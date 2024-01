VW během 4 měsíců totálně otočil. Seat s auty nekončí, naopak se má stát tím, čím od začátku měl být před 6 hodinami | Petr Miler

Způsob zacházení koncernu VW se španělskou značkou říká o současném automobilovém světě víc, než bychom si přáli slyšet. Dogmatické rozhodování, ignorace tržní reality, nedostatek strategického uvažování, uměle vyvolávaná nestabilita, to všechno a mnohé další se v něm zračí.

Skupina Volkswagen se zejména díky dvou géniům své doby - Carlu Hahnovi a Ferdinandu Piëchovi - dostala na přelomu milénia do unikátní pozice, která jí dávala šanci stát se na dekády hegemonem automobilového světa. Chvíli mířila správným směrem, série špatných strategických rozhodnutí ale firmu rychle sundala z koně.

Zejména Piëch vybrousil Hahnem vytěžený diamant do mimořádně blyštivé podoby. Udělal z koncernu VW jedinou automobilku, která je prakticky „všude” a může proplouvat nutně fluktuujícími ekonomickými cykly s velkým nadhledem. Získala kontrolu nad Škodou, Seatem, samozřejmě jí zůstal Volkswagen, ovládla Audi, Lamborghini, Porsche, Bentley, Bugatti, několik výrobců náklaďáků a autobusů... Bylo celkem jedno, kam se zrovna stočí vývoj světa, VW mohl mít předem odpověď na všechno. Přesně tím směrem Piëch mířili, další to postupně zabili.

Dnes vládne automobilovému světu Toyota, která v takové pozici zdaleka není. Postupně učinila pár akvizic, stvořila Lexus, pořád má ale v podstatě jen jedno: Toyotu. Jasně, nabídka této značky je široká a na různých trzích chytře přizpůsobená lokálním podmínkám, ale je to pořád jedna značka s jednou image a jedním akceptovaným cenovým rozmezím. VW touto cestou nešel a jako jediný úspěšně vybudoval to, čemu se dá říkat „široké portfolio značek”, které se částečně překrývají, vyloženě do zelí si ale nelezou. Chcete hodně hodnoty za peníze? Je tu Škoda. Chcete víc šmrncu pořád za dobrou cenu? Je tu Seat. Chcete od všeho trochu, co neurazí, nenadchne, nenaštve obchodního partnera a nezklame partnerku na večer? Je tu VW. Jste trochu víc rozmařilí, chcete ví prestiže? Je tu Audi... Takhle můžeme pokračovat ještě pár odstavců.

Vtip byl navíc v tom, že tohle všechno dokázal postavit klidně kolem jedné a té samé techniky. Piëch se musel smát, když si v kanceláři nechal vystavit jednu platformu, jeden motor, jednu převodovku a jednu elektrickou architekturu a říkal si cosi ve smyslu: „S tímhle dokážu vytvořit vizi čehokoli, co je schopna pojmout vaše představivost!” Bylo to hezky hezky rozjeté, ale začalo to mířit do slepé uličky.

Problémem se pochopitelně stala sázka pozdějšího šéfa VW na elektrifikaci všeho. Koncern Volkswagen mohl vyrazit také elektrickým směrem, proč ne, ale úplně se vším a najednou? To v kontextu výše zmíněného nedává žádný smysl snad krom toho, že by dál na jedněch základech stavěl X aut. Jenže na rozdíl od minulosti by to nebylo geniální, bylo by to tupé.

Elektrický pohon není pro každého kvůli své ceně a použitelnosti, mimo jiné, takže proč jej nabízet všem? VW mohl elektrifikovat část portfolia VW, větší kus nabídky Audi a Porsche, přidat nějaký Seat nebo Škodu, aby se neřeklo, ale jinak dál rozprostírat svou nabídku napříč sociálními skupinami. Mohl být znovu širokým portfoliem připravený na časy, kdy nevíte, co bude, a podle vývoje akcentovat pozici Škody, Seatu, VW, čehokoli. Neudělal to.

Automobilka v podstatě oznámila, že elektrifikuje za pár let úplně všechno a pro všechny. V případě poněkud strádajícího Seatu se pak rozhodl, že vytvoří novou značku Cupra, která bude - to jste uhodli - zase jen elektrická a Seat v podstatě zruší. Nechápali jsme to, VW si mohl nechat Seat a Škodu jako své „lepší Dacie”, nabízet pod jejich hlavičkami dál spalovací auta a své elektrické hry si hrát s ostatními značkami. Ale neudělal to a po měsících spekulací loni v září oznámil, že Seat prakticky končí a jen doprodá, co nyní nabízí. Pak místo něj přijdou pouze elektrické Cupry.

Kritizovali jsme to tehdy v duchu výše zmíněného jako další nerozumný projev sázky na jednu kartu, ale víte co? Uběhly 4 měsíce a už to neplatí. Leccos VW naznačil už loni v listopadu, teď je to ještě zřejmější.

V rozhovoru pro britský Autocar tamní šéf značek Seat a Cupra uvedl, že Seat bude nabízet auta a dál a budou to spalovací vozy. Cíl je jasný - udělat ze Seatu jakousi základní nabídku koncernu, která by plnila přesně tu roli, po které jsme roky volali, kterou od začátku měl zastávat: „Tvrdě pracujeme na tom, abychom byli tou správnou vstupní úrovní pro VW Group,” řekl Gossen a potvrdil, že žádný elektromobil značka nechystá. „Dnes neexistuje žádné informace o bateriovém produktu značky Seat,” řekl jasně třebaže dodal, že „prostor pro sny je tu vždy”. Seat tedy bude dál výrobcem dostupných spalovacích aut a žádný elektromobil ani neplánuje.

Je to vlastně neočekávaný, ale sympatický zvrat osudu, který v prvé řadě říká hodně o tom, jak vypadá dnešní automobilový průmysl. Po dekády konzervativní, rozvážný obor, kde dnešní rozhodnutí ovlivňují reálné dění za 5 až 10 let, se stal hystericky křičícím kazatelem dogmat, která mohou být odvolávána v řádu měsíců. Přijde nám smutné, když v srpnu 2023 můžeme slyšet jednoho činovníka VW Group křičet, že budoucností Seatu je elektrická Cupra, zatímco v lednu 2024 můžeme jiného slyšet pravit, že budoucností Seatu je spalovací Seat. Ale tak to zkrátka je - automobilový průmysl vesměs přišel o rozumné vize a smysluplné strategie. A podle toho se chová. Nepochybujeme o tom, že se věci jednoho dne vrátí do normálu, nemalovali bychom si ovšem, že ten den přijde zítra.

