VW chce svůj elektrický propadák „ufaceliftovat" k životu, to se zaručeně povede

Nepamatujeme případ, kdy by se nějaké od začátku nevalně přijaté auto podařilo dílčími modernizacemi o mnoho let později přetvořit v prodejní hit. A pochybujeme, že ID.3, který být stejnou ikonou jako Golf a Beetle, ale stal se spíš novým Phaetonem, bude výjimkou.

Volkswagen byl po léta proslulý svými spalovacími motory, zejména diesely. Ty možná nepatřily na špičku z hlediska kultivovanosti či nominálního výkonu, dokázaly se ale odvděčit víc než dostačující dynamikou s velmi nízkou spotřebou a dlouhou životností. Zbytek jeho aut byl navíc obvykle promyšlený, kvalitní a též trvanlivý, a tak není divu, proč třeba takový Golf nebo Passat po dekády dominovaly evropským prodejům ve svých třídách. Konkurence se je obvykle marné pokoušela vyrovnat.

Jenže pak přišel rok 2015, kdy na Němce prasklo, že jejich diesely nejsou až tak čisté, jak tvrdili. Zákazníkům to bylo vesměs ukradené, nevšimli jsme si podstatného množství lidí, kteří by kvůli tomu na Volkswagen zanevřeli. VW ale měl pocit, že to je něco zničujícího, co je třeba zastřít změnou zaměření. A tak zaveleli k přechodu na elektromobilitu, u které ovšem v očích zákazníků platí pravý opak - uživatelsky uspokojivé pro řadu lidí nejsou a kvůli svým limitům použitelnosti být ani nemohou. A údajná šetrnost k přírodě, která je navíc už po léta velmi snadno zpochybnitelná, spoustu lidí vůbec nezajímá.

Přesto šli Němci tímto směrem dál v roce 2019 představili světu elektrický hatchback ID.3, který byl prezentován jako třetí nejdůležitější model značky po onom Golfu a Beetlu. Nicméně už jeho příchod byl provázen řadou potíží, neboť značce se nedařilo na poli softwarovém. Nakonec pak došlo na premiéru, již během ní ale bylo jasné, že tady se žádný historický mezník nezrodil. ID.3 byl totiž prakticky ve všech podstatných parametrech horší než třeba Tesla Model 3, na jejíž představení došlo o dva roky dřív. Navíc byl drahý a nekvalitní, tohle auto prostě univerzálně použitelné ikoně jako Golf nesahalo a nesahá ani po kotníky.

Němci nicméně měli pocit, že v případě elektromobility se lidé snadno nechají opít rohlíkem a rádi budou platit horentní sumy za neodpovídající produkt. Na platformě MEB proto dorazilo hned několik modelů ID, stejně jako třeba jejich koncernoví příbuzní od Škody, Audi či Cupry. Žádný z nich však vyloženou díru do světa neudělal, vedle spalovacích modelů stejných značek elektrické alternativy léta jen paběrkují.

Čím dál jsme navíc od roku 2019, tím víc jsou patrné limity MEB. Němci proto začali pracovat na nové platformě SSP, která by měla nabídnout aspoň o trochu lepší parametry. Jenže první by na ní měl dorazit e-Golf v roce 2028. VW tak čekají ještě tři roky trápení s původní technikou, která sice pravidelně prochází evolucí, ovšem pokud na mílové cestě uděláte jednou za čas jeden krok, je jasné, že do cíle dorazíte jako starý vetchý kmet.

ID.3 je tak odsouzen k dalšímu přežívání a nejspíš nic na tom nezmění ani druhý facelift, na který by mělo dojít v příštím roce. Jak VW potvrdil kolegům z Autocar, modernizace bude výraznější než ta z roku 2023, neboť vůz by se měl dočkat zcela nových čelních partií. Ty mají být inspirovány koncepty ID.2all a ID GTI, přičemž dle designového šéfa značky Andrease Mindta má být vzhled mnohem přívětivější a nikoli tak klinický, jako tomu bylo u originálu v roce 2019.

Mimo to by ID.3 již neměl u střechy a zádě používat kontrastní lakování, místo toho bude celá karoserie vyvedena v jedné barvě, což má pomoci opticky snížit těžiště a dodat vozu dynamičtější vzezření. Dovnitř by se pak měla nastěhovat palubní deska ovlivněná produkčním ID.2, což znamená návrat fyzických tlačítek a ovládacích prvků. Chybět nebude ani přepracovaný volant, stejně jako si můžeme vsadit na vyšší kvalitu materiálů, zejména pak plastů.

To vše je pochopitelně hezké, ale víte, jak je to s trusem a bičem. Tady VW roky plete a plete a zapráskat s ID.3 nedovede. A opravdu nevěříme, že to modernizace změní, zvlášť při image, kterou tento model má. Zmírající automobilový propadák k životu ještě nikdo „neufaceliftoval”. A nečekáme, že Němci toto prokletí zlomí.

ID.3 se před dvěma lety dočkal prvního faceliftu, který ovšem prodeje nenakopnul do hvězdných výšin. Vlastně ani nemohl, neboť základ je pořád stejně rozpačitý. A zůstane takový dál, i kdyby se VW přetrhl. Foto: Volkswagen

