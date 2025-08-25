VW dostal dotaci skoro tři čtvrtě miliardy na to, aby rozjel výrobu dalšího elektromobilu, tolik k fungování tržního prostředí v EU
Petr ProkopecPokud se ptáte, proč se automobilka pouští do výroby dalších a dalších elektrických aut, i když zřetelně vidí, že je jich už teď na trhu příliš, při hledání odpovědi pátrejte po toku peněz. Ty na elektrické vozy dál prší ze všech stran.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Z výroby aut se v Německu stala velmi lukrativní práce, nikde jinde na světě lidé v této branži nepobírají takové peníze. To je ovšem i jeden z důvodů, proč německé automobilky mají stále větší potíže. Kdyby dál dělaly to, co lidé chtějí a dosahovaly na tom svých dosavadní marží, nepoznalo by se to, protože ale vyrábí čím dál častěji auta, na kterých prodělají tím víc, čím jich prodají, na dosavadní velkorysost najednou není prostor.
Právě Volkswagen je tady pomyslnou špičkou ledovce, neboť nejenže zaměstnancům nabízel nebývalou štědrost, ale ještě investoval obrovské peníze do elektromobility. Ta je však v jeho podání víc než co jiného fiaskem. Koncern i proto doufá, že hru otočí s novými modely, které tituluje jako dostupné. Základní bateriový hatchback ID.1 by se totiž měl prodávat za cenu okolo 20 tisíc Eur, tedy za necelý půlmilion korun.
Necháme na vás, zda je to odpovídající cena za 3 880 milimetrů dlouhé auto s omezenou použitelností, po veškeré přerozdělování směrem k těmto autům nám to jako jako terno nepřijde. Automobilka by to mohla po všech neúspěších sama rozpoznat a investovat jinam, to by ale musela aspoň zdálky cítit závan trhu. A to jde těžko, když se na elektromobily sypou dál peníze ze všech stran.
VW sice vzhledem ke zkraje uvedenému rozumně usoudil, že pokud chce dosáhnout jakkoli přijatelné ceny a zároveň nechce na každém exempláři prodělat kalhoty, nemůže ID.1 vyrábět ve své domovině. Němci tak již na počátku roku oznámili, že produkční verze bude vznikat v továrně Volkswagen AutoEuropa, která se nachází ve španělské Palmele.
Tento podnik zahájil činnost v roce 1995 jakožto plod spolupráce mezi VW a Fordem, načež se zde vyráběl nejen Sharan, ale také Galaxy či Seat Alhambra. Modrý ovál však nakonec z joint venture vycouval a VW posléze přepřáhl i na modely jako Eos či Scirocco. V současné době je pak továrna zasvěcena SUV T-Roc, které je bestsellerem značky, na kterém automobilka jistě něco vydělává. Jen nižší náklady ji ale do Portugalska netáhnou.
Jak informuje Focus, v tomto rozhodnutí je angažována i portugalská vláda, která VW přidělila dotaci ve výši 30 milionů Eur neboli 0,74 miliardy korun, aby výrobu rozšířil. Ale jak? Kdyby jí šlo o fabriku nebo její zaměstnance, dá se to ještě nějak chápat, dotace je ale výslovně spojena s tím, že v Palmele budou vyrábět elektrická auta, na výrobu jiných by ji VW nedostal.
Samozřejmě, pro automobilku kalibru VW není ani 0,74 miliardy korun bůhvíkolik peněz, ale i tohle je faktor v tom, co a jak bude vyrábět. Jakou má zrovna Portugalsko motivaci ohýbat svět tímto směrem, nevíme, ale je to shnilá třešinka na kyselém dortu všeho ekonomicky absurdního, co se dnes v Evropě děje.
Snad ani VW by se po problémech s dosavadními členy elektrické rodiny ID do výroby dalších takových aut úplně nehnal, ale všechno ohýbání jejich směrem „vyšperkované” podobnými lákadly situaci mění. Na světlo světa se tak dere víc a víc aut, po kterých nikdo nevolal a která bude znovu obtížné prodat. Je to klasické úskalí centrálně řízeného hospodářství, ke kterému má současná EU stále blíž. Jaké jsou jeho konce, jsme dobře poznali vlastně docela nedávno...
VW ID.1 se zatím ukázal jako koncept, sériová verze má dorazit v roce 2027. Vyrábět se bude v portugalské Palmele, ale ne jen kvůli nákladům. VW dostal od Portugalců navrch ještě dotaci, výměnou za ni ale musí v jinak staré fabrice vyrábět navíc pouze elektrická auta, nic jiného. Foto: Volkswagen
Zdroj: Focus
