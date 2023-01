VW Golf poprvé po 15 letech není králem prodejů aut v Evropě, nejhorší výsledek historie ukazuje smutnou pravdu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jen pět aut v historii dokázalo Golf v Evropě prodejně porazit za celý kalendářní rok. Vždy se tak navíc stalo za specifických okolností, které prodeje německé ikony poslaly dočasně dolů. A nikdy z toho nebylo horší než druhé místo. Že tohle všechno po loňsku padá, není náhoda.

Je obvyklé, když se firma chová tak, aby dlouhodobě dosahovala co nejlepších ekonomických výsledků. Je to jediný smysl její existence - podnikatelské subjekty nevznikají proto, aby rozsévaly dobro, rozdávaly štěstí nebo činily slunce jasnějším, jakkoli se tak některé rády tváří. Trochu neslušně řečeno tu jde o prachy a je to tak v pořádku. Pokud firma funguje efektivně, dokáže nabízet za dobré ceny dobrá řešení, která jiným usnadňují život, takže jí za ně rádi dají peníze, které sami obdobným přístupem vydělávají jinde. A to živí nejen jejich majitele, ale i zaměstnance - na těchto principech ekonomicky stojí celá společnost.

Někdy se to ale pokazí. Občas někdo nabídne něco, co není dostatečně zajímavé, nebo je to příliš drahé. To se stane. Někdy zvítězí krátkodobé zájmy před dlouhodobými a pár let fungující model se později stane neudržitelným. To už je trochu hůře akceptovatelné, ale ne vždy je to špatně míněno. A někdy zvítězí ideologie, politika, emoce, cokoli takového nad zdravým rozumem a firma jde do kopru, protože od začátku dělá něco, co zcela popírá výše zmíněný princip. Obáváme se, že přesně tak v posledních letech fungoval Volkswagen.

Jak moc se věci změní po příchodu nového vedení, ukáže jen čas, firma se ale v posledních letech vzhlédla ve zcela ideologicky, politicky a emocionálně motivovaném honu za elektrickým přeludem, který naprosto popírá hodnoty, na kterých stojí. Dobře, možná Volkswagen dávno nebyl tak „Volks”, jak by si někteří představovali, pořád ale v jeho vozech bylo možné spatřovat vysokou hodnotu za peníze, mimořádnou použitelnost za stále masami přijatelné ceny. Nejvíce se to pak zrcadlilo v Golfu.

Tento model si prošel různými érami své existence, někdy horšími, jindy lepšími. Téměř vždy byl ale tak dobrý, aby prodejně překonal všechna ostatní auta v nabídce, jen pětkrát v historii se mu to nepovedlo. Vždy byl navíc druhý a téměř pokaždé našel pokořitele v závěru či na konci svého výrobního cyklu, kdy už buď nebyl z podstaty tak dobrý, nebo měl VW potíže s rozjezdem plné výroby. Naposledy s někým prohrál v roce 2007, podle čísel JATO Dynamics tedy 15 let neohroženě vládl odbytu nových vozů v Evropě. To už ale teď neplatí.

Na definitivní prodejní čísla za všechny modely za celý rok si budeme muset počkat až do posledního týdnu v lednu, kdy je JATO obvykle dá dohromady, předběžná data o prodejích ale nedávají Golfu absolutně žádnou šanci prvenství obhájit. Analytici očekávají, že Golf za celý loňský rok nepřekoná hranici 180 tisíc prodaných aut (za 11 měsíců byl na 163 721 prodejích), čímž jej má dramaticky překonat nejen Peugeot 208 s více jak 210 tisíci prodeji (za 11 měsíců roku 194 102 aut), ale dokonce i Dacia Sandero s téměř 200 tisíci prodanými vozy (180 773 aut do listopadu). To je fiasko, jaké Golf nikdy nezažil.

Důvod? Už to prostě není ten Golf, který masy milují a nedá se to dále skrývat. A co je horší, Volkswagenu to bylo aspoň dosud nejen ukradené, ale snad to tak i chtěl. Golf prohlásil za mrtvou větev vývoje a buď jej schválně udělal horším, aby zametl cestičku elektrickému modelu ID.3, nebo jej udělal jen tak dobrým, aby na něm vydělal maximum peněz na investice do jiných řešení. Znovu ošklivě řečeno podojil ty, kteří se spolehli na to, že další Golf bude zase Golf a ne parodie na něj. Aby navíc toto dílo dokonal, pořádně jej zdražil. I kdyby jeho jednání nebylo motivováno ideologií, krátkozraké je zcela zjevně.

Však Golf 7 u nás po příchodu na trh začínal na 339 900 Kč s motorem 1,2 TSI a byla to jedna z jeho nejlepších generací, ne-li ta úplně nejlepší. Golf 8 dnes startuje na 608 900 Kč s motorem 1,0 TSI, který jako vtip zní a jako vtip i jede. Navíc je to od pohledu ošizenější, méně útulné a z hlediska palubní elektroniky nespolehlivé auto. Je vlastně až fascinující, jak moc dokázal VW pouhým velkým faceliftem (neboť Golf 8 a Golf 7 nejsou skutečně jiné generace, je to technicky v základu jedno a to samé) pokazit. Nedivíme se, že po spatření cenovky lidé řeknou raději: „Danke schön!” a odchází.

Tragikomické navíc je, že zatímco dosavadní vedení VW poslalo Golf ke dnu tak jako žádné před ním, prodeje elektrické alternativy to stejně nenakoplo, protože je ještě horší a ještě dražší. Model ID.3, který měl být novým Golfem, letos s pár desítkami tisíc evropských prodejů paběrkuje s meziročním propadem o více jak 40 procent se prodává skoro o polovinu hůř než třeba Passat, se kterým VW napůl končí, protože se prý prodává málo. Jaký tohle všechno dává smysl?

To není řečnická otázka, není žádný. Smysluplné by dále bylo uspokojovat přání zákazníků co nejlepším zbožím za co nejlepší ceny, VW se ale rozhodl hrát na ideologickou notu, pasovat se do role elektrického mesiáše a zakrývat své dieselové hříchy (které odhadem 98 % zákazníků absolutně nezajímají, hořekují nad nimi obvykle ti, kteří Volkswageny stejně nekupovali) něčím, co je drahé a špatné. A to dobré a dostupné zmrvil „in the process”, jak by řekli Američané.

VW tak jen má, co chtěl - autu, které jej dekády doslova živilo a samo bylo s to zaplatit kde co od akvizice Škody až po renesanci Bugatti, podřízl krk a zajistil mu nejtragičtější obchodní výsledek historie. Není divu, že Herbert Diess, který je za to odpovědný především, musel loni od válu. Šance na změnu k lepšímu tedy existuje, to by ale někdo znovu musel vzít rozum do hrsti, uvědomit si, kdo firmu živí, a podle toho jednat. Nejsme si jisti, že je toho Volkswagen ve své dnešní podobě vůbec ještě schopen.

VW Golf VIII nemusí vypadat špatně, jeho fungování je ale problematické a ceny velmi vysoké. Není tedy divu, že má za sebou nejhorší prodejní rok v historii, kdy poprvé po 15 letech (a celkově pošesté v historii) nejenže prohrál s jiným vozem, ale je dokonce až třetí. Zlaté vavříny patří podle předběžných dat Peugeotu, stříbrné Dacii. Foto: Volkswagen

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler

