VW chystá největší škrty za několik dekád, masivní reorganizace má firmě ušetřit 71 miliard ročně

Můžeme si otevřeně říci, že bez rozsáhlého propouštění to nepůjde, protože si to ale vedení automobilky na úvod nechce rozházet s odbory, začne jinde. Už redukce vývojových nákladů a čistky v nabídce ale budou bolet.

Na sklonku letních prázdnin oslaví Oliver Blume rok svého působení v křesle šéfa koncernu Volkswagen. Za posledních devět a půl měsíce se projevoval spíše zdrženlivě a své záměry dával najevo jen v náznacích. Plně elektrické plány svého předchůdce Herberta Diesse tak nevyhodil do koše, nýbrž jen lehce zrevidoval. Jakkoli tedy hlavně pod hlavičkou jím též řízeného Porsche dochází i na prosazování syntetických paliv, u mainstreamových značek dál hraje prim bateriový pohon. Pokud u něj má firma zůstat, vyžádá si radikální změny ve směřování celé skupiny.

VW proto chystá největší reorganizaci za několik dekád, jak informuje německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Blume by již dnes měl s detaily seznámit dozorčí radu, veřejnost si nicméně na bližší informace bude muset počkat až do 21. června. Prozatím se nicméně mluví hlavně o redukci vývojových nákladů, navýšení efektivity v továrnách a čistkách v nabídce jednotlivých značek. Rozdávání výpovědí ve velkém prý v plánu není, přesto je prakticky jisté, že řada lidí o práci přijde. Je to jen ožehavé téma, které by snahy o úspory v jiných oblastech mohlo zhatit kvůli odporu silných odborů.

Konečný cíl je ale známý - firma chce osekat náklady o ohromné 3 miliardy Eur (cca 71,28 miliard korun) ročně. To nejsou zrovna malé peníze, a pokud je dáme do kontextu s oněmi čistkami, stejně jako s plánovanými úsporami při nakupování materiálů a komponentů, pak je evidentní, že automobilka hodlá ke zdi přitlačit mnohé své dodavatele. Pokud tedy nebude t prvé řad propouštět sám VW, jeho dodavatelé ano. To je nicméně počátek spirály propadu.

Kde se totiž rozdávají výpovědi, tam klesá kupní síla. Na nová auta od VW či Škody tak řada lidí nebude mít, zvláště když je prakticky jisté, že z nabídky vypadnou ty nejlevnější modely, u kterých je příliš vysoký tlak na cenu, a tedy jen minimální zisk. V důsledku toho ale nakonec bude muset zredukovat stavy zaměstnanců i samotná automobilka. To nicméně povede k dalšímu tlaku na dodavatele. Že tím budou sekundárně dotčena i další odvětví, asi nemusíme dodávat.

Dalo by se pochopit, kdyby tato změna byla vynucena evolucí, trhem, prostě technickým vývojem a preferencemi zákazníků. Jenže nic takového se nestalo, jde o politicky řízený proces, který nám ve snaze o jakési vyšší dobro vnucuje horší věci za více peněz. Že to je cesta do pekel, říkáme roky. I tak je ale jen o málo kratší dobu zřejmé, že přinejmenším k branám pekla budou muset někteří dojít, aby si to uvědomili ve všech souvislostech.

Němci chystají jednu z největších reorganizací ve své historii. Škrty mají uspořit přes 3 miliardy euro za rok

