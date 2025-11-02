VW i Porsche už tam jsou, Audi je následuje. Za tři roky přišlo o 75 procent svých zisků a míří do ztráty, prodeje dál klesají
Petr MilerAutomobilka pochopitelně dělá maximum pro to, aby se její napůl prázdná sklenice jevila napůl plnou, faktům ale neunikne. Trajektorie, po které dnes Audi míří, zůstává negativní a nejsme přesvědčeni o tom, že jeho „produktová ofenziva” přinese tolik ovoce, v kolik doufá.
včera | Petr Miler
Velké německé automobilové firmy v posledních měsících mohutně dohání jejich sázka na špatného koně. Myslely si, že ohnou trh ve svůj prospěch, že mu budou vládnout z pozice nabídky. Zas jednou se ale ukázalo, že je to zákazník, kdo trhu vládne a jakýkoli jiný stav je jen krátkodobým vychýlením.
Zejména značky koncernu VW přišly v této dekádě se spoustou produktů, o které je nikdo nežádal a které hlavně ony samy považovaly za „správné”. Kdyby byly „technicky správné”, kdyby byly „uživatelsky správné”, kdyby byly „ekonomicky správné”, nutně by to nevadilo, Steve Jobs také vytáhl iPhone, aniž by se ho na něj někdo ptal. Prostě snaha přijít s něčím novým, co nabídne víc než co předtím může být snadno odměněna, ač zákazník netušil, že něco takového vůbec potřebuje. Ale tohle není ten případ.
Novinky VW Group byly hlavně „ideologicky správné” nebo nanejvýš „oportunisticky správné”, což jednoduše nestačí. Přišla tak řada rozpačitých novinek typu Porsche Macan Electric, které nezvládají oslovovat zdaleka tolik zákazníků co jejich předchůdci. A i když spoustě značek zůstaly v nabídce jinak koncipované vozy, léta jejich vývojového zanedbávání a holení nákladů až do vší krajnosti pětibřitými strojky na nich - zvlášť za soustavného zdražování daného hlavně přerozdělováním - jsou na nich také znát.
Tyto produkty tak ztrácí svou atraktivitu a nedokážou firmám generovat dostatečné marže, což za situace, kdy je stíhají i jiné problémy (vysoké náklady na energie a materiál, nová cla apod.) devastuje jejich hospodaření. Proto vidíme dříve superziskové Porsche vykazovat ztráty, do nichž spadl i VW. Kdo je další na řadě? Vypadá to na Audi, které je v posledních letech také zmatené jako lesní včela. A dělá tolik přešlapů, že o tom jeho vlastní zákazníci točí filmy.
Čtyři kruhy zatím v minusu nejsou, šampaňské ale v Ingolstadtu vzduchem nelítá. Firma se snaží věci prezentovat pozitivně: Zisk firmy za třetí letošní čtvrtletí vzrostl z 272 milionů Eur na 718 milionů Eur. Juchů, to je o 164 % víc! Problém je ale v tom, že firma byla v háji už loni, když odepsala miliardy za náhlé uzavření továrny v Bruselu, a letos je jen „míň v háji”, navíc jen takto krátkodobou optikou.
Při pohledu na celý rok zisk meziročně klesl o 25 %, to je ale pořád zkreslený pohled. Pokud letošek srovnáme s rokem 2022, máme tu optikou prvních třech čtvrtletí propad o 75 procent z někdejších 6,2 miliardy Eur. To už bolí. A nekončí to zde, prodeje aut celé skupiny Audi (tedy včetně Bentley a Lamborghini) klesly o 4,8 procenta z roku na rok. Také to zabolí.
Audi špatný stav neguje nejen zmíněnou optikou, ale také tím, že se dnes pouští do své největší produktové ofenzivy vůbec. Ale kolik atraktivních nových Audi jste v posledních letech viděli? Ošizená nová A5? Elektrická A6 e-tron? Nepřesvědčivá nová A6? „Nenové” Q3 a Q5? Nebo chystané modely jako A2 nebo Q9? Všechno nové pomůže, ale pomoc je jedna věc a spása druhá. A spásu Audi v těchto vozech opravdu ne nevidíme.
Ani Audi se nedaří, bývalo na tom zásadně líp. Odpovědný je za to dnes hlavně Gernot Döllner, který nepochopitelně dál zůstává v čele firmy. Foto: Audi
Zdroj: Audi
