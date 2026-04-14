VW a Audi s 12denním zpožděním zveřejnily své výsledky za první kvartál a je jasné, proč je tak dlouho skrývaly

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 11 hodinami | Petr Miler
Před pár dny jsme se divili, proč ještě nejsou venku, teď už je to zřejmé. Jestli se je Němci pokoušeli aspoň nějak zpětně napravit, nebo se prostě nechtěli chlubit tím, co není k chlubení, nevíme. Na každý pád jsou jejich letošní americké prodeje jednou velkou tragédií.
V Evropě nebo v Česku to úplně neplatí, v Americe ale má řada automobilek jeden dobrý zvyk - zveřejňují své prodejní výsledky za předchozí období, typicky kvartál, prakticky okamžitě po jeho skončení. Typickým datem zveřejnění je tedy první den následujícího měsíce, není-li to zrovna víkend, svátek apod. A když nejde o ten první, je to ten druhý.
Přijde nám to logické, je to takový základní předpoklad transparentnosti. Žijeme v digitální době, takže na těchto výsledcích není co vymýšlet - není třeba sčítat data z nějakých papírových reportů dealerů, známa jsou prakticky v reálném čase. Pro automobilku tedy stačí jim dát nějakou formu, přidat pár vět komentáře a je hotovo.
Takto to po léta dělal v USA i Volkswagen. Dokonce jeho letošní report za celý loňský rok je datován k letošním 5. lednu, což je první den po Novém roce a navazujícím víkendu. Prostě i ten byl venku hned. Stejně s daty pak nakládalo i dceřiné Audi, letos v dubnu jsme se ale čísel za první kvartál dlouho nedočkali. Ještě bychom pochopili, že nešla ven prvního v měsíci, aby někomu nepřipadala jako žert, zveřejněna ale nebyla ani k 11. dni měsíce.
V ten moment VW oznámil, že v Americe končí s modelem ID.4 a už tehdy jsme se divili, že přesná data pořád neznáme. „Čísla za první letošní kvartál automobilka zatím nezveřejnila, i když jindy tak činí v první den měsíci následujícím po konci čtvrtletí. Nezájem ale musí být enormní, když VW k tomuto kroku přistoupil,” psali jsme v tu chvíli. A enormní opravdu byl, nikoli jen o ID.
Teprve včera, s 12denním zpožděním VW vypustil své kvartální výsledky i pro USA, to samé Audi. A je to zas jednou slušná krvavá koupel. VW za první kvartál 2026 vykázal v Americe pokles prodejů o výrazných 16,1 procenta, když místo 87 915 aut prodal jen 73 803 vozů. To pravé „kouzlo” reportu a zřejmě i důvod jeho krajně neobvyklého zpoždění je ale jinde - skoro 96% propad prodejů zmíněného ID.4.
To zní, jako by se přestal prodávat už dávno, ale ouha, po celý první kvartál byl úplně normálně k dispozici - za slušnou cenu (na poměry elektromobilů) a s puncem „Born in the USA”. Přesto si našel pouhých 338 kupců, což je až neuvěřitelně málo. Přitom se nestalo nic zvláštního, jen loni skončilo dotování tohoto typu aut na federální úrovni. Jen o něco lépe si pak vedl ID.Buzz, který se nedočkal verze pro modelový rok 2026 a skladové vozy se prodávají o 35,2 % hůř než loni.
Data o prodejích, která vypadají, jako by je někdo poskládal v Calc602 a zmáčkl PrintScreen, ale celkově nevěští nic dobrého. V podstatě jen inovovaný Tiguan se prodával dobře, když 23 928 dodaných kusů znamená nárůst odbytu z roku na rok o víc než 55 %. Jenže oproti minulému kvartálu jde znovu o zhoršení o desítky procent. Jinak prodejně rostl už jen Golf R o 3 procenta, naopak Taos, Jetta, Atlas a další mířily dolů.
Čísla jsou to bídná, přesto se s ohledem na podivné okolnosti jejich zveřejnění musíme ptát, zda jsou stoprocentně autentická. I když ve strukturách podobně uvažující firmy si dokážeme jako důvod představit klidně jen to, že zveřejnění takového „pošpinění pověsti” jindy protežovaných aut vyžadovalo jen extra schválení zpoza oceánu. Anebo prostě Němci nevěřili tomu, jaká je to bída, a tak počítali a počítali, až zjistili, že problém není ve výpočtu. VW jsme se zeptali, proč s vypuštěním dat tak otálel. A pokud se dozvíme něco kloudného, nenecháme si to pro sebe.
Zeptat se ovšem budeme muset také Audi, které též váhalo a též padalo, dokonce ještě víc než mateřský VW. Data samotné automobilky zveřejněná se stejným zpožděním totiž ukazují, že značka v prvním čtvrtletí v USA prodala pouze 29 886 vozů, což je pokles o celých 30 procent. Audi se vymlouvá na makrofaktory, z čísel konkurentů je ale zřejmé, že jsou to čtyři kruhy, kdo se propadá, ne celý trh.
Znovu je patrné, že Audi v poslední době pokazilo, co mohlo. I jistota v podobě modelu Q5 je s 10 100 prodanými vozy o 26 procent níž než loni. Menší Q3 je dole o 20 procent, Q7 o 30 a Q8 o 25 procent. Sázka na SUV tedy automobilce moc nevyhází, ještě hůř jsou na tom ale - uhodli jste - opět elektrické modely, na které Audi vsadilo prakticky vše.
Prodeje e-tronu GT klesly o 75 procent na pouhých 63 aut, Q4 e-tron se propadl o 93 procent na bídných 90 kusů, Q6 e-tron je níž o 90 procent s 309 prodeji. Novinka v podobě A6 e-tron se propadnout nemohla, loni nebyla v prodeji, letos dodaných 164 aut za kvartál je ale pořád stejnou tragédií. Konvenčnější modely jsou na tom citelně lépe. A5 (tedy nástupce A4) je nahoře o 6 procent, klasická A6 na benzin o 9 procent. A3 se drží svého (+1 procento), A7 a A8 jsou na odchodu a padají do zapomnění.
Jak už padlo, Audi výsledky omlouvá stýskáním si na situací na trhu, která jistě není růžová. Jenže BMW je za první kvartál dole jen o 3,9 procenta, Mercedes o 3 procenta a Lexus o 2,5 procenta. Poklesy to jsou, to ano, ale zdaleka ne o 30 procent. V tomto jsi, Audi, se svými nepřesvědčivými novinkami samo.
Auta jako nový Atlas pro VW nemohou v USA přijít dost brzy. Rozklad jeho tamních prodejů je enormní, Audi ještě větší. A protežované elektrické modely zjevně nezajímají skoro nikoho. Foto: Volkswagen
Zdroje: Volkswagen, Audi
