VW chce zastavit kolaps v Číně s pomocí trojice novinek, nejspíš to znovu bere za špatný konec

Volkswagen za velkou zdí stále více ztrácí půdu pod nohama a pevnou zem nachází jen pod svými klasicky střiženými spalovacími modely. Ty elektrické neprodává už skoro vůbec, přesto chce pád zachránit právě s jejich pomocí.

Volkswagen byl v Číně po dekády jasnou jedničkou. A i když tamnímu publiku toužícímu po zahraničních účtoval nižší ceny, než které chtěl za podobné vozy u nás, v kombinaci s nízkými lokálními výrobními náklady v tehdy nejlidnatější zemi světa vydělával miliardy, kterými mohly sanovat i své ztrátové evropské aktivity. Se džbánem se ovšem dá chodit pro vodu jen do chvíle, než se ucho utrhne. A k tomu v uplynulých dvou letech došlo, neboť čínští soupeři již přestali být alternativou, nýbrž vyrovnaným soupeřem. Domácímu publiku začali postupně víc a levněji dávat, po čem touží, a tak VW začal ve svém tahu na branku rychle ztrácet.

Němci se ovšem nehodlají vzdát bez boje, aktuálně tak oznámili, že na šanghajský autosalon, který odstartuje za dva týdny, přivezou hned tři úplné novinky. Podle automobilky jde o koncepty blízké produkčním modelům, které mají ve vínku „čínskou DNA, a to jak v případě použitých technologií, tak designu i času potřebného na vývoj, který byl zkrácen o více než 30 procent“. Designový šéf VW Andreas Mindt na jejich adresu dále uvedl, že adaptovány byly evropské hodnoty, stabilita a pohlednost. Vše pak ještě má řádně okořenit „tajná omáčka“. Výsledkem je prý „filozofie, která ctí minulost značky a reflektuje touhy a očekávání nové generace zákazníků“.

Z uvolněných snímků zatím neodhalených aut je patrné, že onu trojici tvoří dvě SUV a jeden liftback. Designově je spojuje podsvícená přední lišta propojující světla, která také poukazuje na užití elektrického pohonu. Větší SUV má pocházet od Volkswagenu Anhui, tedy od divize, která vznikla na základech předchozí spolupráce značky s automobilkou JAC. To menší pro změnu s Němci „ukuchtilo“ SAIC, přičemž kromě baterií u něj bude možné počítat i se spalovacím motorem jakožto generátorem energie, zatímco na liftbacku spolupracovalo FAW.

Dle německé automobilky se všechny tři vozy už v příštím roce dočkají produkčních verzí a budou prvními vlaštovkami z chystané elektrické či hybridní ofenzivy, která počítá s minimálně dvaceti novinkami. Dorazit by měly do roku 2027, tedy opravdu docela rychle. Takový kvapík ovšem naznačuje, že VW nepřistoupil k čistému listu papíru, nýbrž s největší pravděpodobností využije existující modely, platformy, architektury a technologie svých partnerů, které nabídne pod svým logem. Protože u toho ale nejspíše budou vyšší ceny, je úspěch otázkou. Máme pocit, že to VW znovu vzal za špatný konec.

Možná i proto bojuje i na dalších frontách. V případě spalovacích modelů Tharu, Tiguan L Pro a Teramont Pro totiž automobilka přišla s nadmíru působivou nabídkou - kdo je koupí do 30. dubna, ten může počítat s doživotní zárukou. Podmíněna přitom není ani počtem let, ani nájezdem, vztahuje se však pouze na prvního majitele. A pochopitelně je třeba tato auta servisovat u autorizovaných dealerů.

„Naším cílem je, abychom v Číně byli i nadále vedoucí mezinárodní automobilkou. Máme vše, co je třeba k dosažení úspěchu, tedy vývoj zabírající jen krátkou dobu, silné partnery, sofistikovaný domácí vývoj, výrobu a infrastrukturu, stejně jako ty správné produkty a inovace pro čínské zákazníky,“ uvedl ke snahám o návrat na vrchol šéf automobilky Thomas Schäfer. Jak moc se ale povede dané plány naplnit, je ale hned tak nedozvíme. A i to je možná problém, neboť Číňané jsou stále rychlejší a rok v jejich automobilovém světě znamená věčnost.

Němci se pochlubili trojicí konceptů pro Šanghaj, zatím jsou ale krom typů karoserie patrná jen podsvícená loga a lišta propojující čelní světla. Foto: Volkswagen

