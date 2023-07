VW dál kosí v nabídce modelů, po Passatu, Arteonu a Polu to má odnést další u nás populární vůz před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Němci aktuálně nejlépe vidí, jak rychle se může jejich totální oddanost elektromobilům obrátit proti nim, přesto neuberou. Aby uvolnili místo elektrickým modelům ve všech smyslech těchto slov, odstřelí všechno relativně okrajové, prý i Golf Variant.

Je skoro trapné začínat tak každý druhý článek na téma Volkswagen, je to ale - v tomto případně velmi příhodně řečeno - leitmotiv uvažování celé firmy firmy. A tak prostě nemůžeme jinak. I když Němce od takového kroku léta odrazují velcí harcovníci automobilového průmyslu, VW se rozhodl vsadit vše na elektrická auta, jakkoli sám dobře ví, že přirozený zájem o ně se limitně blíží nule a jde s nimi těžce proti větru.

Něco takového Němci v oficiální rovině nikdy nepřipustí, jakkoli zrovna teď musí v době omezování jejich výroby naprosto zřetelně vidět, že lidé stojí o něco jiného. Jak jsme ale nejednou řekli, automobilky - a nejde zdaleka jen o VW - jako by nasedly do vlaku, který nechtějí opustit dříve, než vykolejí v naprosté beznaději, a tak se do poslední chvíle budou pokoušet ohnout trh ve prospěch něčeho, co si nevyžádal. Jsme přesvědčeni, že s tím skončí dříve, než se samy zničí, krok zpět ale udělají až mnohem blíže takovému bodu, než by zdravý rozum velel.

VW tak navzdory výše zmíněnému, navzdory tomu, že problémy s odbytem elektrických aut má v momentě, kdy na některých trzích tvoří jednotky a jinde nanejvýš nízké desítky procent jeho prodejů, dál počítá s čistě elektrickou budoucností a přizpůsobuje jí i všechno ostatní. To znamená i konec některých dnes - podle VW nepopulárních - modelů či derivátů, které se firmě nevyplatí nabízet, protože se prodávají příliš málo. Oficiálně spočítané už to má Passat sedan, který dorazil jen jako kombík, jisté utrum má také Arteon a věrohodné zdroje hovoří i o konci Pola. Obětí ale bude mnohem víc a nyní se rýsuje další.

V Austrálii od příštího roku VW odpískal Golf Variant alias kombi, což pro nás zdánlivě není relevantní. Náš zdroj přímo ve Wolsfburgu ale říká, že tento model skončí globálně, byť ne od příštího roku. O konci Golfu kombi se mluvilo už dřív, nakonec poměrně překvapivě dorazil i ve své osmé generaci, tu devátou už ale dostat nemá, ať bude samotný Golf IX jakýkoli. Argumentace je jasná - příliš malý podíl na prodejích, elektromobily mají přednost.

Je ale trochu tragikomická, když se na věc podíváme širší optikou. Stačí se mrknout do Austrálie, kde končí Passat jako takový, Arteon jako takový, Golf jako kombík a Tiguan jako diesel, ať jsme s tamními škrty úplní. VW přitom v zemi prodal loni 948 Passatů, 612 Arteonů a po 10 procentech Golfů kombi a Tiguanů TDI. To je ve výsledku hromada aut, asi 3 tisíce vozů z jeho tamního 31tisícové odbytu. Všechno nyní míří do záchodu, jako by se nechumelilo.

Kolik VW prodal v zemi elektrických modelů ID? Odpověď se nabízí: Nil. Nada. Zilch. Zero. Prostě nic, vůbec je tam ještě nenabídl, přesto z nějakého důvodu věří, že je třeba jim udělat prostor. Je to tak absurdní, až to tříská dveřmi. A evropský pohled není o moc jiný, je spíš ještě tragikomičtější. Podle dat JATO Dynamics loni v Evropě VW prodal 66 550 Passatů, 29 780 Arteonů, 113 514 Pol a Golfů kombi musely být z celkových 176 859 vozů aspoň desítky procent. I kdyby to bylo jen 20 procent, bavíme se o celkově o asi čtvrt milionu aut prodaných bez dotací a jiných forem přerozdělování, dnes i téměř bez marketingu, naopak zatížených milionem pokut a znevýhodnění.

Tohle všechno je VW připraven poslat do septiku výměnou za vysloveně vynucované prodeje elektrických modelů ID, které si přitom našly všechny dohromady v Evropě loni asi polovinu kupců zmíněných odpadlíků? Jak absurdní to je. A kdybychom se podívali na česká čísla, vyjeví se nám něco ještě smutnějšího. Však podle zastoupení v prodejích ojetin má u nás Golf kombi více jak 40procentní podíl na prodejích tohoto modelu, však jsme v zemi chalupářů.

Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. Viel Glück do Wolsfburgu s takovou „strategií”. A sbohem Golfe kombi, pokud nás za těchto okolností jednoho dne skutečně opustíš.

VW Golf Variant má být další obětí elektrické mánie VW. V Austrálii už to má spočítané teď, globálně má skončit nejpozději s novou generací vozu. Přitom i jeho prodeje a prodeje dalších pro VW okrajových modelů dalece překonávají veškerý odbyt elektrických vozů značky, které je mají nahradit jako cosi lepšího a chtěného. Foto: Volkswagen

Zdroje: Drive, Autoforum, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.