VW až tři roky po prvních požárech uznal, že jeho „ID.Buch” hoří, majitelé nesmí parkovat doma a ani ho pořádně dobíjet
včera | Petr Prokopec
Automobilka ve své době jakékoli problémy popírala, i když se autu začalo přezdívat ID.Boom kvůli spektakulárnosti nejvíc medializovaného incidentu. Musely uběhnout skoro tři roky a dojít k řadě dalších problémů i s jinými modely ID, aby konečně začala něco dělat.
Na počátku června 2023, tedy pomalu už před třemi lety, došlo ve finském Lahti na podivný incident. Podle svědků se nejprve ozvala hlasitá rána, než bylo zaznamenáno velké mračno kouře. Za obojím měl stát Volkswagen ID.Buzz, který zrovna stál u dobíjecího stojanu. Protože se ovšem neobjevily plameny, zdálo se, že chyba není na straně vozu. Majitel s ním tedy místo činu opustil, přičemž vyšetřování se tehdy zaměřilo na dobíjecí zařízení. Jenže žádný problém na něm objeven nebyl.
Příčina incidentu se naplno ukázala o pár dnů později, kdy ten samý ID.Buzz z ničeho nic vzplanul. A protože plameny byly tradičně intenzivní, vyšetřovatelům zbyl ke zkoumání pouhý „škvarek“. Tehdy se o požárech elektrických aut ještě mohlo mluvit, a tak se v diskuzích a na sociálních sítích rychle ukázalo, že nejde o jediný takový incident, se kterým se majitelé museli potýkat. A vozu se proto začalo žertovně přezdívat ID.Boom neboli ID.Buch. Samotná automobilka ale jakékoli problémy popírala.
Nepřiznala je dosud, ale jen přímo, jinak je jasné, že existují. Němci totiž skrze domácí KBA ohlásili svolávací akci s kódem 93MI, která se týká skoro 100 tisíc elektromobilů. A mezi nimi i ID.Buzz.
Do servisů tak musí majitelé 74 579 aut, mezi nimiž je i část produkce modelů ID.3, ID.4 a ID.5, ke všemu se akce týká i 19 452 exemplářů spřízněné Cupry Born. Jde vždy o vozy vyrobené mezi 7. únorem 2022 a 23. srpnem 2023, v jejichž případě jsou některé moduly bateriových paketů vadné. Podle německé KBA, která o svolávací akci informovala, mohou tyto moduly vést ke snížení dojezdu, stejně jako mohou spustit varovnou ikonku na palubní desce. Mohou ale také vést ke vzniku požáru. Dealeři baterii po návštěvě servisu prověří a případně vymění.
Pikantní je, že KBA nevolá po žádných konkrétních opatřeních, protože všechno je boží. Ta samá svolávací akce pod tím samým ID týkající se toho samého ID.Buzzu v Nizozemsku ale podle tamní RDW pro majitele „nezbytně” znamená, „aby vůz parkovali pouze venku a nenabíjeli jej na víc než 80 % kapacity”. To jsou dost zásadní omezení.
Není to poprvé, co VW modely ID svolává kvůli požáru. A pokaždé u toho byly trochu rozporuplné informace. Při dřívější svolávací akci v USA hovořil VW o špatných elektrodách v bateriích a uváděl, že pokud jsou takové součástí bateriového paketu, pak může dojít na snížení dojezdu nebo požár. A že na závadu přišel při kontrole výroby. Závada se ovšem loni na podzim měla týkat jen zhruba 350 exemplářů vyrobených v letech 2023 a 2024. Letos v únoru se však již jednalo o více než 44 tisíc aut, přičemž baterie jim dodala společnost SK. Z jejích skladů přitom pochází i pakety pro ID.Buzz.
Je samozřejmě nutné poznamenat, že v případě americké a evropské produkce se pobočky SK liší, pročež ve finále může být i různá příčina požárů. Faktem ovšem zůstává, že na ty dochází již tři roky a rozhodně u nich došlo přinejmenším na materiální škody, o čemž VW též hovoří tuze nerad. Chyby se stanou, jistě. Ta mlha okolo je ale prostě zbytečná - nedivili bychom se, kdyby VW o problému věděl roky, ovšem až teď se situace stala neúnosnou...
ID.Buzz musí podobně jako část zbylé produkce německé elektrické rodiny do servisů kvůli riziku samovznícení. Přezdívku ID.Buch nezískal náhodou, VW se ale roky tvářil, že se nic nedĚje. Foto: Volkswagen
