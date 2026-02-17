VW chce masivně osekat náklady o dalších 1,5 bilionu za 2 roky, a to i ve Škodě. Hrozí další zavírání fabrik a propouštění
Petr MilerNěmci nedávno zavřeli první továrnu v Evropě za 88 let své existence a s úsporami nejsou hotovi. Nejvyšší šéf firmy volá po dalších drastických škrtech, které mají náklady společnosti snížit během pouhých dvou let o celou pětinu. Dopady takového záměru jsou zcela nevyzpytatelné.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW chce masivně osekat náklady o dalších 1,5 bilionu za 2 roky, a to i ve Škodě. Hrozí další zavírání fabrik a propouštění
před 7 hodinami | Petr Miler
Němci nedávno zavřeli první továrnu v Evropě za 88 let své existence a s úsporami nejsou hotovi. Nejvyšší šéf firmy volá po dalších drastických škrtech, které mají náklady společnosti snížit během pouhých dvou let o celou pětinu. Dopady takového záměru jsou zcela nevyzpytatelné.
Vrcholný management Volkswagenu minulý měsíc slavil. Hlavní značka je sice momentálně ztrátová a hospodaření několika dalších míří stejným směrem, milionové bonusy se ale rozdávaly stejně. Jak nedávno shrnul Focus, ve výsledcích firmy se najednou zničehonic objevilo šest miliard Eur volného cash flow, což s dalšími ukazateli stačilo ke splnění podmínek, za jakých se vedení bonusů dočká.
Nyní už víme, kde se oněch 6 miliard vzalo - firma je na tom pořád stejně mizerně, rozhodla se ale prodat své očekávané budoucí zisky třetím stranám. To je vážně svérázná cesta ke zlepšení vykazovaných ukazatelů současné kondice firmy, ale tak se prostě teď věci mají, technicky to možné je. Problém? Automobilka musí někde takové peníze získat, aby lednová merenda managementu nebyla na dlouho tou poslední.
Člověka by skoro napadl ďábelský plán: Co takhle znovu vyrábět žádoucí auta za přijatelné ceny? To by pak vše šlo snáz. Ale ne, takhle podle zdrojů Manager Magazinu současné vedení VW neuvažuje, a tak se rozhodlo dostat automobilku do černých čísel jinak - masivním osekáním nákladů.
Obecně nic proti tomu, je to přirozená součást snah o efektivní řízení firmy a dokážeme si představit, jak bídně VW v tomto ohledu funguje. Vždy je ale otázkou, na čem a jak začnete šetřit. Pokud vyhodíte lidi, kteří se v pátek ptají šéfa, proč jim v pondělí neřekl, co mají tento týden dělat, je to cesta k efektivitě. Pokud seberete autům poslední zbytky kvalitních materiálů, aby výroba každého stála o 1,5 eura míň, je to cesta do pr... Do pravěku, samozřejmě.
Z informací Manager Magazinu, které získal od účastníků schůzky asi 120 nejvýše postavených manažerů firmy, jež se odehrála v průběhu ledna, není zřejmé, na co konkrétního by se úspory měly zaměřit. Generální ředitel VW Group Oliver Blume měl říci pouze tolik, že firma potřebuje snížit bod, kdy jí existující obraty dostanou do ziskových vod, a jeho „ambicí” je snížení nákladů o 20 % do roku 2028. Stát se tak má napříč všemi značkami a společnostmi včetně české Škody. Nominálně něco takového znamená nutnost najít úspory ve výši okolo 60 miliard Eur, tedy asi 1,5 bilionu Kč. To jsou ohromné peníze.
Kde se tedy má šetřit? Podle účastníků setkání citovaného Manager Magazinem padla jediná jasná informace: „Všude!”. Finanční ředitel Arno Antlitz měl konkrétněji hovořit pouze o „kontrolování problémů, projektů, nákladů na materiál, vývoj, prodej či režii” a mluvit o celé snaze jako i „restrukturalizačním programu”. Zdroj dále uvádí, že takové snahy „musí zahrnovat i zavírání závodů a propouštění”, bez toho se takové peníze uspořit nedají.
Sama firma odmítá věc komentovat s tím, že už předchozí úsporné programy jsou v běhu a ušetřily sumy v řádu desítek miliard Eur. Odboráři další propouštění a zavírání fabrik odmítají. U VW a Audi ale proběhnou v březnu volby nových hlav podnikových rad, tedy nových nejvyšších zástupců zaměstnanců, a management má doufat, že s nimi bude lepší pořízení než s těmi stávajícími. Do té doby má situace zůstat relativně klidná, pak se ale mají velké škrty rozjet naplno.
A proč najednou tohle všechno? Hlavní důvody jsou v zásadě tři - drahá sázka na elektrická auta, která se firmě nevrací kvůli jejich omezenému přijetí, situace v Číně a americká cla. Automobilka má zjevně pocit, že nad ničím z toho nemá moc, a tak raději velí k dalším a dalším úsporám. Konkrétní dopady ukáže jen čas, nic pozitivního pro zákazníka z toho ale snad ani nemůže vzejít.
Kdysi výstavní továrna VW v Drážďanech se stala tou první, kterou firma v Evropě za 88 let svého působení zavřela. Symbolicky je to významné, jinak ale šlo spíš o tintítko - pokud chce VW opravdu něco ušetřit, musí „sáhnout” do fungování mnohem větších a provozně dražších fabrik. Foto: Volkswagen
Zdroje: Manager Magazin, Focus, Volkswagen
Bleskovky
- Zbytečného hybridu nové Lamborghini nezbavíte, částí výfukového systému ho ale zbavit jde. A zní bez nich skvěle
před 10 hodinami
- Královny garáží? Šéf Bugatti a Rimacu ukázal dva hypersporty s nájezdem přes 200 tisíc km, ježdění neříkají ne
včera
- Upravená specialita Ferrari s motorem V12 bez turba láká zvukem, ze kterého se vám rozklepou kolena
14.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Nicolo Bulega vévodil superbikům 11:30
- Testy SSP na Phillip Islandu - po dvou dnech 11:02
- Testy Moto2 v Jerezu: 11. Salač včera 19:30
- V Down Under začal nejrychleji Bulega včera 14:49
- Začaly testy na Phillip Islandu - 5. Vostatek, 21. König včera 14:25
Nejčtenější články
- Majitelé faceliftované Tesly Model Y si stěžují, že je policisté „prudí” kvůli zadním světlům, nechápou, jak fungují
20.1.2026
- Ještě líp: Šéf auta roku přiznal, že loňská volba vítěze byla omyl, auto skoro nikdo nekupuje
20.1.2026
- Majitel havarovaného Bugatti za 75 milionů zkouší auto opravit s pomocí dílů z Audi A3 za statisíce, jsou stejné
20.1.2026
- Mondeo se může vrátit, přiznal šéf Fordu, když si uvědomil, že si nemůže dovolit dál neprodávat normální dostupná auta
20.1.2026
- Němci dva roky po ukončení dotací na elektromobily začali jejich prodej znovu dotovat, nic zoufalejšího si nejde představit
20.1.2026
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 02.17. 16:25 - abgx1
- BMW Divize 02.17. 15:45 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 02.17. 15:17 - řidičBOB
- Onboard videa 02.17. 15:00 - řidičBOB
- VZKAZY 02.17. 11:52 - řidičBOB
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 02.16. 18:50 - pavproch
- Pneu koutek 02.16. 15:16 - pavproch
- Rychlodotazy 02.16. 11:03 - Zajda