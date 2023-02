VW dál hazarduje s přízní zákazníků, ještě tento týden znovu razantně a plošně zdraží svá auta před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Vzpomínáte na chvíle, kdy Golf začínal na 339 900 Kč, cenově se dostával pod Octavii, měl čtyři válce a nemusel se stydět za svou kvalitu? Dnes stojí skoro o 300 tisíc víc a se zdražováním zjevně není konec.

V roce 2013 se začal v Česku prodávat Volkswagen Golf sedmé generace. Začínal na 339 900 Kč, záměrně 10 tisíc Kč pod Škodou Octavia, a to s přijatelným motorem 1,2 TSI. Ještě o čtyři roky později bylo hej, po omlazení v roce 2017 se vůz na českém trhu začal prodávat za 411 900 Kč, byť už jen s problematickým litrovým tříválcem pod kapotou. Souběžně s hatchbackem dorazil i kombík, jehož klientela si musela připlatit dodatečných 40 tisíc korun. Mimo to nicméně nabídka zahrnovala i sportovní deriváty, jejichž cena dnes prakticky bere dech. Za GTI jste totiž dali jen 692 900 Kč, za GTI Performace 745 900 Kč, za GTD 687 900 Kč a za vrcholný Golf R 989 900 Kč.

Ještě v roce 2019, kdy sedmá generace končila, se bestseller německé automobilky dal považovat za levný vůz, základní pětidvířko ve výbavě Trendline a s motorem 1,0 TSI pod kapotou totiž stálo 452 900 Kč. Drahý pak ostatně nebyl ani nástupce s celodigitálním přístrojovým štítem, který jste si v roce 2020 mohli koupit od 479 900 Kč. Jakmile jste nicméně sáhli po výbavové linii Life, bylo již třeba sáhnout do kapsy pro 524 900 Kč. Z této sumy pak o rok později bylo 561 900 Kč.

V průběhu loňského roku se cena Volkswagenu Golf opět posunula směrem vzhůru, provedení Life 1,0 TSI rázem bylo k mání od 608 tisíc korun. I to je nicméně minulost, litrový hatchback totiž vychází minimálně na 632 900 Kč. Během pouhých 10 let tu tedy máme posun o skoro 300 tisíc korun a během 6 let o více než 200 tisíc korun. A to přesto, že osmá generace za tou sedmou po stránce kvalitativní zaostává. Nejde jen o už proslulou manuální vzpěru kapoty, ale také třeba tvrdší a lacinější plasty v kabině a celkový pocit z auta.

Není divu, že VW ztrácí přízeň zákazníků, poměr hodnoty a ceny je čím dál příšernější. Německá média přesto mluví o dalším cenovém šoku, který má přijít již tento týden. Dle Volkswagenu za další zdražování může „výrazné zvýšení nákladů v případě surových materiálů, energií a vybavení“. Automobilka kromě toho dodala, že „ani VW nedokáže uniknout vysoké inflaci. Jakkoli se snažíme navýšit efektivitu a co nejusilovněji pracujeme na dlouhodobých kontraktech, nedokážeme plně kompenzovat efekt zvýšených nákladů“.

Dle zdrojů magazínu Automobilwoche by ceny měly v průměru vzrůst o 4,4 procenta. Takové Polo se tedy nově má prodávat dráž o 905 Eur (cca 21 500 Kč), zatímco u modelů Golf či T-Roc budou ceny vyšší o 1 585 a 1 455 Eur (37 650 a 34 600 Kč). Opravdu hluboko do kapsy pak budou muset sáhnout zájemci o Arteon Shooting Brake, neboť stylové kombi bude v Německu nově k mání od 42 270 Eur (1 003 950 Kč), což je o 1 985 Eur (47 150 Kč) vyšší suma než dříve. Bavíme se o německém trhu, nedá se ale předpokládat, že by se totéž dříve nebo později odehrálo i v dalších zemích - VW jistě nebude brát na hůl Němce a ostatní šetřit. Když už takto plošně zdražuje, pak všude.

Dealeři, kteří jsou s celou situací obeznámeni, ani v nejmenším nejásají. Dle nich automobilka již nereflektuje aktuální situaci na trhu, neboť v takovém případě by měla přistoupit spíše ke zlevňování, a to i navzdory růstu nákladů. Nicméně o něčem takovém výrobci aktuálně nechtějí ani slyšet, místo toho jim neustálé zdražování vyhovuje. I když totiž prodávají méně aut, jejich výdělek díky vyšším maržím roste.

Zas a znovu je nicméně třeba se ptát, zda se vše neobrátí proti samotným automobilkám. Nesmíme totiž zapomínat na chystanou emisní normu Euro 7, která přinese další nemalé zdražení a navíc kvůli ní řada aut, hlavně těch malých, zcela zmizí z trhu. Kromě toho VW touží po úplné elektrifikaci, která taktéž nepovede k nižším sumám. Volkswagen by tak měl začít uvažovat o změně názvu, o „lidový vůz“ totiž už nepůjde ani omylem.

Ještě vcelku nedávno Golf startoval na 608 tisících Kč, momentálně je však k mání od 632 900 Kč. Německá média navíc mluví o dalším chystaném zdražování, které ještě tento týden posune ceny o několik procent výš. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automobilwoche

