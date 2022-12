Koncern VW začne nová auta pro Evropu vyrábět v Číně, je to facka do tváře EU před 6 hodinami | Petr Prokopec

Svého času to bylo pro výrobce aut tabu, nálepka „Made in China” se pro tak sofistikovaný produkt zdála být dehonestující. Dnes už ale existuje několik menších značek, které se exportu z Číny nebojí, nyní s tím nemá problém ani obří VW Group.

Již nějakou tu chvíli poukazujeme na nesmyslnost evropského tažení za lepší klima. Brusel se totiž rozhodl, že svých odvážných cílů redukce emisí CO2 dosáhne s pomocí elektromobilů. To je asi totéž, jako snažit se zbourat metr tlustou zeď dětským kladívkem, ale budiž, teoreticky se něco takového zvládnout dá. Problémem však jsou stále vyšší náklady na vstupu na jedné straně a stále stejně nepřesvědčivý produkt na straně druhé. Pro většinu publika jsou tak elektromobily nechtěné. A i kdyby byly chtěné, pro ještě větší část z něj jsou nedosažitelné.

Výrazné zlevnění za jinak nezměněných podmínek očekávat nelze, právě tento stav ale nutí automobilky překročit pomyslný Rubikon a auta zlevnit alespoň obejitím drahé evropské výroby. A není to nakonec jen případ elektrických aut, ta jsou zde spíše zdrojem dodatečné motivace - jakmile se ukáže, že to jde a zákazníky to neodrazuje, lze z Číny dovážet prakticky cokoli.

Kdysi s tím jako první začalo Volvo, později jej následovala mimo jiné Tesla, BMW či Renault. To jsou všechno významné značky, ale nejsou to globální obři, takovým je až Volkswagen, který totéž oznámil nyní. Začne též s elektrickými auty, která bude - ač určená pro Evropu - vyrábět v Číně. A nikdo v tuto chvíli nedokáže říci, kam až v tomto směru zajde.

První vozy budou vyráběny v továrně v Anhui ve spolupráci s tamní značkou JAC. Což je také pikantní, neboť jde o tu samou firmu, která dnes pro Rusy dělá nové Moskviče. V případě skupiny VW půjde v prvé chvíli o Seaty, neboť do Evropy bude takto dovážen model Cupra Tavascan. Toto SUV bylo jako koncept představeno již v roce 2019, značka si tak se sériovou verzí dává opravdu načas. A bude to elektrické auto - produkční model má dostat dva elektromotory produkující celkem něco přes 300 koní, jenž budou spárované s bateriemi o kapacitě 77 kWh. Novinka by tak měla zvládnout sprint na stovku za 6,5 sekundy, zatímco dojezd byl na základě laboratorního cyklu WLTP vyčíslen na 450 km.

Tyto parametry prakticky do puntíku odpovídají specifikaci Volkswagenu ID.4 GTX, který u nás dnes startuje na 1 597 900 Kč. Jak moc auto zlevní čínská výroba, ukáže jen čas, zázraky bychom ale nečekali. Co naopak čekáme, je rozšíření tohoto přístupu i na další modely. Taková Škoda v Číně skoro nemá co prodávat, naopak v Evropě pořád chybí výrobní kapacity. Rozjet za velkou zdí produkci Octavie a dalších modelů, které se tam v trochu jiné podobě tak jako tak vyrábí, se vyloženě nabízí.

Očekáváme tedy, že podobná oznámení budeme slýchat stále častěji od stále většího počtu významných automobilek. Že to jen stěží povede k rozvoji evropského automobilového průmyslu, asi není třeba dodávat. Na tomto hrobě ale pláčeme pravidelně - Evropa přestává být konkurenceschopná a je to v prvé řadě dílo přemíry bruselských regulací v nejširším smyslu těchto slov. Přesto jen přibývají další, další a další.

Cupra Tavascan se jako koncept ukázala již před třemi lety, dříve než za dva roky ji ovšem v sériovém provedení neuvidíme. Koncern VW se navíc rozhodl, že vyrábět jej bude v Číně. Foto: Seat



Co dalšího od VW se bude v Číně pro Evropu vyrábět, ukáže jen čas, taková Škoda Octavia se za současného stavu u nás i za velkou zdí vyloženě nabízí Foto: Škoda Auto

