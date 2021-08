VW Golf přišel o pozici evropské jedničky, za svého pokořitele se snad musí i stydět před 6 hodinami | Petr Miler

Věc, která se dříve stávala maximálně jednou za 10 let, je dnes na pořádku relativně často. Ovšem něco jiného je, když Golf překoná Fiat, Peugeot nebo Toyota. A něco jiného je, když mu korunu krále vezme Dacia.

Přišel, viděl a vítězil, šlo by parafrázovat slavný výrok tak, aby co nejlépe vystihoval éru Volkswagenu Golf. Evropský fenomén přišel na trh v polovině 70. let minulého století a od té doby skoro nepoznal hořkost prodejní porážky - však za celou dobu jeho existence v osmi různých iteracích jej prodejně překonalo pouhých 5 aut. A to je třeba dodat, že to obvykle chtělo kombinaci několika neobvyklých událostí naráz.

Tahle éra je ale podle všeho u konce. Důvodů je více - Golf jako auto klasické koncepce musí čelit i vnitřní konkurenci v podobě obdobně velkých, dnes obecně velmi žádaných SUV, jako model v podstatě ignorující elektrickou direktivu přichází o zákazníky tam, kde skoro není možné jinak koncipovaný vůz rozumně koupit a nemůžeme se zbavit dojmu, že ani sám VW už si nepřeje, aby v jeho portfoliu byl tím, čím býval. Nehledejme za tím žádnou konspiraci, ale ruku na srdce - když do světa křičíte, že za 9, 12 nebo kolik let nechcete takové auto vůbec prodávat, budete dnes světu ukazovat, jak je nepřekonatelné? Necháte jej spíše důstojně dožít.

Může se tedy velmi dobře stát, že rok 2021 bude dalším z těch, kdy Golf nevyhraje a poslední letošní měsíc zdokumentovaný daty zveřejněnými JATO Dynamics tomu opět nahrává. Golf už poněkolikáté v poslední době není evropskou prodejní jedničkou, tentokrát našel ale opravdu velmi neobvyklého přemožitele - nejprodávanějším autem se letos v červenci stala Dacia Sandero.

Potěšující zpráva pro Jamese Maye je skutečně výjimečnou věcí - Sandero od svého vstupu na trh v roce 2008 nikdy tak vysoko nevystoupalo. Stačilo ale, aby Golf nejen vinou výše zmíněného, ale i kvůli nedostatku komponentů spadl prodejně o 37 %, většina nejbližších soupeřů se tak nějak držela svého a Sandero povyskočilo o 6 % nahoru a... bylo to. Potřebovalo na to 20 446 aut prodaných za jediný měsíc, což je úctyhodné, byť pro Golf poněkud ostudné a dehonestující. Ten se s 19 425 vozy musel spokojit s druhou příčkou, Toyota Yaris byla s 18 858 auty třetí a zbytek nejlepší pětky dotvořily opět Volkswageny Polo a T-Roc se 17 343 resp. 16 496 prodeji.

Už z těchto čísel znalí vytuší, že celkové prodeje jsou bída s nouzí - 967 830 prodaných aut odpovídá situaci z roku 2012, kdy se trhy potýkaly s následky finanční krize a jde přibližně o čtvrtinu horší čísla než loni i předloni. Rostoucí podíl elektrifikovaný aut je tak poněkud z nouze ctností, neboť ani jejich prodeje se nikam nehrnou, jen všechno ostatní se prodává podstatně hůř. Celkem prodaných 75 tisíc elektromobilů (tedy nikoli hybridů jakéhokoli typu, to jsou pořád hlavně spalovací auta) pak představuje asi 7,5% podíl na trhu a žádný z elektrických modelů se nedostal mezi ty opravdu žádané. I nejprodávanější VW ID.3 je svým odbytem asi na čtvrtině čísel Sandera nebo Golfu.

Zajímavé jsou pak některé meziroční posuny. Třeba Škoda Octavia meziročně přišla skoro o polovinu prodejů a je na tom jasně nejhůř mezi hodně prodávanými modely všech typů. Naopak velmi se dařilo Hyundai Tucson, který je o 39 procent nahoře a pomalu může pomýšlet na nejlepší pětku absolutně i první pozici mezi SUV. Inu, svět se mění. A automobilový trh (či netrh, post-trh, říkejte tomu jakkoli) s ním.

Věřte nebo ne, ale díváte se na nejprodávanější auto Evropy během letošního července. Tím se poprvé od svého vstupu na trh v roce 2008 stala Dacia Sandero. Foto: Dacia



Celá podoba červencových výsledků a vůbec vývoj zájmu a nezájmu o některé modely je - řekněme - specifický. Grafika: JATO Dynamics

