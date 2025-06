VW je zjevně nepoučitelný. Jakýkoli neúspěch ho neodradí od toho, aby elektromobil udělal i z toho nejnevhodnějšího auta dnes | Petr Prokopec

Němci si stále odmítají připustit, že po elektrickém pohonu prostě všichni netouží, řadu lidí dokonce odrazuje. A do některých aut se svými vlastnostmi jednoduše vůbec nehodí. Elektrifikovat po vlažném přijetí ID.Buzzu i Touran zní jako velká absurdita.

Za letošní rok u nás Volkswagen prodal 6 976 nových aut, ve srovnání s prvními pěti loňskými měsíci si tak německá automobilka polepšila o 11,6 procenta. Její zástupci pak jistě budou vyzdvihovat hlavně elektromobilitu, která má na kontě dokonce růst na trojnásobek. Nicméně jde o vzestup ze 143 na 441 prodaných aut, což znamená, že i kdyby VW neprodal jediný elektrických vůz, prodejně by stejně rostl. Nedá se tedy říci, že by u nás elektrické rodině ID kvetla pšenka a existence automobilky s ní stála a padala.

Česko přitom alespoň trochu odráží přirozený zájem publika, neboť jde o trh pokřivený „pouze” přerozdělovacími mechanismy EU a dílčími lokálními výhodami. Na západ od našich hranic je tomu jinak, ovšem i přes podporu ze všech stran VW s elektromobily neboduje tak, jak si představoval. Právě to je ostatně jeden z hlavních důvodů, proč je automobilka v takových problémech a musí propustit desetitisíce lidí. Bylo by tak logické, kdyby Němci zařadili zpátečku a vrátili se k tomu, co je v minulých letech vyneslo na výsluní.

Je nám pochopitelně jasné, že jsou tu všemožné regulace, jenže VW proti nim nikdy nebojoval, místo toho se snažil být „papežtější než papež“. Němci totiž chtěli zezelenat co nejrychleji a v co nejširší míře, aniž by se ptali, zda po něčem takovém touží zákazníci. Pokles prodejů byl jasnou odpovědí - ač třeba u nás dochází oproti loňsku k růstu, VW je stále velmi daleko za úrovní let 2018 a 2019, kdy od ledna do května prodal 11 242 a 9 177 nových aut.

Byť však suchá čísla mluví jasně, byť tu máme ono propouštění či hrozbu zavírání továren, není to nic platné, v Němcích evidentně převládá jejich: „Wir schaffen das!“. A opravdu se u toho jinak „nezakecají”. Kolegové z britského Autocaru totiž zjistili, že VW hodlá přivést zpátky do nabídky Touran. Ten byl poprvé představen v roce 2003, přičemž dvanáct let na to přišla druhá generace. Ta pak sice začala být zastiňována SUV, přesto se však MPV povedlo celkově prodat víc než 2,6 milionu kusů.

Příchod třetí generace je tak vlastně chvályhodným krokem, Němci ho ale hodlají učinit pochybným směrem - novinka by totiž dorazila s elektrickým pohonem. Podle toho, kdy se objeví (kolegové zmiňují roky 2027 či 2028), pak vsadí buď na evoluční verzi platformy MEB, nebo na novější architekturu SSP. Na výběr pak zcela jistě budou jednomotorové a dvoumotorové varianty, zatímco u baterií se dá očekávat kapacita přibližně 60 až 80 kWh.

Vizuálně by novinku měly ovlivnit koncepty Bulli z roku 2011 a Budd-e z roku 2016, stejně jako již existující větší ID.Buzz, jehož prodeje byly dlouho velmi nepřesvědčivé a nyní vylétly zřejmě díky úspěšné snaze auto vecpat firemní klientele - téměř nikdo jiný tento model nekupuje. S Touranem ovšem VW cílil spíše na rodiny střední třídy, pro které elektromobil nemá šanci být ideálním řešením.

Zdá se tedy, že zde máme další střelu mimo terč, něco takového si ale Němci opravdu nemohou dovolit, pokud nehodlají do pár let zkrachovat. Přitom by stačilo málo, a sice upravit elektrické platformy tak, aby mohly podepírat i hybridní auta. Klientela by tak dostala na výběr, místo aby byla tlačena ke zdi a nucena k něčemu, co by možná i zvážila, ovšem pouze jako svobodnou volbu. Jenže to by VW musel přiznat, že jít čistě elektrickým směrem byla chyba. A to se mu nechce, zatím bohužel i za cenu sebepoškozování.

Touran se od roku 2003 prodal ve více než 2,6 milionech kusech, třetí generace tedy dává smysl. Ovšem ne jen jako ryzí elektromobil, takový pohon je zrovna pro rodinné MPV využívané často na dlouhé cestování k ničemu. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

