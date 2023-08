VW chtěl novým rekordem ukázat použitelnost elektromobilů, vykreslil je ale leda jako soupeře pro koněspřežku před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to rekord jen kvůli tomu, že jde o nejlepší výkon elektrických aut, pokud by mělo jít o nejlepší výkon aut jako takových, je to leda vtip. Chlubit se něčím takovým před celým světem chce velkou ztrátu smyslu pro realitu.

Čtvrtý román Sira Arthura Conana Doyla zvaný Údolí strachu je poněkud neobvyklý, slavný Sherlock Holmes totiž v jeho první polovině není tím hlavním hrdinou. Větší úloha připadá na jeho parťáka, doktora Johna Watsona. Pro nás jsou ale v tuto chvíli důležitější slova, která mu autor vložil do úst. Tedy že „každý řetěz je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek“.

Toto pořekadlo dnes již zlidovělo, přičemž v posledních letech se používá spíše jeho forma „tým je tak silný jako jeho nejslabší článek“. Detaily ale v tomto případě nejsou důležité, podstatnější je samotné sdělení. Stačí si jen uvědomit, že třeba takových 24 hodin Le Mans nevyhrajete ani za předpokladu, že máte ve stáji dva mistry světa, když tím třetím jezdcem je člověk, který drží volant poprvé v ruce.

Důvodem, proč se ke slovům proslaveným románem vydaným v roce 1915 zabýváme, je nový rekord produkčních elektromobilů. Dobrodruh Rainer Zietlow totiž během sedmi dní přejel ve Volkswagenu ID.4 celou Kanadu od východu k západu. Trasa vedoucí z města St. John's na ostrově Newfoundland až do Victorie na západním pobřeží měřila 7 133 km. Na takovou štreku Zietlow nebyl sám, spolu s ním na cestu vyrazil i kameraman Elric Popp.

O celkové vzdálenosti nicméně onen rekord není, jde o „pouhých“ 18 zastávek, které dobrodruh musel absolvovat kvůli dobíjení. Díky tomu byl Zietlow i s ID.4 zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Fandové elektromobilů se nad tímto počinem doslova rozplývají, neboť má deklarovat využitelnost bateriového pohonu. Kanada je totiž druhou největší zemí světa, co se rozlohy týče, počet dobíjecích stanic však značný není. Neukazuje ale nakonec celý výsledek pravý opak?

Kdybyste přes Kanadu vyrazili s obyčejným VW Golf 2,0 TDI, úplně v pohodě to zvládnete s třetinou zastávek a průměrnou rychlostí klidně i přes 100 km/h. V Kanadě většinou pojedete po silnici sami, v odlehlejších částech země jste kolikrát rádi, když potkáte jedno auto za hodinu. Takto Golf 2,0 TDI snadno jede se spotřebou pod 5 litrů nafty na 100 km. V cíli tedy budete za necelé tři dny se 6 tankováními, Zietlow na to potřeboval skoro dvaapůlkrát více času, 18 zastávek a dosáhl průměrné rychlosti pouhých 42 km/h. Rychleji se jezdí na kole při některých etapách Tour de France. A více než pro moderní auto je jeho výkon soupeřem pro koněspřežnou dráhu, ta dosahovala při osobní přepravě průměrné rychlosti až 15 km/h...

Je navíc třeba dodat, že Zietlow měl celou trasu dopředu naplánovanou, vždy na něj čekal funkční a volný dobíjecí stojan. Celý počin byl navíc náplní jeho práce, neboť ambasadorem Volkswagenu je již od roku 2005. Měl tedy dostatek času, nemusel se nikam hnát (i proto tak nízká průměrná rychlost, to kvůli minimalizaci spotřeby energie), v podstatě si jej tak představte jako člověka, pro kterého cesta (navíc doslova umetená do hladka a uprostřed léta, Zietlow by si mohl to samé zkusit v zimě) byla cílem. Tady se dostáváme k úvodu zmíněným slovům - stačí jeden slabší článek od nižší teploty až po jeden nefunkční nebo obsazený stojan a i takto mizerný výkon se zhroutí jako domeček z karet.

Lidem zaslepeným zelenými technologiemi pak nedochází, že ani nejde o nic ekologického, emise v tomto případě místo výfuku produkují elektrárenské komíny. Kanada na obnovitelné zdroje spoléhá jen ze 16 procent, většinu energie vyrábí z plynu a surové nafty. A právě tu Zietlow u veřejných stanic „tankoval“ - možná bylo lepší nalít ji přímo do Golfu, být v cíli o 4 dny dříve a nejet bezdůvodně jako šnek.

Suma sumárum nám tak onen rekord jen deklaruje, nakolik se dnešní doba stala zvrácenou. Dle politiků, aktivistů a vlastně i toho Volkswagenu bychom měli být nadšeni z toho, že auto bez výfuku, který nahradily elektrárenské komíny, zvládlo na předem připravené trase jízdu rychlostí 42 km/h v průměru. A jako nové stálo 1,4 milionu Kč. Děkujeme, to je vskutku úžasný počin, hotový ohňostroj efektivity.

Přejet Kanadu v elektromobilu je možná hezké, ve výsledku to ale neukazuje nic jiného než nepoužitelnost těchto aut ve srovnání se spalovacími vozy. Není to jiná liga, jsme o několik úrovní jinde. A to je třeba dodat, že na VW ID.4 budete potřebovat minimálně 1 390 900 Kč. Foto: Volkswagen

