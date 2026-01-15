VW býval největší automobilkou světa, dnes je v háji tak moc, že Toyota po 11 spočítaných měsících ví, že ho jasně porazí
Petr ProkopecNěmci budou tvrdit, že už vyhrát ani nechtějí, ale to obvykle říkají ti, kteří vyhrát ani nemohou. Přesně to je případ Volkswagenu, který ztratil během pár let miliony zákazníků. A přitom to měla být Toyota, kdo měl kvůli své zdrženlivosti k elektromobilitě padnout na dno.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW býval největší automobilkou světa, dnes je v háji tak moc, že Toyota po 11 spočítaných měsících ví, že ho jasně porazí
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Němci budou tvrdit, že už vyhrát ani nechtějí, ale to obvykle říkají ti, kteří vyhrát ani nemohou. Přesně to je případ Volkswagenu, který ztratil během pár let miliony zákazníků. A přitom to měla být Toyota, kdo měl kvůli své zdrženlivosti k elektromobilitě padnout na dno.
V roce 2012 překonala Toyota jako první automobilka na světě metu 10 milionů aut prodaných během jednoho roku. Z trůnu tak sesadila koncern General Motors, který se již na špičku nikdy nevrátil. Místo toho Japonci v následujících letech začali soupeřit s Němci. A Volkswagen Group nakonec dokázal vyhrát - v roce 2016 začal tahat za delší kus provazu a stal se největší automobilkou světa. To už ale bylo po vypuknutí Dieselgate a řadě nesmyslných strategických rozhodnutí, která firmu začala posílat ke dnu.
Toyota se tak záhy znovu vrátila na vrchol a už ho znovu neopustila. Bezpečně na něm zůstane za loňský rok, i když všechny prodeje po celém světě pořád nebyly sečteny. Ovšem i výsledek za loňských 11 měsíců, tedy od ledna do listopadu, Toyotě s přehledem stačí k tomu, aby VW překonala.
Spolu s dceřinými značkami Lexus, Daihatsu a Hino totiž dosáhla na 10 327 976 prodejů. Zjevně se nám tu tedy rýsuje historický rekord, byť na finální data ještě musíme chvíli počkat. Náskok před Němci ale Japonci mají nemalý, neboť VW po poklesu o dalších 0,5 procenta prodal „jen“ 8 983 900 nových vozů. Znovu připomínáme, že to je výsledek za celý rok, tedy za 12 měsíců, finální rozdíl mezi výsledky obou firem tedy bude propastný.
Problémem pro VW se stala především Čína, která sice zůstává největším trhem koncernu, ovšem 8procentní propad vedl k 2,69 milionům registrací. Toyota oproti tomu konečně v Říši středu dosáhla růstu. Přesto všechno se však oba výrobci museli sklonit před čínskými značkami. Domácím králem zůstává i nadále BYD, který po prvních devět měsíců loňského roku opět razantně stoupal. V říjnu, listopadu a prosinci ovšem zaznamenal propad, který předchozí růst vymazal.
Kvůli tomu má překvapivě za patami Geely, které si meziročně polepšilo o výrazných 66,4 procenta na přibližně 2,1 milionu aut. Druhá příčka v Říši středu pak této značce patří v závislosti na tom, zda VW budeme brát jako koncern či jen jako samostatného výrobce - v takovém případě mají totiž Němci na kontě 2 015 000 registrací, tedy méně než Geely. Na druhou stranu, pořád to stačilo i na pokoření Toyoty, která na největším trhu světa měla prodat 1,78 milionu aut.
Kde nicméně VW zůstává nadále jasným králem, to je Evropa. Jen pod svou vlastní značkou prodali Němci na starém kontinentu 1 318 100 vozů, což představuje 5,1procentní vzestup. Zajímavá je také situace v Americe, neboť ve Státech byla zavedena vyšší cla na dovoz evropských aut. A jakkoli VW má v USA své továrny, přesto čelil 8,2procentnímu propadu. Prodal tak 544 000 nových vozů, což je méně než v Jižní Americe (568 200 registrací).
Prodejní šéf VW Martin Sander uvádí, že do letošního roku míří automobilka s nemalými nadějemi, i proto, že jen v Číně představí 10 nových elektromobilů. Je však otázkou, jak moc velký zájem o ně bude - dosud je téměř nulová. Ostatně s nimi neboduje ani jinde - jako značka má za loňský rok na kontě 382 tisíc elektrických prodejů, tedy o 0,2 procenta méně než v roce 2024. Nebýt navíc Evropy, kde má elektromobilita obrovskou politickou podporu a kde tak došlo na 49,1procentní růst, byly by výsledky ještě horší. Opravdu si tedy nejsme jisti, že tudy vede ta správná cesta, ale... To už říkáme asi od roku 2016, od kdy je automobilka na více či méně sestupné tendenci.
Toyota je znovu králem světa, i když zatím ještě nedošlo na sečtení výsledků za celý loňský rok. Ovšem i výkon za prvních 11 měsíců stačil na obhajobu zlata. Zda se pak RAV4 stane i číslem jedna mezi modely, se teprve uvidí. Foto: Toyota
Zdroje: Nikkei Asia, Toyota, Volkswagen
Bleskovky
- Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou
dnes
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
13.1.2026
- Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem
13.1.2026
Nejnovější články
- Z testu ojetého Fordu Focus je zjevné, jak velkou chybu automobilka udělala, když ho nechala zemřít
před 4 hodinami
- VW býval největší automobilkou světa, dnes je v háji tak moc, že Toyota po 11 spočítaných měsících ví, že ho jasně porazí
před 5 hodinami
- „Zákaz spalovacích aut není nic než státem podporovaná šikana,” říkají bez servítek už i „na západě”
před 7 hodinami
- Klon klonu: Číňané zkopírovali už tak dobře zkopírované Porsche a nabídnou ho ještě levněji, originál to může zabalit
před 8 hodinami
- Další automobilka oznámila, že se vrací ke spalovacím motorům, oddanost elektřině jí vydržela 11 měsíců a 17 dnů
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 01.15. 20:22 - řidičBOB
- Přituhuje 01.15. 20:19 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.15. 20:14 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.15. 20:11 - řidičBOB
- Pomoc s pragmatickým výběrem auta - dvoudotaz :) 01.15. 20:09 - littleon
- BMW Divize 01.15. 18:44 - pavproch
- VZKAZY 01.15. 14:09 - pavproch
- Detektory policejních radarů 01.15. 10:09 - pavproch