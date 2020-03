VW chtěl pro nejostřejší Golf pětiválec, jeho vlastní firma mu ale ukázala záda 19.3.2020 | Petr Prokopec

Koncern Volkswagen se sice jmenuje podle jeho největší značky, to ale ještě neznamená, že co si VW poručí, to také dostane. Dceřiné Audi mu odmítlo poskytnout pětiválec 2,5, zapovězen je nejostřejšímu Golfu i hybrid.

Stále přísnější emisní limity sice sportovním vozům příliš nepřejí, ovšem i tak se jich dere na světlo stále spousta. Výrobci se rozhodli, že je buď elektrifikují, nebo vyváží elektrickou expanzí. V případě Volkswagenu Golf R osmé generace se všeobecně počítalo s tím, že Němci půjdou první zmíněnou cestou. Už jen proto, že by s přidaným elektromotorem navýšili výkon a točivý momentu, v případě emisí by na tom ale „eRko“ mohlo být lépe než litrový tříválec. V laboratořích se totiž načerpaná elektrická energie do celkového průměru spotřeby nezapočítává.

Ovšem jak se nyní ukazuje, VW od elektrifikace ustoupil. Tedy alespoň u nového Golfu R, jehož podle šéfa sportovní divize Josta Capita vznikne příliš malé množství na to, aby taková technická změna dávala smyslu. Přidání elektromotoru a baterií by se tedy značce nevyplatilo, náklady by jednoduše převážily i udělené pokuty za nadlimitní množství CO2. Vůz proto dostane do vínku ryze spalovací ústrojí. Následovat tedy nebude příkladu Volkswagenu Touareg R PHEV, v jehož případě elektrifikace možná byla. Vůz totiž sdílí řadu komponentů s Bentley Bentayga Hybrid, což vedlo k rozmělnění nákladů.

Němci se dle Capita rozhodli, že když mají do jisté míry zřejmě poslední možnost vyrukovat s „čistým” sportovním vozem, využijí ji beze zbytku. Nový Golf R tak bude „skutečnou řidičskou mašinou“, říká Capito. Z toho důvodu ostatně automobilka chtěla použít 2,5litrový pětiválce, který odvádí svou práci pod kapotou Audi RS3. Ingolstadt však na žádost Wolfsburgu odpověděl negativně s tím, že Golf R by mohl až příliš krást zákazníky čtyřem kruhům. A jelikož s těmi je spojen vyšší zisk, vedení koncernu se za Aui postavilo.

Někdo by samozřejmě mohl namítnout, že zvláště na dnešní dobu neobvyklou pohonnou jednotku prodává Audi značkám KTM či Donkervoort, ty jí však osazují modely, které nejsou přímou konkurencí německého sedanu či hatchbacku. Povolení tedy mají, kromě toho společně se samotným Audi vytěžují továrnu v maďarském Györu na maximum. A jak naznačují zdroje blízké celé věci, navýšení objemu výroby je v tomto případě víceméně nereálné. Nová generace „eRka“ tedy bude pokračovat tam, kde skončila ta předchozí.

Znamená to tedy, že nás znovu čeká dvoulitrový čtyřválec, nicméně jeho výkon vzroste na 333 koní. Podle Capita máme čekat celou řadu drobných vylepšení, které se dotknou jak pohonné jednotky, tak převodovky či pohonu všech kol. Dá se tedy předpokládat, že čas potřebný ke zrychlení na stovku klesne někam pod 4,5 sekundy, což je na stále ještě rodinný hatchback něco neskutečného. Stejně jako maximálka, která vystoupá někam k 270 km/h.

Vizuálně však novinka až tak hodně ohromovat nebude. Jak naznačují aktuální snímky špionážních fotografů, vůz dostal do vínku především odlišné nárazníky, kdy skrze ten zadní vykukuje difuzor rámovaný z každé strany dvěma koncovkami výfuku. Specifická pak budou i litá kola, u kterých lze čekat 19palcový rozměr již ve standardu. A vůči takovému GTI se zvětší i střešní spoiler. To je ale společně s odlišnými bočními prahy a sedačkami či volantem v interiéru nejspíše vše.

Lze už jen dodat, že dle původního plánu měl debut proběhnout letos v létě, velmi pravděpodobně na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. S ohledem na současnou pandemii koronaviru ovšem nikdo nedá ruku do ohně za to, že se tak skutečně stane. Vůbec bychom se tak nedivili, kdyby premiéra Golfu R byla pozdržena. Ostatně Volkswagen potřebuje nejprve prodat řadu nízkoemisních a bezemisních vozů, než přijde s takovým, který jeho bilanci bude zhoršovat.

Zdroje: Motor Trend, Autovisie

Petr Prokopec