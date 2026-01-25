VW dosud se svou levnou značkou bodoval. Teď dostal skvělý nápad, i s ní přejde na elektromobily
Petr ProkopecVolkswagenu to s elektrickými auty zoufale nejde a zdaleka neplní cíle, které si předsevzal. Nejpatrnější je to v Číně, kde tře elektrickou bídu s nouzí a trn z paty mu tahají spalovací modely, mj. od nové levné značky Jetta. Tak co přejít na elektromobily i s ní, no ne?
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Volkswagenu to s elektrickými auty zoufale nejde a zdaleka neplní cíle, které si předsevzal. Nejpatrnější je to v Číně, kde tře elektrickou bídu s nouzí a trn z paty mu tahají spalovací modely, mj. od nové levné značky Jetta. Tak co přejít na elektromobily i s ní, no ne?
Volkswagen Jetta patřil na čínském trhu mezi hvězdné vozy německé automobilky. V roce 2019 ovšem výroba sedanu skončila, neboť automobilka se rozhodla zasáhnout širší publikum. Nechat zajít slávu značky Jetta ale úplně nechtěla, a tak jméno ikonického modelu použila pro označení nové levné značky, po které dlouho toužila. Nedá se říci, že by se kvůli tomuto kroku přestal točit svět, z dlouhodobě velmi slušných prodejů je ale patrné, že Němci neudělali chybu. Jetta tak začala expandovat a od roku 2023 začala nabízet svá auta také v Iránu a o rok později Němcům umožnila vrátit se do Ruska.
Nebyl by to ale VW, kdyby se spokojil s tím, že je úspěšný s něčím, s čím už úspěšný být nechce. Až dosud celé portfolio značky používalo ryze spalovací pohony, což je pochopitelné, pokud spojovala své jméno s nízkými cenami. A právě to byl základ úspěchu, však třeba Jetta VS5 na fotkách okolo, prakticky dokonalá obdoba české Škody Karoq, stojí v Číně od 87 900 CNY, což je pouhých 262 tisíc korun. Karoq u nás startuje na 700 tisících, to prostě musí prodejně fungovat.
Ta také funguje, podle dat CAAM se loni do října prodalo je Číně 46 455 modelů VS5, což na Čínu možná není zázrak, ale není to ani málo - jde o stabilního člena top 10 nejprodávanějších německých SUV v zemi, které se prodává násobně lépe než srovnatelná elektrická SUV Volkswagenu. Ale protože Němci jsou snad posedlí elektromobilitou, dostali skvělý nápad - elektrifikovat i nabídku Jetty.
S tím cílem oznámili založení nové divize znovu ve spolupráci s čínskou automobilkou FAW, s níž vyrábí i současné Jetty. VW bude mít v novém joint venture strategický podíl, přičemž do společného podniku vloží jak své know-how, tak existující elektrifikované platformy. FAW má pak asistovat při vytváření nové distribuční sítě na čínském trhu, při čemž budou pochopitelně využity již existující showroomy. Cílem je pak do roku 2028 přijít s pěti novinkami, z nichž hned čtyři budou elektrifikované - a půjde buď o ryzí elektromobily, nebo o hybridy. První vůz, který dorazí ještě letos, ale dostane pouze elektrický pohon.
Podle oficiálního prohlášení by nově založená entita FAW Volkswagen Jetta Automotive Technology ve střednědobém horizontu ráda dosáhla na 400 až 500 tisíc registrací ročně. To je poměrně ambiciózní cíl, ostatně dosavadním vrcholem bylo 169 tisíc prodaných aut v roce 2021. Nejžádanějším modely se přitom postupně staly ty nejlevnější, tedy krom VS5 také sedan VA3, který se dnes už neprodává, pořídit se dal ale od cca 60 tisíc yuanů, což je zhruba 180 tisíc korun. Za dosud nejlevnější elektromobil VW, tedy model ID.3, přitom Číňané dosud museli zaplatit nejméně 119 900 CNY, tedy dvojnásobek. Na české poměry by šlo o láci, v Říši středu ale Němci ani tak nebodují, neboť tamní konkurence nabízí víc za míň.
Aby tedy Jetta s chystaným elektromobilem mohla zabodovat, bude muset zůstat na podobné úrovni jako se spalovacími vozy. A nenabídnout podstatně míň. Je vůbec možné s takto rozdanými kartami myslet na úspěšný ziskový byznys? Pochybujeme o tom, ale kdo chce kam...
SUV Jetty VS5 v Číně boduje, hlavně proto, že nabízí osvědčenou spalovací techniku velmi levně, stojí od 260 tisíc korun. Co na to ovšem VW? Chystá elektrifikované novinky, se kterými neuspěl ani pod vlastním logem, to je nápad. Foto: FAW-VW
Zdroje: CNEVpost, Volkswagen
