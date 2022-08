Všechny nabíječky Tesly v Německu jsou provozovány nelegálně, úřady o tom dobře ví před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla v Německu provozuje více jak 1 800 dobíjecích stanic a ani jedna nefunguje v souladu se zákonem. Co by ale jindy bylo důvodem k honu na čarodějnice, je v tomto případě po léta přehlíženo.

Představte si, že jste zamířili do řeznictví, kde prodavače požádáte o půl kila vepřového. Ten vezme flák masa, položí ho na váhu, nic vám neukáže, neřekne a požádá o pár stovek korun, aniž by vám jakkoli jinak sdělil, jaká je skutečná gramáž. Jak byste v takovou chvíli zareagovali? Vůbec by nás nepřekvapilo, kdybyste měli pocit, že vás chce někdo okrást. A stejně tak by nebylo podivné, kdybyste zalarmovali úřady, aby si na danou prodejnu posvítily. Bylo by pak vskutku zarážející, kdyby věc prověřily, zjistily pochybení a přesto řezníka nechali takto fungovat dál.

Dali jsme se místo aut na maso? Ani ne, je to jen analogie k tomu, jak se Tesla chová v Německu. A jak na to úřady reagují. Německý list Handelsblatt totiž informuje, že veškeré dobíjecí stojany Tesly v zemi fungují nelegální. Ač jde sice na jedné straně o nadmíru pěkné designové kousky, neinformují žádným způsobem o tom, kolik elektřiny jimi protéká. Lidé tak mohou data o dobíjení sledovat pouze na centrální obrazovce svých aut, což je trochu jiná informace Tímto způsobem se ukáže pouze ta energie, která skutečně do vozu nateče.

Jak nicméně v loňském testu zjistil německý autoklub ADAC, při dobíjení dochází ke ztrátám. A ty nejsou ani zdaleka malé, v průměru se u Tesly jedná o 16,2 procenta i při pomalém dobíjení. To už není zrovna malá porce, a pokud bychom ji spojili třeba s bateriemi o kapacitě 100 kWh a nejvyššími cenami od tuzemského ČEZu, pak tu rázem máme 320 Kč, které zaplatíte, aniž byste z toho cokoliv měli. A pokud o tom ani nevíte?

Člověk by tedy logicky čekal, že úřady na zjištění, které učinil projekt IKT für Elektromobilität, adekvátně zareagují. Jenže jak se zdá, elektromobilita je dnes vyšší dobro, v jehož rámci můžete pomalu cokoliv, aniž byste byli potrestáni. Příslušné autority totiž již delší dobu ví, že Tesla porušuje německé zákony, ovšem zcela to ignorují. A prý ještě nějakou dobu oči přivírat budou, dle IKT totiž má na osazení stojanů displeji dojít někdy do konce příštího roku.

Je to vskutku zarážející, neboť zejména Němci jsou v rámci dodržování zákona pedanti - zkuste tamnímu policistovi v souvislosti s vaším chováním na silnici říkat, že jste něco porušili tak trochu a že to do dvou let napravíte. Však stačí na autě nechat čísla z okruhového dne po cestě domů a už jste lovnou zvěří coby účastník nelegálního závodu. A policistům budete velmi obtížně vysvětlovat, že jste neudělali vůbec nic špatného. V tomto případě prokazatelně dochází na porušování zákona, dokonce již několik let, ovšem žádný z úředníků kvůli tomu nehne ani brvou.

Zas a znovu je tak elektromobilita jako spásné řešení všeho stavěna nade vše. Dost by nás proto zajímalo, zda a případně jak na celou událost zareaguje třeba Evropská unie. Ta totiž na oko staví na maximální rovnosti a férovosti, k čemuž ale v tomto případě nedochází. Jelikož jde ale o krok v jí schváleném směru, zřejmě i Brusel pro tentokrát zavře obě oči.

Tesla v Německu instalovala více než 1 800 dobíjecích stojanů, o reálně využívaném množství elektřiny ale není schopen informovat jediný. To je v rozporu se zákony, úřady o ví, ale kupodivu jim to ani trochu nevadí. Foto: Tesla

Zdroj: Handelsblatt přes Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.