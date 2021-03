VW Golf v přímém klání potvrdil, že BMW, Mercedes i Audi ztrácí svou výjimečnost před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Byly časy, kdy by si jakýkoli Volkswagen v souboji se srovnatelným BMW nebo Mercedesem sotva škrtl, jsou ale zjevně pryč. Nyní je to VW Golf, který školí své přímé soupeře, také už ale nestojí méně.

Není tomu dlouho, co se nový Volkswagen Golf R střetl se svými soupeři od BMW a Mercedesu ve sprintu. Jak M135i, tak A35 AMG v přímém klání doslova pohřbil zaživa, a leckdo tak mohl dojít k závěru, že Němci u testovacího exempláře provedli několik utajených změn. Realita ale bude jiná. U wolfsburské novinky se povedlo vše sladit v jeden perfektně fungující celek, který zkrátka konkurenci nedává šanci, i když na papíře se nezdá být lepší. Potvrzuje to i nejnovější video, do kterého kromě již zmíněného BMW a Mercedesu zasáhlo také spřízněné Audi S3.

Celá čtveřice přitom užívá prakticky identickou techniku. Pod přední kapotou tedy svou práci odvádí přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, který minimálně 300 koní posílá na všechna čtyři kola. Pouze BMW nicméně dostalo do vínku klasický automat založený na konvertoru točivého momentu, zatímco v případě zbytku přenáší výkon dvouspojkové převodovky. Výrazně rozdílná pak vlastně není ani hmotnost, neboť nejlehčí VW (1 551 kg) a nejtěžší BMW (1 600 kg) dělí jen váha sotva dospívajícího dítěte.

I v dalších klání je to ale Golf, který z podobné techniky dokáže vytěžit jasně nejvíce. Přičemž sekundovat mu vlastně zvládá jen druhý koncernový vůz se čtyřmi kruhy ve znaku. Audi S3 nicméně přišlo na svět o trochu dříve než sourozenec s logem lidového vozu postavený na téže platformě MQB. Má nižší výkon i točivý moment, současně je těžší a používá starší software. Přesto má hlavně při pružném zrychlení zpočátku navrch.

Toto srovnání ukazuje jednak to, jak povedeným autem nové eRko je, současně ale říká cosi hlavně o BMW a Mercedesu. Prémiové značky by svého času nedovolily, aby jim mainstreamové auto stejného ražení konkurovalo, tady je ale na hlavu poráží. Technická výjimečnost těchto modelů, které používají stejnou koncepci jako Golf, není ani nulová, je záporná, prostě dostanete méně.

Na druhou stranu je ale třeba dodat, že německé prémiovky šly s cenami relativně dolů, což se o Golfu říci nedá. Ve srovnatelných specifikacích (což není případ testované čtveřice) je sice VW pořád levnější, žádný dramatický rozdíl to ale už není. Tak či onak je Golf R zjevně současným králem hot hatchů, alespoň v přímém směru, a pochopitelně do chvíle, než jej srovnáme s Mercedesem A45 AMG či Audi RS3. To jsou však vozy z docela jiných cenových sfér, které se i výkonově pohybují o 100 a více koní koní výše.

VW Golf R začíná dynamikou připomínat supersporty, srovnatelné hot hatche prestižnějších značek v přímém klání poráží na hlavu. Však se na to podívejte na videu níže. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Prokopec