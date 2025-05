VW je nepoučitelný. Ani po fiasku Porsche s elektromobily ho nenapadne nic lepšího než elektrifikovat i auta, pro která se to vůbec nehodí před 7 hodinami | Petr Prokopec

Současný šéf Volkswagenu stále více připomíná člověka, který si před cestou nasadí nepropustné brýle, šlápne na plyn a jede hlava nehlava. Jeho slova padají na adresu nové generace Golfu GTI jen potvrzují, že se VW nedokáže poučit ani z elektrického fiaska jiných značek koncernu.

Stejně jako v případě muscle cars má i kategorie hot hatchů svá specifika. Není sice třeba, aby pod kapotou trůnil osmiválec, výkonný motor je ale nutností. Spojen musí být s nemalou praktickou použitelností, která se netýká pouze vnitřního prostoru. Tedy jinými slovy, hot hatch by měl být cosi jako kombinace rodinného hatchbacku a sportovního vozu. Asi nejznámějším zástupcem této kategorie je Volkswagen Golf GTI, momentálně osazený dvoulitrovým čtyřválcem naladěným u verze Clubsport až na 300 koní.

Za toto provedení ovšem již musíte dát 1 166 900 Kč, o lidovou cenu se tedy nejedná ani náhodou. I díky tomu se ovšem GTI již začíná vymykat zaběhlým pravidlům, neboť další podmínkou vstupu do kategorie hot hatchů je jejich relativní dostupnost. Ta se ovšem z Evropy vytrácí, za což lze zas jednou poděkovat Bruselu. Stačí se totiž podívat třeba na americkou nabídku, kde Golf GTI nechybí. Pořídit jej přitom lze od 31 965 dolarů neboli od 712 tisíc korun.

Vlastně tak není překvapivé, že registrace na starém kontinentu již nejsou tak oslňující. VW, který by přitom potřeboval výrazný prodejní hit více než prase drbání, ovšem nejspíš má pocit, že je třeba se rituálně zabít. A GTI vzít s sebou, proto pracuje na jeho elektrické verzi. Probíhající vývoj aktuálně potvrdil šéf značky Thomas Schäfer, dle kterého půjde o „monstrum“. Mimo to dodal, že je šťastný s pokrokem, jakého VW dosáhl. „Je skvělý. Můžete takové auto udělat vzrušující, ono musí být vzrušující. A musí být autentické, musí to být skutečné GTI,“ uvedl dále pro Auto Express.

Tím si ovšem Schäfer trochu odporuje, což je ovšem u něj typické. Člověkem nereflektujícím realitu byl již v době, kdy stál v čele Škody, s povýšením pak logicky k rozumu nepřišel. Aby totiž GTI bylo skutečným GTI, musí zkrátka dostát tomu, co jsme popsali výše. S dostatečným výkonem asi u bateriového pohonu problém nebude, tím ale pozitiva končí. Je totiž zcela jedno, jak velký bude akumulátor, vždy sebou přinese vysokou hmotnost. Čím větší pak bude, tím delší dobu jej bude nutné dobíjet. Navíc by Schäfer mohl vidět, jak moc snahy o elektrifikaci dostihy Porsche, jehož zákazníci navíc moc nehledí na cenu. Proč by lidé kupující VW měli něco podobného akceptovat?

V rámci cen se pak ostatně nedá předpokládat, že by takové auto bylo levnější než stávající benzinové provedení. Však pokud dnes sáhnete po elektrickém ID.3 GTX, které má ke GTI nejblíž, zaplatíte minimálně 1 249 900 Kč. Počítat pak sice můžete s až 326 koňmi, ovšem jen na krátkou chvíli, po většinu času pohonné ústrojí produkuje jen 121 kobyl. Dvoutunová hmotnost je ovšem stálá, což je na 4 265 milimetrů dlouhý vůz (tedy kratší hatchback, než jakým je Golf) příliš mnoho.

Chystaný elektrický Golf GTI již bude používat novou platformu SSP, což by mimo jiné mělo urychlit dobíjení. Ve srovnání s tankováním nádrže ale stále budete u stojanů trávit věčnost. Otázkou je pak zvukový doprovod a odpovídající vibrace či simulované řazení. Dle Schäfera ale zatím nebylo rozhodnuto, zda Němci budou kráčet ve stopách Hyundai Ioniq 5 N. Pokud však ano, pak dorazí hromada falše. Znovu se tak lze jen ptát, kde je šéfem VW zmiňovaná autentičnost.

GTI navíc nemá být jediným elektrickým hot hatchem, v plánu je rovněž Golf R, který bude veškerý výkon posílat na všechna čtyři kola. Tím sice dostojí tradicím, znovu ale na něm v tuto chvíli nedokážeme najít nic dalšího, co by balo zajímavé. Je pak sice možné, že příští rok budeme mluvit jinak, neboť dorazit má produkční ID.2 GTI, ovšem protože to bude stát na zastaralé architektuře MEB, jsme spíše skeptičtí a vážně nesouhlasíme se Schäferem, že nám tento vůz „odpálí mozek“. Spíš máme pocit, že někdo jej už dřív odpálil jemu...

Stávající Golf GTI Clubsport nabízí 300 koní, a to za necelého 1,2 milionu korun. Jeho nástupce má ovšem přepřáhnout na elektřinu, což sice znamená, že bude výkonnější, ale také těžší a dražší. Mimo to dostane napráskáno i jeho použitelnost, k čemu bude takové auto dobré? Foto: Volkswagen

