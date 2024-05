Dohoda VW a Renaultu o společném projektu malého levného auta zkrachovala, prý si každý líp poradí sám před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Obě automobilky se chtěly držet rčení, že nepřítele si máte držet u těla ještě víc než svého přítele. Nakonec ale zjistily, že za jeden provaz táhnout prostě nedokážou, protože každá strana chce mít v rukou jeho větší část.

Ještě na počátku loňského roku se Volkswagen chlubil tím, že přijde s levným elektromobilem. Přičemž pod pojmem „levný“ si Němci představovali auto startující pod 20 tisíci Eury, tedy těsně pod metou půl milionu korun. Většina Čechů by s takovou definicí nesouhlasila, to ale nyní hoďme za hlavu, neboť i sám šéf koncernu VW Blume nakonec připustil, že takové auto dnes vyvinout nejde. Prodejem elektromobilu za takovou cenu by byly spojené jen ztráty a automobilka podle něj „není charitativní organizací“.

Vlastně tak dávalo smysl, když v prosinci bylo ze strany Renaultu potvrzeno, že německá a francouzská automobilka jednají o společném vývoji malého a skutečně levného auta, které by bylo opět elektrické. Stát za tím měly hlavně obavy ze souboje s Číňany, který se aktuálně zdá být předem prohraný. Stačí si koneckonců jen uvědomit, že třeba takový VW ID.3 startuje na 929 900 Kč. To je o 150 tisíc korun vyšší částka, než za jakou můžete sáhnout po MG4. V obou případech přitom dostáváte prakticky totéž.

Možnost rozprostřít vývojové náklady mezi několik značek nejen jednoho koncernu, ale hned dvou, by teoreticky mohla vést k citelnému zlevnění i při zachování kladných marží. Nicméně zdroje blízké věci citované Reuters nově uvádí, že společný projekt je minulostí. VW měl odejít od jednacího stolu s tím, že dostupný elektromobil si nakonec vyvine sám. A Renaultu v reakci na to nezbylo než udělat totéž. Bližší informace o koncernových plánech mají být zveřejněny v řádu týdnů, šéf VW jako značky Thomas by nicméně levný bateriový vůz rád představil do roku 2027.

Na francouzské straně toto rozhodnutí nemá nijak ovlivnit příchod nového elektrického Twinga, se kterým chce Renault přijít dokonce o rok dříve než Němci se svou trochou do mlýna. Automobilka je nicméně i nadále ochotná na projektu spolupracovat s dalším výrobcem, ať už se bude jednat o partnerský Nissan či Mitsubishi, popř. o někoho mimo alianci. Šéf Renaultu Luca de Meo totiž prosazuje myšlenku „automobilového Airbusu“, kdy by různé značky měly na starosti vždy jen část společného projektu.

K tomu jsme ale skeptičtí, a to nakonec i z důvodů, které rozkmotřily VW s Renaultem. Jednou z příčin, proč se tak mělo stát, bylo zvažované místo vzniku levného vozu - Francouzi totiž požadovali, aby se i německá verze vyráběla v jejich továrně. S tím ovšem nesouhlasili Němci, neboť už nyní nemají své podniky vytížené na plnou kapacitu. Uvážíme-li, že VW tak jako tak chystá bleskové masivní propouštění, nebyl by takový krok v Německu přijat dobře.

Společný projekt je tedy po několikaměsíčním jednání mrtev, jakkoli prý shoda obou stran byla velmi blízko. Pro VW i Renault to ale může být větší problém, než se na první pohled zdá. Tím, že Němci i Francouzi budou na dostupném elektromobilu pracovat separátně, se logicky zvednou i oběma výrobců náklady. A zatímco oni se budou prát, někdo třetí se začne smát. Kdo to asi bude, nemá smysl konkrétně uvádět.

Nové elektrické Twingo se sice loni ukázalo jako koncept, produkční verze však není ani zdaleka hotová. Renault na ní chtěl spolupracovat s Volkswagenem, několikaměsíční jednání ale nakonec skončila u ledu. Foto: Renault

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

