VW chce spasit své prodeje levnou koupí firmy, kterou už vlastnil a draze prodal včera | Petr Prokopec

/ Foto: Europcar

Komplikovanou situaci v automobilové branži ze všech stran nejlépe ukazují poslední snahy Volkswagenu. Ten začal jednat o převzetí Europcaru - půjčovny jsou teď levné a auta je třeba někomu prodávat.

Jednou z prvních velkých obětí koronavirové krize se stala autopůjčovna Hertz. Ta doplatila zejména zastavení většiny cestovního ruchu, zejména pak leteckého provozu, kvůli čemuž se její klientela scvrkla na minimum. Firma nicméně i nadále musela splácet obří sumy za leasing globální flotily, jíž pravidelně modernizovala. Takový osud se přitom zjevně snaží odvrátit francouzská autopůjčovna Europcar, která minulý měsíc dosáhla na záchranný balíček ve výši 307 milionů Eur (cca 8,2 mld. Kč), na kterém se podílela i tamní vláda.

Je ovšem pravdépodobné, že ani tyto peníze ji dlouhou nad vodou neudrží, neboť zájem o služby autopůjčoven je nadále velmi malý. Může tak působit jako překvapení, že dnes chce právě autopůjčovnu někdo koupit. Vše ale dává o něco větší smysl, když dodáme, že jde právě o Europcar a Volkswagen.

Německá automobilka chce podle Auto News autopůjčovnu převzít mimo jiné právě proto, že ji dnes může koupit za babku. Stalo by se tak již podruhé, neboť zatímco v letech 1970 až 1988 spadal Europcar pod Renault, v roce 1999 již spadal pod koncern VW Group. O sedm let později nicméně Němci naznačili, že by mohli nabízet mobilní služby přímo jako Volkswagen.

Od té doby se ale mnohé změnilo a Volkswagen s žádnou vlastní půjčovnou nepřišel. Nyní ale může Europcar znovu odkoupit, a to v podstatě za pakatel oproti sumě, jakou jejím prodejem získal. Společnost Euroazeo totiž německému koncernu v roce 2006 zaplatila 3,32 miliardy Eur (88,86 mld. Kč). Europcar přitom nyní dosahuje tržní kapitalizace ve výši 390 milionů Eur (10,44 mld. Kč) a na konci března vykázal ztrátu přes jednu miliardu Eur (26,77 mld. Kč).

Jak vše dopadne, je zatím ve hvězdách, vše ale měl odstartovat Volkswagen a jeho motivace je zřejmá. Automobilka vidí, že prodeje nových aut míří dolů a na předkoronavirovou úroveň se hned tak nevrátí, pokud vůbec. Zásobování obří sítě autopůjčoven by ovšem zajistilo firmě odbyt.

Je v tomto kontextu otázkou, proč VW nejde přímo po Hertzu, za jehož převzetí a udržení při životě by nejspíše ještě dostal zaplaceno. Němci by tak navíc mohli ještě více upevnit svou spolupráci s Fordem, který je s touto autopůjčovnou historicky těsně spjat. Je však možné, že Hertz je se svým skoro milionem aut a desítkami miliard dluhů i pro takové impérium, jakým je VW Group, momentálně příliš velkým soustem.

VW možná znovu odkoupí autopůjčovnu Europcar, kterou vlastnil v letech 1999-2006, Foto: Europcar

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec