VW faceliftoval jeden z mála svých modelů, jehož pojetí ještě nepodlehlo ideologii a rozmarům moderny
3.4.2026 | Petr Prokopec
Na trhu je šest let, takže není zase tak starý, na modernizaci má ale nárok. Ta naštěstí není z největších, takže vůz dál můžete mít i s praktickým turbodieselem. A doufejme, že i s kabinou, která bude pořád připomínat hlavně automobil.
Na premiéru stávajícího Volkswagenu Caddy došlo v roce 2020. Oproti předchozím generacím dorazila na platformě MQB, což automobilce umožnilo, aby výbavu rozšířila o řadu nových elektronických funkcí. V případě tohoto vozu ale Němci naštěstí vždy znali míru a bylo jim jasné, že s ním zkouší oslovit takové zákazníky, kteří za své peníze vyžadují maximum užitné hodnoty a žádná „cingrlátka“. To ostatně platilo i pod kapotou, kde bylo možné volit mezi benzinovým, dieselovým a plug-in hybridním pohonem.
Nově má Caddy po faceliftu a dobrou zprávou je, že VW u něj nezkouší opravit něco, co není rozbité. Tedy jinými slovy, Němci jen tu a tam poladili detaily, základy však neponechali beze změn. Nejvíc měli úřadovat v kabině, její snímky však zatím publikovány nebyly. Podle všeho si ovšem Caddy měl vypůjčit vylepšený multimediální systém od elektrické rodiny ID, což nás trochu děsí. Ale doufejme, že nebude tak zle a pojetí kabiny si též ponechá racionální pojetí.
Zvenčí se úpravy soustředily hlavně na přední nárazník s odlišnými vstupy vzduchu, který je u verze Cargo z praktických důvodů nelakovaný. Kromě toho je možné počítat s odlišným designem litých kol, která lze podobně jako dříve pořídit v 16palcovém až 18palcovém rozměru. Rozšířena byla také paleta barev, to je ale zvenčí vše. Novinek tedy mnoho není, kupodivu však stačí na to, aby se facelift od původního provedení výrazně odlišil a VW s ním mohl bodovat po další léta.
Automobilka ostatně počítá s tím, že v prodeji ponechá všechny dosavadní varianty. Na výběr tedy bude mezi dvěma rozvory, stejně jako mezi dvou-, pěti- a sedmimístnou variantou. Základní 4,5metrový Caddy Cargo byl přitom od počátku navržen tak, aby se dovnitř vešla europaleta, zatímco 4,85metrový Caddy Cargo Maxi zvládne pobrat dokonce dvě. V obou případech je totiž možné počítat s 1 230 milimetry šířky mezi podběhy a nákladovým otvorem 1 234 mm.
Vedle osobní a nákladní varianty přitom v nabídce zůstává také provedení California, které lze mít s pěti sedadly, neboť poslední řada byla nahrazena výsuvnou kuchyňkou. VW si byl vědom toho, že Caddy není zrovna obrovský výchozí bod pro campingový speciál, načež vyvinul speciální stan, který umožní výlety do přírody celé rodině - dva cestovatelé se vyspí v onom stanu, dva pak uvnitř vozu za rozkládací posteli, kterou lze dokonce spojit s panoramatickou střechou.
Pod kapotou zůstává vše při starém, což znamená volbu mezi benzinovou jedna-pětkou a dvoulitrovým turbodieselem. Od loňska pak ještě v nabídce figuruje eHybrid, který 1,5litrový čtyřválec páruje s elektromotorem a baterií o využitelné kapacitě 19,7 kWh. Čistě na elektřinu by tak Caddy měl zvládnout až 122 km, pod pravou nohou pak řidiči cválá až 150 koní. Prodej faceliftované verze odstartuje letos v létě, do té doby by měly dorazit i snímky interiéru.
Současný VW Caddy se šest let po debutu dočkal faceliftu, který sice není rozsáhlý, na designové osvěžení to ale s přehledem stačí. Němci navíc svou pozornost nezaměřili na motorový prostor, kde tak lze stále hledat rozumné volby. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
včera
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
- BMW začalo odhalovat spalovací verzi nové řady 3, takto ržá před kamerou její šestiválec
2.4.2026
Nejčtenější články
- Ostuda a úpadek v přímém přenosu. Vlajková loď Audi potichu skončila na domácím trhu a žádný nástupce neexistuje ani na papíře
8.3.2026
- Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie
8.3.2026
- Slavné Ferrari po slavném zpěvákovi je na prodej, vedle svérázné barvy zaujme i jednou technickou výjimečností
8.3.2026
- Lamborghini bylo nominováno na „ekologickou lež roku” a je těžké říct, komu bychom se měli smát spíš
8.3.2026
- BMW začalo odhalovat novou generaci klíčové trojky. Dostane i šestiválce, přednost ale budou mít jiné verze
9.3.2026
Živá témata na fóru
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 04.05. 21:25 - abgx1
- SUV/kombi 2019-2022 benzin automat, do 551700 CZK 04.05. 17:39 - pavproch
- Chlubítko univerzální 04.05. 15:41 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.05. 14:56 - pavproch
- BMW Divize 04.05. 06:37 - pavproch
- Onboard videa 04.04. 18:59 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 04.04. 17:35 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 04.04. 14:35 - řidičBOB