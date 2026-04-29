VW chce s novým Golfem navázat na jednu ze svých největších legend, jejích kvalit ale stěží dosáhne
Petr ProkopecNěmci se do časů své největší slávy možná budou schopni vrátit vizuálními pojítky, ale jinak? Pod možná lákavou slupkou čekejme spíš zkažené ovoce. Nejspíš i proto osmou generaci čeká mnohem delší služba, než mnozí doufali, tu však absolvuje s nepříliš lidovými motory.
VW chce s novým Golfem navázat na jednu ze svých největších legend, jejích kvalit ale stěží dosáhne
včera | Petr Prokopec
Němci se do časů své největší slávy možná budou schopni vrátit vizuálními pojítky, ale jinak? Pod možná lákavou slupkou čekejme spíš zkažené ovoce. Nejspíš i proto osmou generaci čeká mnohem delší služba, než mnozí doufali, tu však absolvuje s nepříliš lidovými motory.
Čtvrtá generace Volkswagenu Golf byla představena v roce 1997. Pro německou automobilku šlo o naprosto klíčový model, neboť jej ve srovnání s předchůdcem v duchu vrcholného „piëchismu” posunula na trhu pár pater výš. Klientela si tak mohla vybírat z nepřeberného množství karosářských verzí, motorů nebo pohonů kol - k dispozici bylo prakticky vše od třídvéřového hatchbacku s motorem 1,9 TDI o 150 koních až po kombík s pohonem všech kol a manuální převodovkou.
Díky svým kvalitám se Golf čtvrté generace dočkal opravdu dlouhého životního cyklu. V Evropě sice jeho výroba skončila v roce 2006, v Číně však pokračovala ještě další čtyři roky a v Brazílii sjel poslední exemplář z montážních linek dokonce o osm let později. Pro VW tak jde o jednu z největších legend, načež by nás nemělo až tak moc udivit, že se automobilka nechala čtvrtou generací inspirovat při vývoji té deváté. Šéf VW Thomas Schäfer pak v novém rozhovoru pro španělskou mutaci Motor1 uvedl, že novinka udělá radost mnoha lidem. Lze ho ale brát vážně?
„Tým na autě už pracuje. Loni v listopadu jsem viděl první model v plné velikosti a jediné, co jsem mohl říci, bylo, že je neskutečně krásný. Nebyl to sice finální model, pouze jeden z nápadů, šlo ale o ten typ prototypu, se kterým už můžete dělat zásadní rozhodnutí,“ uvedl Schäfer. A dodal, že VW na konci loňského roku při zasedání vrcholného managementu všem přítomným onen prototyp ukázal. „Všichni byli ohromeni,“ pochlubil se šéf VW. Šéf technického vývoje Kai Grünitz si pak přisadil s tím, že jde o „nadčasově vypadající vůz, který si zamilujete“.
Mnohem podstatnější jsou ovšem jejich další slova, ze kterých v podstatě vyplývá, že ani vedení VW deváté generaci až tak úplně nevěří. Půjde totiž o ID.Golf, tedy o vůz disponující pouze elektrickým pohonem. Vedle něj ovšem automobilka zachová v nabídce i současné provedení, aby tak klientele dala na výběr. U osmé generace ovšem budou provedeny mnohé změny, po stránce designové totiž nejspíš dopadne třeba jako kabriolet čtvrté generace, který byl ve svých útrobách reálně trojkou. Těšit se tedy můžeme na nové karosářské panely, které nabídku na první pohled sjednotí.
S čistě spalovacími motory ovšem VW u tohoto modelu už nepočítá, stejně jako nebude k mání ani mild-hybridní technika. Místo toho automobilka vsadí na plug-in hybridní pohon. Golf tedy bude buď ryze elektrický, nebo napůl elektrifikovaný. Něco takového ovšem bude představovat zásadní problém, neboť představy většiny lidí jsou evidentně jiné než představy vrcholného managementu VW. V obou případech totiž můžeme počítat jen s vyššími cenami, které ovšem kvůli nutným úsporám doprovodí v nejlepším případě průměrná kvalita.
V podstatě tak bude zcela jedno, jak bude nový Golf vypadat. Půjde totiž jen o pouhý stín všestranné a svým způsobem pomalu dokonalé čtvrté generace - ta nejenže vypadala hodnotně a nabízela nepřeberné množství variant, byla i velice kvalitní a trvanlivá. A na to, co nabízela, vlastně ani nebyla drahá. Čím více se na ni tedy VW bude odkazovat, tím víc bude vycházet najevo, jakým odvarem z oné legendy novinka je. V roce 1997 si Golf na nic nehrál. V interiéru jste tedy našli jen to, co jste vysloveně potřebovali a co vám skutečně zpříjemnilo život. Co ale nabídne novinka? Jen další úroveň digitalizace a mnoha zbytečných funkcí, které nikdy nevyužijete, i když vás pomalu přivedou na buben.
Nový elektrický Golf má vzhledově odkazovat na čtvrtou generaci, která se v mezičase stal legendou. Hlavně proto, že byla kvalitní, na nic si nehrála a nabídla širokou paletu karosářských verzí i pohonných jednotek. Prakticky nic z toho ale novinka v repertoáru mít nebude. Foto: Volkswagen
Zdroj: Motor1
