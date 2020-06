VW hra na Teslu nevychází, všechny nové Golfy musí do servisů, Octavii čeká totéž před 4 hodinami | Petr Prokopec

Němci vsadili na inovativní palubní systém, jehož zásadní předností je permanentní připojení k internetu. To má dovolit online aktualizace jako Tesly, hned při první příležitosti ale všechna auta musí stejně do servisů.

Software se očividně začíná stávat Achillovou patou koncernu VW. Ten již loni hodně dlouho před původně oznámenými premiérami oznamoval, že nový Golf a elektrický hatchback ID.3 budou mít zpoždění, a to právě kvůli konstantnímu připojení na internet, díky němuž je možné řadu věcí modernizovat online. IT specialisté tak měli plné ruce práce a zatím se nezdá, že by uspěli na jedničku - ID.3 se zatím za zákazníky nerozjel a Golf se už několik týdnů nesmí prodávat.

Rozjezd německého bestselleru zabrzdil haprující systém automatického nouzového volání eCall, kvůli kterému automobilka zastavila dodávky. Stejný problém se týká i Škody Octavia, jenž byla rovněž osazena inkriminovaným systémem OCU3. Volkswagen nyní oznámil, že problém vyřešil, zároveň ale dodal, že automobilka musí svolat všechna auta do servisů. Jen v Německu se to bude týkat 15 tisíc aut, jimž bude aktualizován software.

To jen ukazuje, jak VW nevychází hra na Teslu. Právě americká automobilka totiž podobné softwarové problémy řeší na dálku a přesně to chtěl dělat Volkswagen. Jak je ale patrné ze svolávací akce, jejímž předmětem bude jen přehrání softwaru, Wolfsburg hned při první příležitosti Fremont napodobit nedovede.

S ohledem na vývoj u Němců je přitom prakticky jisté, že svolávací akce se zakrátko bude týkat i nové Škody Octavia. A nejspíše dojde také na Seat Leon a Audi A3, neboť rovněž tyto vozy užívají poslední verzi modulární platformy MQB, stejně jako jednotku online konektivity OCU3. Další automobilky nicméně zatím potvrdily pouze tolik, že systém prošetřují.

Lze tak jen dodat, že eCall je od 1. dubna 2018 povinný pro všechna nová auta prodávaná na evropských trzích. EU tím přitom zareagovala na příliš vysoký počet mrtvých a zraněných na silnicích. Dle expertů totiž automatické nouzové volání zkracuje čas dojezdu ambulance na místo nehody v městských oblastech o 40 a ve venkovských o 50 %. Náklady na výrobu jsou přitom velmi nízké.

VW již povolává nový Golf zpět do servisů, a to kvůli softwaru



Stejným směrem nejspíše zamíří i nová Škoda Octavia, zřejmě není způsob, jak by mohla stejný problém vyřešit jinak

Zdroj: Kfz-Rueckrufe.de

Petr Prokopec