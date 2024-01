VW chtěl z nového Amaroku postavit drsné SUV, auto už mělo hotový design. Nakonec si to ale rozmyslel před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Technicky by to dávalo smysl, neboť nový „amaroun” vzešel z auta, které sourozence s uzavřenou zádí má též. Jenže VW zjevně nechtěl riskovat bratrovražedný boj ve svých vlastních řadách.

Podle Volkswagenu měla móda SUV skončit už dávno, jenže realitou je pravý opak. Podíl aut se zvýšeným podvozkem a vyšší stavbou karoserie na celkových prodejích zůstává vysoká a někde i dál roste. Sice již ne takovým tempem jako dříve, ovšem i tak dostávají jiné karosářské styly na frak. Němci tak v rozporu se svými někdejšími slovy topí pod kotlem, co to jde. Pokud se tak zadíváte na jejich současnou evropskou nabídku, najdete v ní Taigo, T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg a elektrické ID.4 a ID.5.

To pochopitelně nejsou veškerá SUV, jaká VW nabízí, v jeho americkém nebo čínském portfoliu se nachází i další modely. Němci tím mají pokryty téměř všechny myslitelné segmenty trhu, načež by příchod dalšího zcela nového vozu nemusel vést k úspěchu. Nedošlo by totiž pouze na střet s konkurencí, ale rovněž se sourozenci. Celkové registrace značky by se tak zvednout nemusely, na rozdíl od nákladů. To si VW zjevně uvědomuje, i když možnosti expanze zkoumá dál.

Albert Kirzinger, šéfdesignér divize užitkových aut VW, totiž aktuálně na svém účtu na LinkedIn publikoval oficiální skicu pick-upu Amarok přetaveného v SUV. Jak je z ilustrace patrné, nedošlo pouze na nasazení nástavby na korbu a zaretušování spojů tmelem. Místo toho se uvažovalo o zásadním přepracování, kdy by zkrácen byl rozvor a pro změnu zvětšeny zadní dveře. Ty zasahují až do blatníků, přepracována by tak musela být většina panelů.

Veškeré tyto modifikace by pochopitelně lezly do peněz, přičemž oním zkrácením by se 5 350 milimetrů dlouhý pick-up změnil na zhruba pětimetrové, drsně vyhlížející SUV. Tím by se ovšem novinka přiblížila americkému Atlasu (5 040 mm), který je v Číně nabízen jako Teramont. V Evropě by pak na dostřel byl Touareg (4 878 mm), bratrovražedný souboj by tak byl nevyhnutelný. Zda by z něj novinka vyšla vítězně, je ve hvězdách.

Je přitom nutné dodat, že Amarok druhé generace je postaven na základech Fordu Ranger, neboť obě automobilky přistoupily ke spolupráci. Ta s modrým oválem ale nezůstala pouze u pick-upu, nýbrž nabízí i spřízněné SUV Everest, jenž na délku měří 4 914 mm. Pokud by tedy VW vyrukoval se svou verzí, pak ta by skutečně zamířila mezi již nabízená SUV. Možná je tak jen dobře, že značka zůstala u nápadu, třebaže design měla zjevně hotový.

Proti rozšiřování nabídky tímto směrem se ostatně už předloni vymezoval šéf marketingu užitkových vozů značky Lars Krause. Ten uvedl, že pick-up je pro zákazníky tím nejlepším, co šlo stvořit, a proto z něj robustní SUV nevznikne. Jakkoli je nutné dodat, že v kombinaci s čtyřlitrovým osmiválcovým turbodieselem by šlo jistě o velmi lákavý stroj, jenž by vedle nemalých terénních schopností byl i úsporný.

Jak by vypadal Amarok jako SUV? Na to odpovídá ilustrace samotného VW, reálně ale tuto novinku vyhlížet nemáme. Foto: Volkswagen

Zdroj: Albert Kirzinger@LinkedIn

Petr Prokopec

