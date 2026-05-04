VW je tak zoufalý, že chce teď dělat to samé, za co před ještě před dvěma lety žaloval vlastního dealera a nutil ho sešrotovat vlastní auta

A není to žádná spekulace ze zákulisí, je to záměr představený nejvyšším šéfem koncernu Blumem při ohlášení kvartálních výsledků. Co bylo ještě před dvěma roky skoro hrdelním zločinem dealerů, je dnes spásonosný krok pro samotnou firmu.

4.5.2026 | Petr Prokopec

Foto: Volkswagen

Dle jednoho známého přísloví se tonoucí i stébla chytá. Volkswagen se po letech mizerných strategických rozhodnutí zdá být v podobné situaci, a tak se nebojí ani sáhnout po stéblu v podobě řešení, kterému před pár léty zkusit vdechnout život jeden z jeho vlastních dealerů. A se zlou se potázal.

Abychom nemluvili jen obecně, vraťme se do února 2024. Tehdy vyšlo najevo, že německý prodejce nakoupil v Číně dvaadvacet kusů modelu ID.6, který se v Evropě ani neprodával. A následně se jej rozhodl prodat u sebe doma. Něco takového by automobilce na první pohled nemělo vadit, neboť bude mít 22 prodejů navíc, ke všemu jí milovaných elektrických. Jenže dealer jí tak trochu lezl do zelí, neboť tu chtěla prodávat jiné modely. A cena čínského ID.6 byla přes jistě nákladný individuální dovoz atraktivnější než u místního ID.4.

Automobilka tak celý případ dala k soudu, který nakonec rozhodl v její prospěch. Místo aby tedy dealer vydělal a zvýšil zájem o elektromobily VW, čelil naopak obrovským nákladům, neboť auta tu prodat nesměl a v Evropě s nimi mohl naložit jen tak, že je pošle do šrotu. O to bizarněji zní, že automobilka nyní zvažuje, že by začala dělat přesně to, co on - tedy dovážet svá auta vyrobená v Číně a určená původně pouze pro tento trh do Evropy, a začít na nich vydělávat.

„Co hodláme prověřit, je, zda nějaké čínské produkty nejsou vhodné pro evropské trhy, zvláště pak v segmentech, ve kterých aktuálně nefigurujeme,“ uvedl k záměrům VW šéf celého koncernu Oliver Blume při prezentaci kvartálních výsledků firmy. Zároveň přiznal, že k celé věci bude přistupováno „krok za krokem“ a finální rozhodnutí o postupu tímto směrem zatím nepadlo. Tím ale vlastně jen připomíná jednu z klíčových slabin celého současného VW.

Jakkoli totiž automobilka poslední dobou mluví o tom, že její fungování nabere „China Speed“, je tu zase s křížkem po funuse. O možném dovozu elektromobilů vyrobených v Číně měl VW uvažovat už v době, kdy to dělal její dealer. Tehdy byla šance se tu s takovým zbožím prosadit třeba i díky tomu, že dovoz nebyl zatížen dodatečnými cly. Dnes je.

Zájem o elektrický pohon navíc zjevně vyprchává a bez dotací a jiných mechanismů umělé podpory masivně klesá. VW navíc podobný krok naznačoval už loni, tehdy ale mluvil jen o tom, že by vlastní auta z Číny mohl prodávat na Středním východě. Již tehdy jsme ale říkali, že Evropa zjevně bude na řadě, a to poměrně brzy. Jenže automobilka potřebovala další skoro rok na to, aby o takovém kroku teprve začala přemýšlet.

V dnešní době se prostě musíte rozhodovat rychleji, situace se mění skoro každým dnem. VW toho zřetelně není schopen a působí až trochu tragikomicky, že nyní chce dělat to, co malí dealeři vymysleli už dávno. Tehdy se ale zmohl jen na to jim to „násilně” zakazovat...


Auta jako VW ID.Unyx zřejmě mají i evropskou budoucnost. Anebo ne? Než se VW pro něco skutečně rozhodne, může být zase všechno jinak... Foto: Volkswagen

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

