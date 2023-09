VW drasticky zkrátí vývoj svých nových modelů, už tak pokulhávající kvalita dostane znovu na frak před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci se holedbají, že takovým následkům předejdou, ale jak by mohli? Už teď mají s kvalitou problémy, a to novinky vyvíjí obvykle 4,5 roku. Nyní na totéž vyhradí čas o třetinu menší, to je skutečně drastická změna.

Vzpomenete si dnes ještě na rok 2019? Pokud ne, rádi vám osvěžíme paměť. Prakticky po celých prvních šest měsíců se totiž tohoto roku se mluvilo o zpoždění Volkswagenu Golf osmé generace. Když pak v říjnu po mnoha odkladech nakonec debutoval, německá automobilka oznámila, že prodej odstartuje až následující rok. Podle tehdejšího prodejního šéfa značky Jürgena Stackmanna šlo o čistě pragmatické obchodní rozhodnutí. „Nemá to nic společného s výrobou. Jednoduše ale necpete auta pod vánoční stromeček, když jim nikdo nevěnuje pozornost,“ prohlásil tehdy.

To je jistě výrok, který si zaslouží tesat do kamene. Poslední měsíce roku totiž obecně bývají prodejně velmi silné, i když asi ne kvůli Vánocům, to firmy se snaží ještě optimalizovat své účetnictví nákupy nových aut, pokud jim na to tedy „přebývají” peníze. Mluvit ve zcela opačném gardu je tedy mimo realitu, jakkoli Stackmann to jako velmi zkušený obchodník musel dobře vědět. To jen ze své pozice žehlil problémy, které způsobili jiní.

Osmá generace si totiž prošla vývojovým peklem, a to kvůli rozhodnutí značky, že bude mnohem více digitální než předchůdce. Hlavně softwarové oddělení značky se náhle muselo zabývat několikanásobně větším množstvím řádků kódu, než na jaké dosud bylo zvyklé. VW navíc v dané době začal jako smyslů zbavený investovat do elektromobility. Ani v té ale nebyl kovaný, průtahy na všech stranách tak vedly k navyšování nákladů. Tento krok pak Němci kompenzovali mimo jiné pomocí levnějších materiálů a dalších úspor, které jsou na Golfu VIII vidět.

Když byl tedy vůz konečně odhalen, přišla kritika ze všech stran. Tu nakonec i VW uznal jako oprávněnou a slíbil, že v rámci faceliftu vše napraví. Zda své slovo dodrží, zjistíme během následujících týdnů, ostatně facelift tohoto modelu už byl odhalen únikem. Momentální prohlášení šéfa vývoje automobilky Kaie Grunitze však budí obavy, že problémů podobných těm, které stihly nový Golf, se budou týkat i dalších novinek. Němci totiž hodlají zkrátit vývojový proces ze současných 54 měsíců na 36. Automobilka přitom poukazuje na čínskou značku BYD jakožto vzor, který chce následovat.

Zde nám dovolte malou odbočku, a to právě do Říše středu. Prakticky již od chvíle, kdy Škoda na tomto trhu začala strádat, poukazujeme na problém zahraničních výrobců. Ti totiž svá auta prodávali dle evropských pravidel, životní cyklus tedy trval šest sedm let, přičemž v polovině přišel facelift. Čínské značky nicméně správně pochopily, že dnešní doba je zrychlená, a tak v podstatě s modernizací přicházejí každý rok. Jde nicméně jen o vizuální či elektronické změny, technika zůstává stejná i po několik generací.

Je tohle směr, jakým se VW hodlá ubírat? Pokud ano, pak zkrácení vývoje chápeme, nic podstatného vlastně vyvíjet nebudou a dříve nebo později nebudou konkurenceschopní v místním náročnějším prostředí. A pokud ne, tak jim nezbude než vývoj odbýt. Grunitz ostatě už zmínil pár nápadů, jenž mají ke zkrácení vývoje vést. Kupříkladu zimní testy se nemají odehrávat během dvou či tří zim jako dosud, nýbrž během jedné. Počet testovacích cyklů pak ostatně bude zredukován všeobecně a některé simulace nebudou ověřovány v reálném světě. S tím ale VW nevyhnutelně narazí, při složitosti moderních aut je potřeba spíše důkladnější reálné testování, ne naopak.

I přes veškerá tato opatření nicméně automobilka dle Grunitze prý nepošle na trh vůz, který by měl „tisíce chyb“. Tak že by to byly stovky? Zjistit to budeme moci již velmi brzy, prvním vozem vyvinutým dle nového mustru bude produkční verze elektrického konceptu ID.2all. Ta se má objevit v prodeji v roce 2025.

Produkční verze konceptu ID.2all bude prvním koncernovým vozem ukuchtěným dle nového receptu. Když si uvědomíme, jak moc nových ingrediencí se v něm nachází (pohon předních kol, nový typ levnějších baterií apod.), nepovažujeme zkrácení vývoje za dobrý nápad. Zvláště když Němci souběžně s tím touží po navýšení kvality. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.