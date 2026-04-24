VW asi vadilo, že se svou levnou značkou boduje, přichází tedy s novinkou, která se postará o opak
Petr ProkopecNápad VW přijít s novou levnou značkou, která by se nestarala o žádné přelomové novinky, ale přicházela s racionálně koncipovanými auty s osvědčenou technikou za dobré peníze, od začátku nebyl špatný a docela zabral. Teď přišel čas to změnit.
24.4.2026 | Petr Prokopec
Pokud v dnešní době chcete uspět, musíte být rychlí a flexibilní. Choutky zákazníků jsou vrtošivé, co se tedy líbí jeden den, nemusí se líbit ten další. A podobné je to i s náladami politiků, které na to reagují. Kde jste se tedy zpočátku dočkali pomocné ruky, tam můžete vzápětí počítat s tím, že vám stejná pazoura pořádně namlátí. I gepard by tedy vedle vás měl být za hlemýždě. Přičemž mnohdy ani nemůžete koukat na to, jak velký kus cesty jste ušli - pokud nechcete zůstat pozadu, musíte být připraveni se bez ohledu na veškeré investice vrátit na začátek, odepsat veškeré dosavadní náklady a začít od nuly.
Nic z toho bohužel Volkswagen nedokáže. Německá automobilka sice už pár měsíců mluví o tom, kterak nabrala „China Speed“ a své novinky vyvíjí o 30 procent rychleji, než tomu bylo dřív, jenže toto tvrzení má své trhliny. VW totiž nezačíná na čistém listu papíru, nýbrž často staví na existující technice konkurenčních automobilek. V důsledku toho je ale reálně spíš pomalý, neboť čínským automobilkám nezabere dva roky, aby se od konceptu dostali k produkčnímu vozu.
Ještě hůř jsou na tom ovšem Němci v oblasti strategických rozhodnutí. Nejnověji to dokazují odhalením konceptu Jetta X, který má předznamenat novou kapitolu v historii této levné značky. Jak přitom asi již tušíte, ta se má psát výhradně za pomoci elektrického pohonu. Němci tak nejspíše dospěli k názoru, že když už se jim někde daří, je třeba takový úspěch rychle pohřbít stejnou chybou, která je pohřbívá všude jinde. Kdyby v sazce nebyl osud mnoha lidí, kteří pro firmu a s firmou pracují, možná by nám ani nebylo proti srsti, aby si kalich hořkosti vypili do poslední kapky. Ale jak jistě víte, takhle jednoduché to není.
Jetta X a strategie „all electric“ totiž přichází ve chvíli, kdy se už i Čína staví k elektrickému pohonu přinejmenším bokem. Rušeny jsou všemožné dotace, místo nich pak přichází nové regulace, které některým takto koncipovaným vozům komplikují život a jiné zcela vylučují z prodeje. Vláda se tak snaží výrobci tlačit spíše k menším a efektivnějším autům. Zároveň jim zakázala, aby u elektromobilů do budoucna používali zapuštěné kliky, a to kvůli bezpečnosti. Podobné nařízení se ovšem nevztahuje na spalovací vozy, které evidentně začínají hrát prim.
V poslední době totiž čínské automobilky stále častěji přichází s vlastními benzinovými či dokonce i dieselovými motory, u kterých hlásají nebývale vysokou účinnost. Nejde přitom jen o hybridní techniku, ale také o čistě spalovací jednotky. Zavedené značky jako VW pak těmto novotám nezvládají konkurovat, neboť svůj vlastní vývoj na tomto poli buď zcela zastavili, nebo výrazným způsobem zpomalili. Během velmi krátké chvíle tak přišly o dekády budovaný náskok, který by Číňané jinak nedohnali.
Jak se tedy zdá, Říše středu si pro Němce připravila past, do které se navíc rozhodli ne spadnout, ale rovnou seskočit po hlavě. A jakkoli i něco takového by nakonec ještě mohlo dopadnout dobře, je k tomu třeba vůle a především pak v úvodu zmíněná rychlost a flexibilita. Jinými slovy, VW by v tuto chvíli měl ohlásit, že pod značkou Jetta v brzké době dorazí celá flotila novinek, které se budou pyšnit příslovečnou německou kvalitou a nabídnou nejmodernější spalovací techniku. To vše pak bude stát pakatel.
Čeho jsme se ale místo toho dočkali? V podstatě oznámení, které nebylo na místě nikdy a aspoň trochu chápat jej šlo naposledy před několika roky, kdy někteří bůhvíproč věřili, že elektrický pohon v krátké době osloví každého člověka na světě. Máme tu tedy Jettu X, která do jisté míry připomíná Dacii Bigster, hlavně pak při pohledu z boku. Na příď se pak nastěhovalo nové logo značky, která má být taktéž symbolem nové elektrické éry. Uvnitř pak VW vidíme většinu ovládacích funkcí soustředěnou na centrální dotykový displej. Chtějí to ještě aspoň Číňané?
O technice zatím nepadlo ani slovo, tedy kromě faktu, že s ničím jiným než s elektromobilitou Jetta do budoucnosti nepočítá. S prvním produkčním modelem by se přitom značka měla pochlubit ještě letos, do roku 2028 pak dorazí ještě tři další novinky. Tedy, takový je plán. Pokud ale VW bude dogmaticky trvat na jediném zvoleném pohonu, nejspíš na premiéru všech ani nedojde. Spíše se začne psát trochu jiná kapitola v historii Jetty, a sice tvrdý dopad z výšin na úplné dno.
Koncept Jetta X nevypadá špatně, a pokud by stejně jako dosavadní modely této nízkonákladové značky počítal se spalovacím pohonem, se kterým by si Němci opravdu vyhráli, dal by se sériové verzi věštit úspěch. Jenže VW si vše maluje docela jinak a hodně naivně. Foto: Jetta
