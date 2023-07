VW prohrává bitvu o svůj klíčový trh. V Číně ztratil další pětinu kupců, sázku na elektromobily projíždí na celé čáře před 4 hodinami | Petr Miler

Je smutné, když někdo spojí svou budoucnost s typem aut, která ho pak akorát táhnou ke dnu. Přesně tak se musí cítit Volkswagenu v Číně, kde chtěl být elektrickým lídrem, nakonec je ale celkovým „loserem”. Jeho elektromobily tvoří pouhá 4 procenta prodejů.

Kolik signálů potřebuje VW dostat k tomu, aby věděl, že vsadil na špatného koně, třebaže se mu předtím snažil zamést cestu k věčné slávě? To bychom také rádi věděli, jisté ale je, že ani hodně není dost. Nechceme opakovat mnohokrát řečené, Němci se ale bůhvíproč vzhlédli v elektrické budoucnosti navzdory varovným hlasům bývalých šéfů jeho značek, odporu geniálních techniků i pochybám zkušených marketérů. Zvítězilo dogma nad zdravým rozumem, ovšem jen v řadách VW, nikoli u zákazníků.

Ti nyní Volkswagenu vrací jeho ignoraci potřeb klientely i s úroky. Už jsme psali o tom, že o žádný hit nejde ani v USA (26 538 aut z 144 787 prodaných vozů celkem) a v Evropě je odbyt elektrických modelů desítky procent za očekáváním, což už si vyžádalo i propouštění a neplánované uzavírky fabrik. Úplně nejtragičtější je ale situace elektrických VW v Číně.

Také tam šli Němci do elektromobilů stylem „all in” a nabízí tam ještě podstatně více takových modelů než u nás, však typy jako ID.6 nebo ID.4 Crozz tu vůbec neznáme. Dávalo to na první pohled smysl, neboť v Číně se elektrických aut díky podporám tamních komunistů daří slušně a sahají po 40procentním podílu na trhu. VW ale není konkurenceschopný a elektrická auta mají na jeho vlastním odbytu - prosím bubny - podíl jen 4,3 procenta. Za druhý letošní kvartál tak z asi 544 tisíc prodaných vozů prodal pouhých 23 433 elektromobilů. To je fiasko.

Odráží se i v celkové pozici VW v Číně, která je stále horší. Byly doby, kdy měl za velkou zdí okolo 30 procent trhu, celou minulou dekádu to bylo přes 15 procent trhu. Teď je na 10 procentech a dál ztrácí - jen za červen si meziročně odepsal další pětinu zákazníků, zatímco největší konkurent BYD míří stále výš.

Řešení pro VW se nabízí samo - sesednout z mrtvého koně s elektrickým pohonem, neboť tahle auta neumí automobilka nabídnout ani v zajímavé, ani v cenově dostupné podobě, a tak ani zlomkové ceny oproti Evropě nestačí na kloudný odbyt. VW je králem spalovacích aut, jeho vlastní prodejní žebříčky ovládají modely jako Lavida, Sagitar, Magotan nebo Bora, které se prodávají tak dobře, že za jeden každý měsíc snadno překonají roční odbyt všech elektrických aut dohromady. Němci ale zůstávají slepí a hluší a sami zametají cestu zboží, které pak prodává hlavně konkurence.

Pokud tento vývoj neotevírá vedení VW oči, pak nevíme, jaký by to měl dokázat. Musí VW padnout až na dno, aby pochopil, jakým směrem se odrazit? Je dnes strašně snadné opřít se do spalovacích aut a názorně ukázat světu, jak nekonkurenceschopným produktem elektromobily jsou. Vyloženě se to nabízí, VW by to se svými produkčními možnostmi dokázal snáze než kdo jiný. Ve skutečnosti ale dělá pravý opak a upozaďuje spalovací vozy před elektromobily, které prezentuje jako cosi lepšího. I když sám nejlépe vidí, jak se s nimi nedokáže pořádně prosadit prakticky nikde. Ale kdo chce kam...

Modely jako VW Sagitar válcují čínský trh, ... Foto: Volkswagen



...Němci ale raději sází vše na elektromobily jako ID.4 Crozz, které skoro nikdo nechce. Foto: Volkswagen



I proto ztrácí trh ve prospěch automobilek jako BYD. Ta se soustřeďuje na v Číně protežované elektromobily a hybridy a VW poráží v jeho vlastní hře. Foto: BYD

Petr Miler

