Všechny nové nejlevnější Dacie musí povinně do servisů, tentokrát nejde o banalitu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Svolávacích akcí vyhlašují automobilky spoustu a často nejde o nic, čemu by bylo nutné věnovat jakkoli větší pozornost - prostě se ta či ona věc vymění při další prohlídce. Tentokrát ale jde o vážný nedostatek, kterému je třeba věnovat pozornost ihned.

Nová Dacia Sandero vstoupila v závislosti na tom kterém trhu do prodeje na přelomu loňského a letošního roku. Na spřízněný Logan jsme si sice museli počkat o trochu déle, momentálně však již oba vozy mizí ze showroomů jako čerstvě upečené housky z krámu. Problémem pro zákazníky však je, že si v případě vozů vyrobených mezi 2. září 2020 a 15. lednem 2021 od dealerů odváželi a dále mohou odvážet defektní auta, s nimiž mohou v nejhorším případě i havarovat.

Německá KBA informuje, že rumunská automobilka kvůli tomu musela spustit povinnou svolávací akci, kvůli které musí zpátky do servisů zhruba 25 tisíc exemplářů modelů Sandero a Logan. Důvodem je zámek přední kapoty, u kterého se může zlomit západka. V té chvíli pochopitelně kapotu nejistí nic krom vlastní hmotnosti, načež může dojít k jejímu otevření za jízdy. A jelikož kapota v takovém případě nevyhnutelně skončí v čelním skle, jde o vskutku zásadní problém, který může vyústit až v onu havárii.

Z detailů svolávací akce se navíc zdá, že nejde o jednoduchou opravu, auta totiž stráví v servisu něco přes čtyři hodiny. To je doba, za kterou z auta vyndáte motor i s převodovkou. Je tedy vskutku otázkou, co vše je pokažené a co vše musí Dacia vyměnit - samotný zámek kapoty by by vyměněný hned. Jisté každopádně je, že levně jí tato svolávačka nevyjde. Samotná akce se jen v Německu týká 3 500 vozů a odstartovala označena kódem 0DLP.

Bez zajímavosti není, že prakticky ze stejného důvodu jako Dacie musí do servisů i Lamborghini. Také italská automobilka má problémy s kapotou, a to u modelu Aventador SVJ. V tomto případě jde nicméně o panty, které se mohou uvolnit a odlétnout, stejně jako samotný karosářský díl. Značka přitom již oznámila, že vše se týká 221 exemplářů, jež byly prodané mezi 1. listopadem 2018 a 31. prosincem 2020.

Jak se tedy ukazuje, problémy takřka stejného rázu stíhají jednoho z nejlevnějších i nejdražších výrobců, to je snad to jediné, čím se mohou majitelé Dacií utěšovat. Italové přitom dodávají, že těžkosti jim dělá plastový úchyt, který se vlivem horka může částečně roztavit. Šrouby v něm tak již nedrží, což právě vede k uvolnění kapoty. Dle výrobce se špatný komponent měl dostat pouze na jedno vozidlo, svolána je ovšem z preventivních důvodů celá produkce.

Co spojuje Dacie Sandero a Logan s Lamborghini Aventador SVJ? Riziko ulétnutí kapoty, kvůli čemuž musí rumunské i italské vozy do servisů. Zejména v případě rumunských aut nejde o banalitu ani charakterem problému, ani počtem svolaných aut, ani náročností opravy. Foto: Dacia, Lamborghini

Zdroje: KBA, NHTSA

Petr Prokopec