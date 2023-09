VW chce konkurovat 1000koňové Tesle autem s polovičním výkonem, které vypadá jako vepř potřený rtěnkou před 9 hodinami | Petr Miler

Nechceme nikoho lacině urážet, tohle auto ale vážně vypadá jako nějaký laciný tuning. Přesto je to oficiální dílo automobilky, které jen připomíná, jak mimo realitu ve své pozornosti věnované elektromobilitě je.

Ztráta smyslu pro realitu, to je to hlavní, co dnes ovládá automobilový průmysl. Včera jsem si náhodou procházel statistiky prodejů aut v Česku za prvních osm měsíců letošního roku a všiml jsem si pozoruhodné věci - Tesla tu prodává víc elektrických aut než celá Škoda. Americká automobilka prakticky bez rozumné prodejní a servisní sítě letos prodala v Česku 1 034 elektromobilů, Škoda se vším svým zázemím, pozorností, historií, náklonností zákazníků i médií pouhých 755 elektrických vozů. Není to směšné?

Je, ale směšnější je, co si z toho Škoda - a nejen Škoda, jde o většinu automobilek - bere. „Musíme na tomto poli dělat víc!” bývá jejich reakcí. A co takhle dělat míň? Co konečně pochopit, že elektromobilita může být řešením pro určitou část zákazníků, ale svou technickou povahou a cenou dnes prostě nemá šanci být masovým produktem. Nechte Tesle její prodeje a kupce, i na výše zmíněném je patrné, jak není fakticky možné, aby značky jako Škoda svým typickým zákazníkům ve velkém dodávala elektrická auta, přesto se to pořád snaží ohnout přes koleno a Tesle se vyrovnat.

Jenže čím více to dělají, tím více je patrné, jak nekonkurenceschopné jsou a jen tím zabíjejí svou image i tržní potenciál. Nejnovější důkaz pochází od mateřského Volkswagenu, který se rozhodl postavit něco jako konkurenta více jak 1000koňové Tesly Model S Plaid. Základ si vybral velikostně dobrý, nový ID1.7 je prakticky stejně velké auto (Model S je jen o 19 mm delší) a ono i bude stát podobné peníze, tím ale možnost celý nápad hodnotit pozitivně končí.

Novinka si říká VW ID.X Performance a je v nejlepším případě rozpačitá. Je to koncept, takže parametry auta v sériové podobě budou ještě horší, přesto nabízí „jen” 558 koní výkonu. Jistě, to je hromada koní, vedle 1 033 kobyl Modelu S Plaid je to ale nic. A design situaci nezachraňuje - zatímco Model S vypadá aspoň trochu jako čtyřdvéřový supersport, ID.7 i v této úpravě vypadá jako poloviční SUV. Vlastně v této podobě vypadá ještě hůř.

Design se změnil z nevýrazného na pouťový, čemuž pomáhají nemístně agresivně tvarované nárazníky, prahové lišty, masivní spoiler vzadu jako z Rychle a zběsile, naprosto nesmyslné černé lemy blatníků a zlatá 20palcová kola, která kvůli mohutnosti vozu a oněm lemům vypadají asi jako „sedmnáctky”. A podívejte se na tu červenou linii táhnoucí se kolem celého vozu, tohle auto bez urážky připomíná vepře potřeného rtěnkou, nedá se to hodnotit lépe.

Více toho o autě nevíme, tedy krom toho, že má pochopitelně pohon všech kol. Ale dynamika známa není. VW už teď naznačuje, že sériová verze takového vozu přijde (bude to GTX, GTI nebo R?), v produkčním provedení ovšem nabídne méně výkonu Není to skutečně až směšné? Automobilky jako VW se už teď na Teslu nechytají a každou další snahou to změnit dokážou spíše to, že se jí přiblížit ani nesvedou. Není čas chytit se zase svého kopyta a dělat „lidová auta”, být „simply clever” nebo cokoli takového?

