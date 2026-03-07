VW doma způsobil rozruch, ukázal potají vyvinuté armádní speciály jako v časech svých začátků
Petr ProkopecNěmci jsou na tohle citliví, Volkswagen se zrodil jako nápad jednoho rakouského rodáka, na kterého nevzpomínají rádi. Teď to vypadá, že se automobilka rozhodla pro končící podnik s 2 300 zaměstnanci znovu najít uplatnění, jaké už VW jednou poznal.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW doma způsobil rozruch, ukázal potají vyvinuté armádní speciály jako v časech svých začátků
dnes | Petr Prokopec
Němci jsou na tohle citliví, Volkswagen se zrodil jako nápad jednoho rakouského rodáka, na kterého nevzpomínají rádi. Teď to vypadá, že se automobilka rozhodla pro končící podnik s 2 300 zaměstnanci znovu najít uplatnění, jaké už VW jednou poznal.
Na počátku 30. let minulého století byl automobil velkým luxusem, i v takovém Německu si jej mohl dovolit pouze jeden člověk z padesáti. Řada výrobců proto začala pracovat na projektu „lidového vozu“, přičemž jedním z nich byl Ferdinand Porsche, který v roce 1933 představil tzv. Volksauto. To se dočkalo vzduchem chlazeného motoru vzadu, který ovšem nedisponoval vysokým výkonem. I proto byl velký důraz kladen na aerodynamiku. Porsche se tehdy inspiroval hmyzí říší, i proto se touto vozu začalo říkat Käfer neboli Brouk, i když se oficiálně jmenoval Typ 1.
Celý projekt nevznikl z ničeho nic, byla to iniciativa tehdejšího říšského kancléře Adolfa Hitlera, který požadoval, aby vůz byl schopen přepravit dva dospělé a tři děti při rychlosti 100 km/h. Zároveň na něj měl s menšími rodinnými úsporami dosáhnout každý. Jenže jím vysněná cena 990 říšských marek se vzápětí ukázala být nereálnou. Vláda tak začala chystat různé podpůrné programy, na jejich zavedení ale nakonec nedošlo. V roce 1939 totiž začala druhá světová válka, načež Němci místo civilních aut začali produkovat armádní vozy.
Na tuto minulost by Volkswagen nejraději zapomněl. Nicméně aktuálně dosáhl spíše toho, že si ji řada lidí znovu připomněla, co v Německu způsobuje rozruchu, jak podotýkají sami Němci. Němci si totiž nenechali ujít veletrh Enforce Tac, který se konal v Norimberku a představili tam hned dva armádní prototypy modelů Amarok a Crafter. Ani jeden z nich sice neměl na přídi nalepené logo VW, ovšem tvar jejich čelní masky se nijak nezměnil. Na svém místě tak zůstaly jak podélné lamely, tak hlavně středový kruh, na který se emblém automobilky obvykle lepí.
VW v továrně v Osnabrücku na obou autech potají pracovat několik měsíců. Varianta MV1 vycházející z Amaroku je pak určena pro rychlé nasazení a slouží k transportu malých dopravních prostředků, jako jsou třeba čtyřkolky. Druhé provedení MV2 oproti tomu může sloužit jako mobilní velitelství, zaskočit má ale i za logistické centrum či pro třeba armádní ambulanci. Mluvčí firmy pak uvedla, že automobilka zatím pouze zkoumá možnosti na trhu a sériovou výrobu neodklepla.
Oficiálnímu požehnání bychom se ale vůbec nedivili. V Osnabrücku v současné době pracuje okolo 2 300 lidí, kteří kromě SUV-kabrioletu T-Roc montují také Porsche Boxster a Cayman. Jenže jejich výroba skončí letos, za prvním vozem z této party se zavře voda v příštím roce. Němci zatím neupřesnili, co by mělo přijít poté, možný je ovšem i úplný prodej továrny, přičemž zájem měla mít zbrojovka Rheinmetall. Jednání s ní ale v závěru loňského roku uvázly na mrtvém bodě.
Je tak dost možné, že VW nakonec podnik využije sám, ovšem jak dodává, armádní speciály jsou mezí, za kterou již automobilka nezajde - zbraně prý vyrábět nehodlá. Můžeme jí ale věřit? Tím si nejsme jisti, ostatně svou přítomnost na Enforce Trac se snažila utajit, stejně jako oba prototypy, ke kterým nevznikly žádné oficiální fotky. Ke všemu se přiznala až ve chvíli, kdy návštěvníci veletrhu na internetu publikovali snímky, které prozradily, že Amarok a Crafterk v Norimberku byly, jak můžete vidět níže.
Civilní Amarok druhé generace se stal základem pro jeden z armádních prototypů, na kterých Němci posledních pár měsíců v utajení pracovali. Vidět ho můžete níže, je skutečný. Foto: Volkswagen
VW Starts Production of Military Vehicles at its Osnabrück Plant— Alex (@alex_avoigt) March 3, 2026
The MV.1 (AMAROK 2.0) is the first "Military Vehicle" developed by Volkswagen specifically for military use. The MV.1 follows the principle of providing a robust base vehicle with clearly defined interfaces that… pic.twitter.com/oOotg58gQF
Zdroje: Auto Bild, Alex Voigt@X, Volkswagen
Bleskovky
- Mercedes ukázal další auto, které nebude kupovat skoro nikdo, už jeho interiér jde proti všem
dnes
- Ironie osudu: Íránského vůdce pomohl zabít systém, kterým státy samy šmírují řidiče a potírají své odpůrce
4.3.2026
- Policie se pokusila otočit na střechu auto řidiče, který jen nepatrně vyšší rychlostí v nouzi vezl vlastní dítě do nemocnice
3.3.2026
Nejnovější články
- Lamborghini bylo aktivisty nominováno na „ekologickou lež roku” a my nevíme, komu se smát jako prvnímu
před 4 hodinami
- BMW mělo tohle lákavé auto úplně hotové, jeho výrobu ale jen pár dnů před premiérou zrušilo
před 6 hodinami
- Kupci sourozence elektrického Porsche teprve poznávají, co je to bolest, majitel tohoto auta přišel o 2 miliony během 21 tisíc km
před 7 hodinami
- Nejúspěšnější čínská automobilka už teď válcuje Evropu. A to se radši ani neptejte, s čím ještě přijde
před 9 hodinami
- Korejci už někde vyřazují své elektromobily z nabídky, jejich prodeje se propadly až k nule
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 03.07. 19:19 - abgx1
- pavproch chčije proti proudu (woleje, benzíny apod.) 03.07. 15:21 - pavproch
- Politický koutek 03.07. 13:50 - Brus
- Benzina paliva 03.07. 12:20 - Snowman000
- Onboard videa 03.06. 15:39 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 03.06. 13:00 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 03.06. 11:19 - pavproch
- Porsche - vse o sportovnich modelech 03.05. 21:12 - vasco