Zatímco zavedené značky s kombíky končí i kvůli nezájmu o ně v Číně, sami Číňané jich nabízí čím dál víc, aby si získali jejich kupce
Petr ProkopecJe opravdu těžké čekat od zavedených automobilek cokoli jiného než ústup ze slávy, když se na trhu doslova vyhýbají stále většímu procentu svých tradičních klientů. Zájemců o to či ono je prý málo. Číňané ale i takové kupce stojí a vychází jim vstříc, to se pak nikdo nesmí divit, když je tím osloví.
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Zatímco zavedené značky s kombíky končí i kvůli nezájmu o ně v Číně, sami Číňané jich nabízí čím dál víc, aby si získali jejich kupce
včera | Petr Prokopec
Je opravdu těžké čekat od zavedených automobilek cokoli jiného než ústup ze slávy, když se na trhu doslova vyhýbají stále většímu procentu svých tradičních klientů. Zájemců o to či ono je prý málo. Číňané ale i takové kupce stojí a vychází jim vstříc, to se pak nikdo nesmí divit, když je tím osloví.
Dění kolem automobilky Hyundai v posledních dnech velmi názorně ukazuje jednu z obrovských chyb, kterou dnes tradičnější výrobci aut dělají. Zjevně by nejradši vyráběli dva tři typy aut pro všechny myslitelné zákazníky, se kterými dosáhnou těch správných produkčních objemů a souvisejících úspor z rozsahu. A dál ani ťuk, i z toho se nakonec bere obsese elektromobily, které jsou si technicky mnohem bližší bez ohledu na typ a velikost.
Je to na jednu stranu pochopitelná, ekonomicky racionální touha, jenže jen krátkozrace. Trh je zkrátka mnohem pestřejším místem a žádá i specifické zboží, které automobilky nabízí stále méně. Končí tedy s tím či oním s argumentací, že pro ně jednotky nebo i nižší desítky procent zákazníků nestojí za to, aby jim vycházely vstříc. Ve výsledku ale i tito lidé představují podstatnou část trhu, nad kterou není radno mávnout rukou - pár procent sem, pár procent tam... Není to nikdy nic a v součtu to může být opravdu hodně.
Situaci jsme detailně probírali tento týden, kdy Hyundai oznámilo, že končí s kombíky, úplně. Nebude nabízet ani jedno takové auto, i když třeba u nás ze jejich odbytu žije. Stejně tak se to samé Hyundai vykašlalo na kupce spalovacích hot hatchů a kdo ví, s čím ještě sekne. Je to velmi krátkozraké, neboť hlavně uspokojování specifických potřeb vede ke spokojenému, loajálnímu klientovi. A i když kupec kombíku obslouží své ježdění také v SUV, proč by to měl dělat, když mu kombi vyhovuje víc?
Takovou směnu zákazníci akceptují jen tehdy, když nemají jinou možnost. Jenže víte, jak je to s konkurencí - ta nikdy nespí a zavedené značky takto jen otevírají prostor k prosazení se nováčkům, kteří po takto bezprizorní klientele rádi sáhnou. I když tedy zájem o kombíky klesá, mrtvá část trhu to rozhodně není, kombi představuje nejuniverzálnější automobilové řešení, které vás nejméně penalizuje tím, co všechno dovede. A i když si ho skutečně oblíbili hlavně Evropané - a na větším čínském trhu s ním stěží ve velkém uspějete -, jsou to paradoxně Číňané, kteří tyto vozy nabízí ve stále větší míře.
Dalším pánem na holení z tohoto ranku je Lynk & Co 07 GT, tedy 4,8metrový plug-in hybridní kombík z Říše středu, která vychází z předloňského sedanu. Stejně jako ten stojí na platformě CMA druhé generace, která byla vyvinuta ve spolupráci s Volvem. Standardem se však u praktičtější verze stávají magnetické tlumiče, se kterými jsou spárovány vzpěry McPherson vpředu a multi-link vzadu. Mimo to nechybí ani 19palcová kovaná kola, za kterými se skrývají čtyřpístkové brzdy.
Vůz bude nabízen ve dvou variantách, bez sportovního bodykitu, a s ním. Ve druhém případě může klientela očekávat navíc také výrazný čelní splitter, zadní difuzor a mohutné prahy, stejně jako dominantní zadní spoiler vyrobený z karbonových vláken. Podobně je pak sice na tom sedan, ten si však musí vystačit s normálním podvozkem a slabšími brzdami. Vlastně tak hraje druhou ligu, i když se dá předpokládat, že po stránce prodejní na tom hůře bude kombík.
Právě tato snaha ale jen potvrzuje, že Číňané se zkrátka chtějí prosadit v každé kategorii, i když jde mnohdy o segment okrajový a jinými výrobci opouštěný. Praktičtější verzi tak dále dodali i výkonnější pohon, neboť sedan počítá s přeplňovanou jedna-pětkou naladěnou na 163 kobyl, se kterou je spárován 218koňový přední elektromotor. Kombík pak sice dostal stejnou spalovací jednotku, s tou ovšem spolupracuje jak přední elektrická jednotka (248 k), tak nově i ta zadní (124 k).
Vedle toho došlo na zvětšení kapacity baterií z 18,4 na 28,3 kWh, přičemž paket by měl vystačit na 200 bezemisních kilometrů. Jde však o výpočet dle velmi nereálného cyklu CLTC. Ovšem i přesto je znovu patrné, že Číňané kombíku nadržují. Uvnitř jej pak osadili 10,2palcovým přístrojovým štítem, 15,4palcovou obrazovkou multimédií a 95palcovým head-up displejem. S touto trojicí jsou pak vpředu spárována sportovní sedadla s výrazným vedením.
Lze už jen dodat, že standardně má kombík pobrat 600 litrů, po sklopení zadní lavice však kapacita zavazadelníku narůstá na 1 700 l. Cena pak zatím nebyla upřesněna, startovat by nicméně měla okolo 165 tisíc yuanů, což je přibližně 520 tisíc korun. Za to u nás zdaleka nepořídíte ani základní Škodu Octavia jako liftback s nejslabší jedna-pětkou. Zájem o kombíky by tak díky 07 GT mohl nakonec vzrůst i v Číně, ale i kdyby ne, v Evropě se s nimi Číňané prosadí snadno. Protože ostatní - jako třeba ono Hyundai - na ně právě i s odkazem na Čínu kašle. To je všeříkající.
Číňané se na poli kombíků snaží tak moc, že nový model 07 GT nabídnou i s prvky, o kterých si spřízněný sedan může nechat pouze zdát. Především ale taková auta hnou na trh, i když doma s nimi stěží uspějí, zatímco konkurenti s nimi právě s odkazem na Čínu končí. Foto: Lynk & Co
Zdroj: Lynk & Co
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