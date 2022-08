VW Golf 8 dostal další ránu, nesmyslné snahy ušetřit si téměř tři roky nikdo nevšiml před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Už nejde jen o absenci plynové vzpěry kapoty motoru nebo či horší kvalitu plastů v kabině, někdejšího neohroženého lídra evropských prodejů sráží i další ošizené detaily. Ovládací lišta pod centrálním displejem je jedním z nich.

Od příchodu osmé generace Volkswagenu Golf za necelé dva měsíce uplynou již tři roky. To je poměrně krátká doba, ostatně německá automobilka ještě ani nepřišla s faceliftem. Ovšem i během ní stihla z prakticky nedotknutelné ikony a evropského lídra udělat vůz mohutně ztrácející zákazníky, který je místo objednávek zasypáván kritikou. V případě modernizace tedy značka bude mít opravdu hodně práce, aby chyby způsobené pod vedením Herberta Diesse napravila. Nejde totiž jen o absenci plynových vzpěr kapoty či tvrdé plasty v interiéru, problémů má Golf 8 daleko více.

Na jeden, kterého si dosud média nevšímala, ovšem který majitele pochopitelně trápí, upozornili kolegové z amerického webu Jalopnik. Ti nedávno otestovali vrcholnou verzi R, která disponuje přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 320 koní. Zatímco v Evropě má jejich přenos na všechna čtyři kola pouze automatická převodovka, ve Státech lze sáhnout i po manuálu. Toto provedení zapojující řidiče daleko větší měrou ale naše kolegy minulo, místo toho jim v redakci přistála verze osazená pádly pod volantem.

Zrovna převodovka nicméně není důvodem jejich kritiky. Ta směřuje k liště usazené pod obrazovkou multimédií, jenž má usnadňovat ovládání hlasitosti audio systému a nastavení klimatizace. Ve dne se tak skutečně i děje, v noci však nastává problém - ona lišta totiž není podsvícená, načež se ikonky na ní stávají neviditelné. A vzhledem k tomu, že při své povaze nejsou ani nahmatatelné, budou mít i někteří majitelé používající vůz delší dobu než týden problém vědět, kam sáhnout. Zvlášť pokud pravidelně nejezdí v noci, což každý nedělá.

Něco takového nelze označit za banalitu, však každé zbytečné sundání očí z vozovky se rovná zvýšení rizika nehody. K tomuto navíc dochází v noci, tedy v době, kdy je pro většinu lidí dění na silici méně přehledné než ve dne. Kvůli pouhému snížení či zvýšení teploty se tak i pár sekund nemusíte věnovat vozovce před sebou, to je absurdní.

Dost by nás přitom zajímalo, co za tímto opomenutím stojí. Že by při všech testech ve skutečném provozu VW nezjistili, že jde o problém, se nám nezdá. Je to ryzí snaha ušetřit, nebo jde jen o chybné rozhodnutí? Někdo totiž mohl přijít s názorem, že onen displej na osvětlení tlačítek stačí. A jelikož se něco takového testovalo spíše v laboratorních podmínkách, na objevení problému nedošlo. Pokud nicméně VW kráčel cestou snížení nákladů, protože jde sice o prkotinu, ale tady halíře skutečně dělají talíře, pak jde o opravdu tristní rozhodnutí. Dá se totiž předpokládat, že úspora na každém voze se pohybuje v řádech několika málo korun, pokud vůbec.

Chápeme, že rozhodování uvnitř automobilek probíhá trochu jinak, zrovna u verze R je to ale opravdu smutný stav věcí. Však koho by zajímalo, zda nový Golf R stojí 1 291 910 Kč místo 1 291 900 Kč. Takhle Němci budou muset v rámci faceliftu řešit o problém navíc. A pokud nikoli, budou mít máslo na hlavě po mnohem delší dobu. Vlastně se pak ani nemůžou divit tomu, že stále více lidí míří ke konkurenci, Golf je sice svou podstatou pořád stejně dobrý, podobné detaily ale kazí dojem, který bohužel pro VW rozhoduje o přízni a nepřízni podstatné části klientů. Zvláště pak zprostředkovaně. Však kdo si s nadšením půjde pro auto, o kterém se tak často říká, že na něm výrobce nemístně šetřil?

Nepodsvícenou ovládací lištou disponuje každé provedení Volkswagenu Golf osmé generace, nikoli pouze americké provedení či vrcholná verze R. Patrné je to na oficiálním videu níže, a to v čase 0:54. Foto: Volkswagen

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

