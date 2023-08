VW Golf s faceliftem přijde o manuál, z GTI a R budou hybridy, pohled do ceníku bude ještě tristnější před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci se tváří, že svou největší ikonu s faceliftem spasí, ven se dostávající informace ale naznačují, že jí spíš nadělí poslední ránu z milosti. Však co z lidovosti Golfu dnes zbývá? A co z ní zbude po dalším zdražení?

Volkswagen Golf je bezesporu jedním z nejdůležitějších aut, která kdy vznikla. Po dekády se jednalo o skoro neporazitelného evropského krále, který udával tempo vývoje celé branže. Pokud totiž kdokoli z konkurentů lidového vozu chtěl pomýšlet na úspěch, musel se se svým kompaktem nejprve vyrovnat Golfu. A to bylo velmi, velmi obtížné. Němci přitom s výrobou začali v roce 1974, za pár měsíců tedy budeme slavit již 50. výročí této ikony. V souvislosti s tím má dorazit i facelift osmé generace, o všemi očekávaný dárek se ale nejspíše jednat nebude.

Golf s označením 8.5 by se totiž měl obejít bez manuální převodovky. Takový krok ovšem nevyhnutelně povede k dalšímu zdražování. Když se totiž zadíváme na stávající nabídku, vidíme na jejím spodku verzi 1,0 TSI doplněnou právě trojicí pedálů. Takové provedení stojí minimálně 634 900 Kč, zatímco za nejlevnější automatickou variantu, tedy Golf 1,0 eTSI, je již třeba dát 719 900 Kč. Disponovat přitom nadále budete 110 koňmi a výbavou Life. Ještě poměrně nedávno vám přitom takové peníze koupily 200koňové GTI.

Sportovní derivát tu nezmiňujeme náhodou, změny se totiž dotknou i jeho. A nejde pouze o to, že k mání bude už jen s automatem. Stejně jako litrový tříválec se totiž i dvoulitrový čtyřválec dočká mild-hybridní techniky. To ovšem znamená, že pod milion korun jej nekoupíte ani náhodou, spíše lze počítat s částkou 1,1 mil. Kč. Na této úrovni přitom dnes startuje provedení GTI Clubsport, v jehož případě zmíněná jednotka produkuje 300 koní místo 245. To pak sice disponuje jen DSG, i tak se ale dá čekat rovněž nemalý posun.

Stejné péče se dočká i vrcholné provedení R, také v tomto případě nicméně Němci aktuálně používají pouze automat. Novinky se tedy týkají implementace mild-hybridní techniky. Výkon se nejspíše na rozdíl od cen zvyšovat nebude, Golf 8.5 tedy nejspíše v rámci evropské hitparády propadne na ještě nižší příčku než současné provedení. Vůbec by nás přitom nepřekvapilo, kdyby šlo o cílenou snahu značky, která má nahnat zákazníky k elektromobilům - ID.3 startující na 999 000 Kč totiž rázem začíná působit jako zajímavá alternativa.

Strategie Volkswagenu, který evidentně hodlá pokračovat v zabíjení své ikony, nám zvedá obočí. Něco takového totiž z dlouhodobého hlediska nepředstavuje krok správným směrem - devátá generace má být totiž čistě elektrická, přičemž názvu Golf se nevzdá, jen ho doplní příponou ID.

Pokud ovšem Golf jako takový bude mít na kontě špatnou reputaci, logicky se alespoň část z ní obtiskne také na nástupci. Navíc je třeba dodat, že peníze dnes vydělávají hlavně spalovací auta. VW ale evidentně hodlá své kdysi největší kasírce naházet do cesty takové množství překážek, že možná i z Golfu nakonec udělá ztrátový projekt. Něco takového chce již opravdu velké množství snahy. Proč ji přitom Němci nevyvinuli třeba směrem k Bruselu a popření jeho nesmyslům, je ve hvězdách.

Aktuálně tak jen dodáme, že exteriér se s faceliftem bude měnit jen minimálně. Kabina se pak dočká větších displejů, ať už jde o přístrojový štít či obrazovku multimédií. Ta navíc mohou počítat s lepším ovládáním, počítá se i s návratem části klasických tlačítek, která byla nahrazena dotykovými ploškami s haptickou odezvou, nebo třeba podsvícení některých prvků. Jakkoli jde ovšem o velmi správnou reakci na dosavadní kritiku, ve světle výše zmíněného to na úspěch už nemusí stačit.

Golf se pozvolna začíná loučit s manuálem, během faceliftu o něj přijde i provedení GTI. Zrovna tento krok nepotěší především nadšence, očekávat tak lze zhoršení reputace celé modelové řady. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.