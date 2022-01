VW chystá další mohutné SUV. Protože už ani nespočet takových aut v nabídce zjevně není dost před 5 hodinami | Petr Miler

Volkswagenu se v posledních letech prodejně velmi nedaří a i na svém klíčovém trhu v Číně ztratil skoro milion zákazníků. Jak z toho ven? „Nové SUV” se nezdá být zrovna kreativní odpovědí, také tímto směrem se ale Němci vydávají.

Před dvěma týdny jsme vám předestřeli v Evropě nepříliš často skloňovaný, ale o to významnější problém Volkswagenu. Na svém největším trhu v Číně rychle padá ke dnu a přišel během pár let skoro o milion zákazníků, což je číslo tak ohromné, že jej nemůže vykompenzovat prakticky nikde jinde na světě. Nefunguje pro něj momentálně skoro nic, ani relativně skromná očekávání odbytu elektrických modelů nebyla naplněna, a tak zkouší zaujmout jinak.

Sázka na nové konvenční modely působí rozumně, třeba nové Lamando je přinejmenším zajímavé. Ofenzíva VW ale bude mnohem mohutnější, jak ukazuje nejen další „oficiální dění”, ale i špionážní materiály zachycující teprve chystané vozy. A soudě podle nich se jen v rozumných mezích Volkswagen držet nebude.

V posledních letech sází hlavně na SUV, vsadíme se, že většina lidí ani nebude schopna vyjmenovat celou jeho českou nabídku takových vozů. Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, ID.4 a ID.5 - to všechno jsou vozy této třídy nabízené v České republice. V Číně je ale třeba k nim připočíst ještě typy Tharu, Tacqua, Tiguan L, Tiguan X, Tayron, Tayron X, Teramont, Teramont X, Talagon, ID.6 X a ID.6 Cross. Není to vtip ani cokoli takového, skutečně tolik SUV Němci v Číně nabízí. A víte, co je nově napadlo? Zařadit do nabídky další.

Nevíme, kde v tomto počtu SUV, který se nebojíme nazvat nespočtem, vidí prostor pro další model, ale našli ho. Svědčí o tom špionážní fotky na zdrojovém odkazu, které zachycují dosud neznámý model tohoto ražení, který není evolucí žádného z existujících typů. Půjde o další mohutný vůz, který se v nabídce zařadí pod pětimetrový Talagon, jehož fotky provází tento článek.

Známé zatím není ani jméno auta, má být ale dlouhé něco přes 4,7 metru a dojem mohutnosti navozovat i střihem svých čelních a zadních partií. Půjde o další konvenční vůz, který budou pohánět motory 2,0 R4 turbo a 2,5 VR6 turbo (skutečně, je to bohužel specialita jen pro největší automobilový trh světa) a do prodeje by se měl dostat ještě letos, neboť VW musí kout železo, pokud před sebou nějaké má. Uvidíme, jak na auto Číňané zareagují, něco nám ale říká, že 57. či kolikáté SUV není to, co by mohlo automobilku v Číně spasit. Však už svou dosavadní nabídkou pokrývá téměř každý myslitelný kout trhu.

