, můžete mu vyrazit poděkovat.

Ani Dacii Duster (zde v čerstvě odhalené verzi Mat Edition) neunikne vynucené implementaci nových prvků vyžadovaných EU, které jsou spoustě zákazníků k ničemu. Že to povede k dalšímu zdražení, nemusíme dodávat. Foto: Dacia

