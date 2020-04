VW jako první auta sériově osazuje bezpečnostním systémem budoucnosti, dostal za to cenu včera | Mirek Mazal

Mluví se o něm už léta jako o dalším významném posunu ve zvyšování bezpečnosti aut, dosud jej ale žádné nedostalo sériově. Nejnovější Volkswageny už mezi sebou komunikují a vzájemně si předávají informace o rizicích v provozu.

Jednou z možných cest, jak zvýšit bezpečnost provozu, je zavést komunikaci mezi jednotlivými vozidly. Jejím úkolem by bylo sdílet informace o všemožných kritických událostech tak, aby se o nich řidiči dozvěděli dříve, než jsou s nimi osobně konfrontováni. O spuštění něčeho podobného mluví léta kde kdo, až nový systém Volkswagenu nazvaný Local Hazard Warning, neboli Varování před místním nebezpečím, to dotáhl do sériové výroby. A byl za to oceněn organizací Euro NCAP.

Jako první jej má standardně na palubě Volkswagen Golf osmé generace a v budoucnu bude součástí elektromobilů ID. Tato auta jsou resp. budou schopna se dorozumívat nejen mezi sebou, ale i s vozy jednotek integrovaného záchranného systému či vybranými prvky dopravní infrastruktury. Komunikace je založena na pro tento účel optimalizované bezdrátové síti ETSI ITS-G5, jež pracuje v pro ni vymezeném a chráněném frekvenčním pásmu.

Automobily tak do okolí mohou vyslat varování o poruše, odstaveném autě, silniční překážce nebo jiném problému na silnici. Informační služba může včas upozornit na nezvyklou situaci. „Jedná se o vzrušující oblast bezpečnosti, která nabízí potenciál pomoci účastníkům silničního provozu,“ uvedl Michiel van Ratingen, generální tajemník Euro NCAP. „Volkswagenu je třeba poblahopřát k tomu, že se technologie stala standardem u velice prodávaných vozidel, jakým je Golf,“ dodal. Dle jeho dalších slov by se měly ostatní automobilky inspirovat.

Takto vybavené vozy vytvářet místní varování před nebezpečím, posílat je dále a samozřejmě je také přijímat a předávat řidiči. Oceněná technika umí například reflektovat nehodu, konec dopravní zácpy anebo silniční práce. Kromě běžných detekcí Local Hazard Warning zvládá reagovat na přednostní průjezd jednotek záchranného systému a upozornit na ně řidiče dříve, než je bude moci zaznamenat zrakem či sluchem.

Signály palubního systému začínají jednoduchým upozorněním řidiče v případě nízké závažnosti, pokud počítač vozu zjistí, že řidič na hlášený problém nereaguje, může být obyčejná informace povýšena do formy dramatické výstrahy. Nejkritičtější události budou signalizovány hned důrazně bez postupného zesilování intenzity.

Lokální upozornění je sériově vypnuto kvůli evropskému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Každý zájemce o tuto inteligentní elektroniku tedy musí potvrdit souhlas s potenciálním omezením soukromí výměnou za potenciální zvýšení bezpečnosti, takže při pořízení nového Golfu nepočítejte s tím, že tento systém budete mít k dispozici zcela automaticky.

Organizace Euro NCAP šest let neocenila žádnou technologii aut, až letos nemohla odolat koncernovému upozorňování řidičů Local Hazard Warning

Zdroje: Euro NCAP, Volkswagen

Mirek Mazal