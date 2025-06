VW během 10 let zabil tři čtvrtiny prodejů Golfu, z bestselleru udělal symbol úpadku. A jeho „řešení” pošle prodeje ještě níž včera | Petr Prokopec

Je to ve své podstatě tragický příběh kaskády špatných a nezřídka zcela nepochopitelných strategických rozhodnutí, která jedno z nejlepších aut svět poslala směrem k průměru. A žádná spása není na dosah, „řešení” Volkswagenu bude pro vůz spíš poslední ránou.

Od představení první generace Volkswagenu Golf uteklo už jednapadesát let. Během té doby jej Němci poslali do světa ve víc než 37 milionech exemplářů, čímž se tento model stal jejich absolutní jedničkou, neboť Brouk má na kontě 21,5 milionu prodaných aut a Polo 20 milionů. A nestalo se to náhodou, ve většině svých generací byl Golf velmi přesvědčivým autem, které za velmi přijatelné ceny nabízelo téměř všechno, co může člověk od automobilu rozumně očekávat.

Jeho popularita zejména v Evropě byla tedy nezměrná. Prodejně zůstával po dekády téměř neporaženým vozem, donedávna existovalo jen 5 aut, která jej kdy dokázala pokořit. Byly to ale výkřiky, krátkodobé úspěchy, dlouhodobě neměl na Golf nikdo a nic. Bylo by tedy logické, kdyby si VW tento model hýčkal podobně jako Toyota svou Corollu. Jenže německá automobilka před pár lety došla k názoru, že její budoucnost leží v elektromobilitě, a proto Golf jako zástupce spalovací éry musí zemřít.

Stávající osmá generace tak měla být tou poslední, na její místo měl nastoupit model ID.3, který byl firmou prezentován jako třetí nejdůležitější mezník v její historii, a to právě po modelech Golf a Brouk. Dnes už ale víme, že se tento elektromobil naopak stal jedním z největších firemních propadáků. I proto nakonec během pár let zamíří do propadliště dějin, neboť jeho nástupcem se stane Golf. Devátá generace nicméně přejde na elektrický pohon, načež se vlastně bude jednat o nový ID.3, jen s odlišným názvem. Co se asi může pokazit?

Šéfka firemních odborů Daniela Cavallo se tento týden pokusila ujistit zaměstnance, že novinku nečeká podobný osud jako stávající provedení. Ovšem nevysvětlila, jak by toho mělo být dosaženo. Je sice pravdou, že elektrický Golf dostane platformu SSP, která je o poznání lepší než architektura MEB, stále u ní bude třeba počítat s mnohými technickými limity a vyšší cenou. Ani jedno pochopitelně masy do showroomů lákat nebude.

Je tak dost možné, že přechodem na elektrický pohon VW svůj někdejší záměr dokoná a Golf odpraví, jen v podobě, ve které měl naopak pookřát. Někdejší k tomu ostatně nemá daleko ani dnes. Agentura Reuters se totiž dostala k interním dokumentům, dle kterých ještě v roce 2015 automobilka vyrobila více než 1 milion exemplářů. Loni jich však prodala už jen lehce přes 300 tisíc. A pro letošek nepředpokládá, že by prodeje překonaly 250 tisíc aut. Během pouhé jedné dekády tu tedy máme sešup o šílených 75 procent, který dokumentuje úpadek celého VW. Ještě před 10 roky světově dominantní automobilová firma dnes stále více směřuje k průměrnosti.

„Trendem je nezastavitelný pokles,“ uvedla v reakci na to Cavallo. Podle ní je tak nutné, aby se výroba největší ikony VW přesunula do Mexika, kde je levná pracovní síla, zatímco Němci se následně budou věnovat elektrickému nástupci. První krok lze pochopit, neboť Mexiko je po stránce mzdových nákladů jednou z nejlevnějších zemí na světě. Německo je však oproti tomu tou vůbec nejdražší, což ale znamená, že ani elektrický Golf nemůže být skutečně levný. A tedy ani pořádně žádaný.

Němci tak vrší jedno špatné rozhodnutí na druhé, čímž si soustavně zabíjí svou největší ikonu, bez ohledu na to, co má pod kapotou. Přitom by klidně stačilo, aby spolu se stěhováním do Mexika došlo i na zvýšení kvality na úroveň sedmé generace, návrat široké palety motorů, pohonů kol a převodovek, snížení ceny na adekvátní úroveň a z Golfu by se znovu mohl stát „milionář”. Není to přece zase tak těžké, „normální auta” vyhlížená většinou trhu nabízí stále méně výrobců a bez pořádné konkurence by Golf znovu zářil. Jenže VW po ničem takovém netouží, stejně jako mnozí jiní. Proč, nám uniká, jednoho dne to ale někdo zlomí a ukáže všem cestu. Je to jen otázka času...

Golf dnes opravdu neboduje jako kdysi, zákazníci o něj ale zájem jen tak neztratili. Problém je v tom, že představuje stále méně přesvědčivé auto za stále větší peníze. A Němci to chtějí vyřešit přechodem na ještě měně přesvědčivý a ještě dražší elektrický pohon? Jak hloupé to je? Foto: Volkswagen

Zdroj: Reuters, Volkswagen

Petr Prokopec

