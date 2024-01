VW dál ztrácí své pozice. Někdejší světovou jedničku dotahují i Korejci, už letos mohou Němce překonat před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Životní dílo Ferdinanda Piëcha dál dostává na frak, a tak se po kormidlu sápají jiní. Němci sice loni svou bilanci zlepšili, konkurenti ale zamířili ještě výš. Hyundai a Kia tak už letos cílí na víc než 8 milionů aut prodaných za rok, to může na VW stačit.

Koncern Volkswagen se v podobě stvořené hlavně Ferdinandem Piëchem stal na nějaký čas absolutním vládcem automobilového světa, po skandálu Dieselgate ale začal v důsledku na něj navazujících kroků své pozice ztrácet. V roce 2020 se tak na trůn vrátila Toyota, která jej dodnes neopustila. A při pohledu na vývoj posledních lete se navíc nezdá, že by se tento stav mohl změnil. A pokud už na nějaké to střídání stráží dojde, nebude to v případě Němců posun nahoru.

Za zády totiž již mají Korejce, kteří jim opravdu nepříjemně dýchají na krk. Loni to mohlo být naposledy, kdy si říkali světová trojka. Neboť pokud aktuálně představené plány klapnou na jedničku a VW bude i dál tlačit na jiná řešení než na ta, o která zákazníci stojí především, pak se Korejci budou prát o stříbrnou medaili.

Celkové výsledky za loňský rok v případě VW zatím nejsou k dispozici, v tom předloňském nicméně koncern po celém světě dodal zákazníkům 8 262 776 nových aut. Ve srovnání s obdobím, kdy kraloval, to znamená pád o dva miliony vozů, přičemž na samotnou německou značku připadá 4 563 340 registrací. Na základě výsledků zveřejněných po třetím kvartálu lze za rok 2023 čekat o trochu lepší čísla, výhled do budoucna však není optimistický. Zvlášť když VW tápe v Číně, která je pro něj největším trhem.

Přesunout se můžeme ke Korejcům, kteří se již výkazy za loňský rok pochlubili. A vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby Němcům z jejich pročítání naskakovala husí kůže. Prodeje Hyundai totiž vzrostly o 6,9 procenta na 4 216 680 nových aut, z čehož 688 884 vozů skončilo na domácím trhu a zbytek v zahraničí. Kia pak má na kontě 6,3procentní vzestup a 3 085 771 registrací, z nichž 538 822 připadá na Koreu. Kromě toho pak tato automobilka ještě přihazuje 3 932 aut „se speciálním zaměřením“, mezi něž patří třeba Niro Plus modifikované pro taxikářské firmy.

Hyundai doufá, že letos se jeho prodeje zvednou na 4 243 000 aut, zatímco u Kie by mělo jít o 3,2 milionu registrací, k čemuž je třeba připočíst ještě 7 tisíc oněch účelových vozů. Korejci se tak celkově hodlají přiblížit osmimilionové metě. Když si nicméně uvědomíme, jak moc skromný je zamýšlený posun u první zmíněné značky, pak se nedá vyloučit ani to, že daná hranice bude překonána. VW pod ni naopak může klesnout, neboť důvodů, proč by člověk měl o koncernových vozech uvažovat, rozhodně nepřibývá.

Nechceme působit zaujatě, jenže ono stačí porovnat takové Hyundai i30 a VW Golf a rázem je jasné, proč Korejci míří nahoru a Němci se trápí. Za jejich někdejší bestseller u nás totiž dáte minimálně 634 900 Kč, zatímco i30 startuje na sumě 399 990 Kč. V obou případech přitom dostáváte 110 koní, jen s tím rozdílem, že u VW je za ně zodpovědný přeplňovaný litrový tříválec, zatímco Hyundai počítá s atmosférickou čtyřválcovou jedna-pětkou. Šestistupňový manuál a pohon předních kol jsou ale vlastní oběma vozům.

Aby toho nebylo málo, pak je i30 delší (4 340 mm versus 4 284 mm) a disponuje také větším zavazadelníkem (395 až 1 301 l versus 381 až 1 237 l). Čím přesně chce tedy VW zaujmout? To je otázka, nad kterou si nejspíš lámou hlavu už i ve Wolfsburgu. Pokud nicméně Němci nesrazí svůj hřebínek, opravdu se mohou připravit na porážku. Přičemž kromě Korejců musí počítat také s tím, že po krku jim ve stále větší míře půjdou také Číňané. Ani ti totiž slepě nesází na elektromobilitu, byť elektrická auta dokážou vyrábět a prodávat levněji.

Za i30 dnes dáte lehce pod 400 tisíc korun, ... Foto: Hyundai



...zatímco takový Golf startuje nad 600 tisíci korunami. Němci by měli svůj přístup přehodnotit, jinak brzy přijdou i o pozici světové dvojky. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

