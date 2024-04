VW konečně našel zemi, ve které skóruje s elektromobily. Je tragikomické, že jde o Rusko včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Elektromobilům VW se zoufale nedaří a po konci německých dotací prodejně rychle ztrácí napříč Evropou. Pro Němce tak snad bude vzpruhou, že se aspoň někde dostali na pódium, jen by to asi nemuselo být skrze jakýsi šedý dovoz modelů ID do Ruska.

Německý Volkswagen napěchoval do elektromobility obrovské peníze a předpokládal, že lidé je budou kupovat podobně jako spalovací auta. Nic takového se ale neděje. Prodeje modelů ID se nikdy neposunuly jakkoli vysoko, přesto se letos doslova hroutí. Elektromobily VW na trhu obecně paběrkují a v zemích, jako je Česko, je jejich odbyt navzdory masivní podpoře ze všech stran zcela zanedbatelný - letošní prodej 87 elektrických aut z 3 711 Volkswagenů celkem za první kvartál je něco jako nic.

Nelze se tomu ale divit, modely ID nemají co nabídnout. Vezměte si kupříkladu elektrický vrchol typu ID.4, tedy verzi GTX. Jde o 4 582 milimetrů dlouhé SUV, které disponuje 340 koňmi, s nimiž akceleraci na stovku zvládnete za 6,3 sekundy a maximálně dosáhnete rychlosti 180 km/h. Baterie o kapacitě 77 kWh jsou pak spojené s udávaným dojezdem 511 km, na ten je ale třeba rovnou zapomenout. Realita je daleko horší, stejně jako si i přes maximální dobíjecí výkon 175 kW v praxi musíte obvykle počkat na plnou kapacitu déle než půlhodinu. Při ceně 1 648 900 Kč je to špatný vtip.

I tak se najde místo, kde elektromobily VW aspoň relativně válí. A těžko říci, zda se smát tomu, že jde o Rusko, nebo nad tím brečet. Z dat zveřejněných Dromem ale skutečně vyplývá, že VW v Rusku konečně našel zemi pro své elektromobily zaslíbenou, neboť tam jde o druhá nejprodávanější auta tohoto druhu v momentě, kdy se tam Volkswageny oficiálně ani nesmí dovážet, takže si je lidé musí nechat vozit z Číny. To už musí být zájem…

Jak zřejmě tušíte, VW se stal jednookým mezi slepými, neboť elektromobily se v Rusku obecně moc neprodávají a v prvním kvartálu si našly jen 5 889 kupců celkem. VW tedy na druhé místo v celkovém pořadí stačilo jen 512 registrací, z nichž o 355 se postaral ID.4 ve všech svých variantách.

Lídrem je pro letošek čínský Zeekr, který od počátku ledna do konce března prodal 2 883 vozů, tedy téměř polovinu ze všech elektromobilů, které byly v zemi zaregistrovány. Za úspěchem této automobilky stojí hlavně model 001, který si pořídilo 1 941 lidí. Tedy prakticky čtyřikrát více než všechny elektromobily VW, a to přesto, že ID.4 je k mání od 3 200 000 RUB (cca 807 tisíc Kč) a 001 od 6 milionů rublů (asi 1,5 milionu Kč).

Ve finále tedy vskutku nejde ani tak o peníze, jako o to, co za ně dostanete - v případě německé značky to zkrátka aktuálně není moc. My už jen dodáme, že číslem tři v Rusku je v rámci elektromobility domácí Moskvič s 417 registracemi. Ten ale vzniknul přepracováním čínského JAC JS4, přičemž jeho elektrická verze zvaná 3e překonala o jeden kus celou značku Evolute. Ta pro změnu pod svým vlastním logem prodává vozy čínského Dongfengu.

Celkově je pak elektromobilita v Rusku ještě méně masovou záležitostí, než je tomu v Česku, za první kvartál se totiž na celkových registracích podílela pouze z 1,78 procenta (v ČR 2,24 %). Ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím (1,56 %) jde sice o malý posun směrem vzhůru (v Česku evidujeme meziroční pokles z 2,34 %), to je však totéž, jako když se před deštěm schováte pod okap. A nebýt Zeekru, na žádná pozitiva by v této oblasti ani nedošlo. VW tak vážně vsadil na velmi chromého koně, který do cíle mezi prvními docválá jen na hodně svérázném závodišti.

ID.4 se jako úžasná nabídka nejeví, a to bez ohledu na verzi či její cenu. Ve srovnání s konkurencí totiž Němci těžce zaostávají. A trh jim to dává jasně najevo. Foto: Volkswagen

Zdroje: Drom, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.