VW kapituloval před kritikou, u svých dalších aut použije zcela nově pojaté řešení klimatizace před 10 hodinami | Petr Prokopec

Němci byli ke kritice ze všech stran zpočátku neteční, nakonec jim ale nezbylo než uznat, že dali za vznik velmi obtížně použitelné věci. Nyní přichází s nápravou. Dokonalá bude jen stěží, podstatné zlepšení by ale přinést měla.

Nevím, jak je tomu u vás, ale v mém případě je klimatizace věcí, kterou z komfortních systémů na palubě auta používám úplně nejčastěji. Žena je zimomřivá, zatímco děti by nejraději měly po celou dobu jízdy hlavy vystrčené z okénka. A byť vícezónové systémy jsou výhodou, automaticky každému vstříc nevyjdou. I když tedy sám mám nároky omezené, značnou část cesty strávím změnami teploty či intenzity ventilace tak, aby všichni ostatní byli spokojeni. Vlastně jsem tak vděčný za to, že většinou jezdím vozy, u kterých není veškeré ovládání soustředěno na dotykovou obrazovku uprostřed palubky.

Co lze ovšem v takových autech zvládnout prakticky poslepu a bez zvláštní pozornosti, to je u moderních aut s „tablety” vyplňujícími prostředek palubní desky neustálou výzvou. Je prakticky nemožné změnit třeba jen kýženou teplotu na palubě bez toho, aniž byste sundali oči z vozovky a soustředili se na to, co na displeji „vykouzlíte”. Pokud v danou chvíli jedete třeba 130 km/h, znamená to, že každou sekundu urazíte 36 metrů. Během pouhého zvyšování teploty tak snadno můžete překonat vzdálenost fotbalového hřiště.

Právě z těchto důvodů míří k integraci prakticky veškerých funkcí na dotykové obrazovky značná kritika. S tou asi vůbec největší je konfrontován koncern Volkswagen, jenž se v roce 2019 rozhodl, že na digitální techniku přesedlá ve velkém. Německá automobilka nicméně zvolila neuvěřitelně mizerné řešení a dodnes nechápeme, jak si někdo z vedení vývoje mohl sjet třeba s Golfem osmé generace, párkrát za jízdy změnit teplotu a říci si: „Jo, dobrý.” Jde o neustálý boj za každou polovinu stupně Celsia, kdy se častěji spletete, než nastavíte to, co jste nastavit chtěli. Pokud tedy vůbec něco nastavíte.

Němci zpočátku strkali hlavu do písku, k problému se ale nakonec postavili čelem. Není asi reálné, aby do budoucna nabídli stejný uživatelský komfort, s jakým byly spojeny jejich předchozí vozy, neboť i pokud jste nikdy v životě neměli s vozy Volkswagenu žádnou zkušenost a usedli jste třeba do Golfu sedmé generace, prakticky ihned jste věděli, co kde hledat. A po jedné jízdě jste již vše ovládali zpaměti. U osmé generace na něco takového lze zapomenout.

Zjevně i v příštích letech bude zapotřebí více vašeho soustředění, lze ale aspoň uznat, že VW konečně kráčí tím správným směrem. Značka totiž chystá elektrický sedan ID.7, který odhalí v průběhu letošního roku. Již nyní se ovšem pochlubila jeho chytrou klimatizací. Ta začíná kouzlit ještě dříve, než vklouznete dovnitř, neboť systém rozpozná klíček a přivítá vás horkým (v zimě) nebo chladným (v létě) závanem vzduchu.

Pozitivní je rovněž to, že lišta s ikonkami pro ovládání je na 15palcové obrazovce vždy viditelná. Díky tomu nebudete muset sundávat oči z vozovky tak často a po tak dlouhou dobu. Lištičky ovládající teplotu pod ní jsou navíc oproti minulosti podsvícené, ve finále je ale ani nemusíte použít. VW totiž vylepšil systém hlasového ovládání. Stačí tedy kupříkladu zmínit, že vám mrznou ruce, a automaticky se spustí ohřev volantu.

Nová technologie dokáže rovněž reagovat na úhel slunečních paprsků. Má tedy zvládat upravit intenzitu a proudění vzduchu tak, aby podmínky v kabině byly všude stejné. Zároveň je možné veškeré nastavení uložit jakožto součást profilu každého řidiče. Takové věci nabízí i konkurenti a ne vždy je výsledek dokonalý, raději si tedy počkejme, jak bude novinka VW reálně fungovat. Jak jsme ale zmínili, oproti současnosti jde rozhodně o krok správným směrem.

Chystaný ID.7 dorazí do prodeje ještě letos, přičemž jako první vůz značky přijde s novým řešením klimatizace. Ta je reakcí na ostrou kritiku stávajících palubních systémů. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

