Petr MilerAle vážně, co tohle auto spojuje s VW krom loga na přídi? Dosaďte si místo něj znak Hondy a máte před sebou dokonalého Japonce. Volkswagen jako by musel za každou cenu homogenizovat vše, co dělá, a nemine to ani velké SUV Tavendor.
VW bere svým autům poslední zbytky identity, tato novinka by mohla být skoro čímkoli v nabídce kohokoli
před 4 hodinami | Petr Miler
Ale vážně, co tohle auto spojuje s VW krom loga na přídi? Dosaďte si místo něj znak Hondy a máte před sebou dokonalého Japonce. Volkswagen jako by musel za každou cenu homogenizovat vše, co dělá, a nemine to ani velké SUV Tavendor.
Tento týden v požehnaných 88 letech zemřel Ercole Spada, podle nás ne zcela doceněný genius automobilového designu. Kdysi jsme mu věnovali celkem rozsáhlý článek, a tak se nebudeme opakovat, jeho přístup k vymýšlení nových aut mi ale vytanul na mysli nejen v souvislosti s jeho odchodem z našeho světa, ale i při pohledu na auto níže.
Spada byl specifický tím, že to... Že to vlastně nebyl designér. Byl to studovaný technik, který měl také nepopiratelný umělecký talent, právě toto spojení se ale staralo o to, že jeho designy měly vždy hluboký funkční smysl. A ačkoli své první vozy stvořil v 60. letech minulého století, tedy dřevních dobách automobilismu, kdy nové vozy vznikaly na docela jiných principech, snad nejvíc toho „namaloval” v době, kdy už přišlo ke slovu sdílení platforem a snaha udělat maximum aut z minima technických základů. A právě tam se projevila jeho genialita víc než kdy jindy.
Ostatně si projděte některá jeho auta a musíte uznat: Aston vypadá jako Aston, Alfa vypadá jako Alfa, Fiat vypadá jako Fiat, BMW vypadá jako BMW... To není náhoda ani dílo toho, že by tato auta „dělal dost brzy” a tím spoluvytvářel jejich identitu, to byl jeho výslovný cíl. Velmi si zakládal na tom, aby jeho stroje byly rozpoznatelné jako modely té které značky, i když je vytvářel na stejných technických i vizuálních principech. Ani tak odlišné vozy jako Fiat Tipo a BMW 5 E34 nejsou v principu úplně jiné, Spada chtěl dát už této pětce zakrytá přední světla, která BMW nakonec nasadilo až později. Přesto si je nespletete ani omylem.
A odlišit dokázal i všechny Fiaty, Alfy a Lancie postavené na základech pořád stejného Tipa. Ve svém životopise přitom vzpomíná, že tehdejší šéf Fiatu chtěl na autě v podstatě jen měnit loga - Spada ale řekl, že toho se účastnit nebude a prosadil si svou, auta udělal každé trochu jinak. Však se podívejte, jak vypadá Alfa Romeo 146 a možná vás ani nenapadne, že je to pořád jen „přešité” Tipo. I tak uměni možného, jistě, ale pořád umění.
Tohle dnes jako by automobilky dělat neuměly nebo nechtěly. I takové BMW při svých designových kejklích vybíjí snadno rozpoznatelné prvky typické pro tuto značku, snad ale nejdál v tom dnes zachází Volkswagen. Mnohokrát jsme se podivovali nad nekonečnou mdlostí současného Tiguanu, ani takový Passat a vlastně všechno, co přichází nyní, ale není zásadně jiné. Zatím nejdál to ovšem zjevně dotáhl vůz, který můžete vidět na fotkách níže.
Je to faceliftovaný Tavendor, klidně by si ale mohl říkat Taveňák, Honda CR-V, Peugeot 5008 nebo třeba Škoda Peněz. Je to úplně jedno, nemá ani zbla identity, je to totálně generický produkt bez špetky nápaditosti. A to je třeba dodat, že jde skutečně jen o modernizaci. Ani původní provedení nehýřilo kreativitou, to vůbec, VW to ale byl od pohledu. Co je to teď? Nic a všechno, zejména příď je opravdu absolutně bezduchá.
Auto zatím není venku oficiálně, jeho fotky unikly ven předčasně přes čínské Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT), kde automobilky musí registrovat základní podobu a pojetí svých aut ještě před uvedením na trh. Díky tomu známe nejen vzhled Taveňáku, pardon Tavendoru 2026, ale i jeho klíčové technické parametry. Ani zde ovšem nečekejte nic převratného.
Vůz stejně jako dnes skoro všechno od VW stojí na platformě MQB Evo. Na délku měří 5 007 mm, takže je díky jinak pojatým nárazníkům o 50 mm delší než předchozí verze. Rozvor kol zůstává pochopitelně nezměněn (2 980 mm) a všechny ostatní rozměry jsou též zachovány. Motory budou dva - Tavendor 450 TSI dostane klasické dvoulitrové turbo s 272 koňmi, což je o 50 koní víc než doteď. A to vytvořilo prostor pro návrat základní verze 380 TSI s tím samým motorem naladěným na 214 koní.
Proč ne, tohle všechno může za dobrou cenu (dnes od 242 900 CNY, tedy asi 700 tisíc Kč) v Číně, kde se jedině bude vůz dál vyrábět (a export neočekáváme), slušně fungovat. Ale nefungovalo by to líp, kdyby auto vypadalo aspoň trochu osobitě? Kdyby Ercole Spada ještě žil, z tohoto by ho možná beztak trefilo, podle nás je to odporné nijaké nic...
Tak to je on, absolutně anonymní Nichtswagen, pardon, VW Tavendor pro ro 2026. Foto: MIIT, CC0 Public Domain
Dosavadní provedení snad i vypadalo i lépe, no rozhodně je osobitější. Foto: Volkswagen
Zdroje: MIIT, Volkswagen
