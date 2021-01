Všechny nejlepší Mercedesy musí ihned do servisů, dojíždí na své komplikované nápravy před hodinou | Petr Prokopec

Vrchol nabídky třícípé hvězdy byl odjakživa symbolem inovací, s nimi ale přes veškerou snahu vždy přichází riziko technických komplikací. Ty už po pár týdnech postihly všechny dosud vyrobené exempláře nové třídy S.

Mercedes třídy S bývá označován za nejlepší auto světa a jeho novou generaci podobná pověst nemíjí. Automobilka znovu investovala nemalé peníze nejen do jejího vývoje, ale za neskutečných 730 milionů Eur (cca 19,1 mld. Kč) také přepracovala továrnu v Sindelfingenu, kde tento vůz vzniká. Mohlo by se tedy zdát, že z montážních linek budou sjíždět pouze dokonalé exempláře, u kterých majitelé neobjeví jediný zádrhel, nad nímž by se pozastavili, realita je ale jiná. I během honby za dokonalostí může docházet k problémům, což je právě případ vlajkové lodi třícípé hvězdy.

Nové třídy S se týká aktuální svolávací akce. Dle firemního mluvčího se jedná o všech zhruba 1 400 dosud dodaných vozů, které musí do servisů „ihned“. Vůz má problémy se svými komplikovanými nápravami, nikoli však primárně s tou zadní, která vypadá jako rozbitá, i když není, ale s tou přední. Podle automobilky došlo u některých kusů k instalaci špatných táhel řízení, a tak majitelé musí na inspekci, kde bude ověřeno, zda zrovna jejich vůz není tím problematickým. A pokud ano, vše bude opraveno, a to pochopitelně zdarma.

Podle automobilky kvůli tloušťce špatných táhel nemohly být řádně utažené šrouby. To pak v kombinaci s vyšší hmotností vozu a tedy vyšší zátěží na zavěšení může vést k selhání řízení, respektive k jeho rozpojení a tedy logicky k nehodám. Právě proto automobilka v zaslaných dopisech vyzývá majitele, aby s návštěvou servisu neotáleli. Zda jim přitom nabídne nějakou kompenzaci, již nezmiňuje. Stejně jako nebylo uvedeno, jak dlouhou dobu auta u techniků pobudou.

Pro Mercedes je nicméně tato svolávací akce nepříjemná o to více, že souvisí se zmíněnou novou továrnou. Loni v září zástupci značky s hrdostí uváděli, že podnik „nastaví nové standardy v automobilové výrobě“. Zatím to tak nevypadá, a to linky mají na starosti pouze standardní verze „eSka“. Nicméně je třeba pamatovat na to, že ve stejné továrně se zakrátko začne montovat i Maybach, stejně jako elektrické EQS.

Nový Mercedes třídy S používá velmi progresivní zavěšení kol, kdy ta zadní se mohou natáčet více než na kterémkoli předchozím sériovém voze využívajícím takové řešení. Teď musí všechny vyrobené kusy do servisu, ovšem kvůli nápravě přední, která též není tuctová. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Business Insider

Petr Prokopec