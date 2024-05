VW Golf GTI po faceliftu citelně podražil a ztrácí pozici lidového sporťáku, nadšence odradí i okleštěním nabídky před 9 hodinami | Petr Prokopec

Není zase tak těžké pamatovat časy, kdy Golf GTI startoval na 614 tisících Kč, bylo to docela nedávno a šlo v principu o stejné auto, které je v nabídce dnes. Potřebovat na něj ale brzy budete dvojnásobek.

Na počátku letošního roku Volkswagen představil faceliftovaný Golf. S tím byla spojena nemalá očekávání, neboť Němci si v předchozích měsících sypali popel na hlavu a uznávali, že ze všech stran pršící kritika je oprávněná. V důsledku toho měla být modernizace opravdu rozsáhlá a Golf se s její pomocí měl znovu vrátit na vrchol potravinového řetězce, ať již jde o kvalitu nebo prodeje. Jenže automobilka zůstala kdesi na půli cesty - některé chybné kroky napravila, jiné ne. A současně udělala několik nových.

Jedním z nejzásadnějších je upřednostnění hybridní techniky na úkor té dieselové. Běžný Golf TDI tak sice koupit můžete, ovšem varianta GTD je již minulostí. Přitom právě ta byla více žádaná, jenže Němcům se zkrátka nehodila do „síťového grafu“. Ve světle stávajících skutečností je ale možné, že nakonec udělali jen to, co udělat museli. Na světě je totiž německá cena verze GTI, která znovu leze do výšin činící tento lidový sporťák pro naprostou většinu publika nedostupným. A GTD by na tom bylo jen hůř.

Už před faceliftem bylo GTI drahé, hlavně ve srovnání s předchozími generacemi, u nichž řada lidí mohla skutečně snít o tom, že si vrcholné provedení jednou pořídí. Golf VII GTI stojící na úplně stejných technických základech se stejným motorem stál v roce 2013 od 614 tisíc Kč. Teď jsme úplně jinde. Kolegové z Auto Bildu upozorňují na další razantní zdražení o 3 600 Eur (cca 90 tisíc Kč). Kvůli němu je totiž třeba za vůz zaplatit 44 505 Eur (1 104 000 Kč) v úplném základu.

Je to značný posun oproti základnímu Golfu, který u nás startuje na 554 900 Kč. Němci jsou na tom sice o trochu hůře (27 180 Eur/674 tisíc Kč), přičemž za víc peněz dostanou skoro to samé, nicméně i kdyby na základě toho nový Golf v ČR startoval zhruba okolo milionu korun, stále bude už moc drahý. Mimo jiné kvůli oněm chybným krokům učiněným v rámci faceliftu. Po něm totiž GTI již nelze objednávat s manuálem, pouze se sedmistupňovým automatem DSG.

Je pak sice pravdou, že tato převodovka vám umožní dosáhnout lepších časů při akceleraci, přičemž na svém kontě měla i více prodejů, skutečné nadšence ale nenaláká. V té chvíli je pak vlastně i jedno, že přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec posílil o dvacet koní a nyní tak na přední kola posílá 265 koní. Stovky je tak možné dosáhnout za 5,9 sekundy, což je zlepšení oproti minulosti o tři desetiny, zatímco nejvyšší rychlost zůstává elektronicky omezena na 250 km/h.

Nové GTI zkrátka a jednoduše bude lákat ještě méně lidí než dosud, což logicky ovlivní i zájem o výchozí Golf. Což je stav věcí, který nejspíše nezmění ani ohlášená výkonnější a rychlejší varianta, která ukáže na konci května u příležitosti závodu 24 hodin Nürburgringu. V jejím případě totiž cena zamíří ještě výš, a to už dnes GTI s pohonem přední nápravy vyjde na víc, než ještě před několika málo lety stál Golf R 4Motion.

