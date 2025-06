VW má cestu k záchraně přímo před očima, je „překvapen” obrovským zájmem o své po letech první dostupné lidové auto 9.6.2025 | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Neskutečných 12 tisíc rezervací během první hodiny prodejů zaznamenal tento nový Volkswagen. Krásný nový elektromobil? Houby s octem, auto motorem bez turba, manuálem a morálně 30 let starou klimatizační jednotkou. Němci nemohou říkat, že by netušili, po čem lidé touží.

Nedávno jsem o tom někoho slyšel hovořit jako o „českém snu”. A myslím, že to vystihl přesně. Zatímco americký sen je narodit se někde na zapádákově, vyrazit s dolarem do města, založit úspěšnou firmu po chvíli postávání u stánku s limonádou, prodat jí kus na burze a zemřít jako miliardář, Češi to mají jinak. Ne snad, že by tu zmíněné nebylo někomu milé, ale jsme realisté - normální Čech sní o tom, že nebude do 50 žít s rodiči, najde si po škole slušnou práci, vydělá si na vlastní normální bydlení, solidní auto a bude žít jako svobodný člověk v relativní pohodě.

Tohle si tu šlo dekády docela dobře splnit. Obávám se ale, že poslední dobou je to stále komplikovanější.

Práce je pořád dost a vydělat si slušné peníze jde, je jich ale relativně stále míň. Naše průměrná životní úroveň je někde na úrovni druhé poloviny minulé dekády, kdy jsme sice nepostávali s žebračenkami v ruce ve frontách na jídlo nebo oblečení, ovšem měli jsme se už líp. Především ale průměr neřekne vše a v některých specifických oblastech je situace o mnoho komplikovanější.

Lituji kohokoli mladého, kdo není génius nebo dědic a musí si vydělat na vlastní bydlení při současných cenách nemovitostí. A koupit si za normální mzdu slušné nové auto? To je též stále složitější. Auta v poslední dekádě brutálně zdražila - absolutně, relativně, jakkoli. Nedávno jsme museli nevěřícím dokonce ukazovat jen 10 let staré ceníky Škody Octavia, aby pochopili, jak moc a jak rychle se situace změnila. A není to konec příběhu. Pokud bude dál pokračovat stejný trend vnucování drahých elektrických aut a umělého zdražování dostupnějších spalovacích, zbude nám toho v rukou jen míň a míň.

Když tedy občas plísníme některou z automobilek za její jednání, obvykle je reakcí nanejvýš: „A co máme dělat”? Odpověď je snadná: Nabídnout aspoň jedno „normální” auto pro „normální” lidi za „normální peníze”. Však asi každý nabízí co chce, nikomu nebudeme vyčítat, že nabízí zbytečný elektromobil, je to jeho věc. Ale pokud má jít o náhradu auta s docela jiným poměrem ceny a užitné hodnoty, nelze to přejít mlčky jako rozumnou cestu.

Nabídnout relativně dostupná lidová auta přitom není ani dnes nic nemožného, pořád se to dá. Dacie je má a kdokoli jiný je může mít též. Jenže nechce. Občas reakcí bývá, že nechce proto, že lidé nechtějí, protože už by nic bez tisíce asistentů, dálkového ovládání vypouštění vůní a 150koňového hybridu s automatem nechtěli, ale to není pravda. V Evropě je bohužel už prakticky nemožné narazit na důkaz opaku, jinde ale i automobilky, které tu nic „normálního” dávno nenabízí, s takovými vozy přichází. A jsou s nimi úspěšné, až se samy diví.

Volkswagen do Brasil, tedy brazilská odnož VW, letos na jaře v největší jihoamerické zemi představila levný crossover Tera. Nazvali jsme jej VW obdobou nejlevnější Škody, neboť přesně tou je, a je to skutečně VW, jaký Němci léta nenabídli, dokonce kdysi slibovali, že už ani nenabídnou. Ale porušili to a jsou za to dnes jen rádi.

Automobilka informuje, že vůz vypustila do prodeje 5. června večer a během pouhých 50 minut poté si zájemci rezervovali 12 tisíc aut. Automobilka otevřeně hovoří o tom, že je „překvapena” obrovským zájmem o tento vůz, který si objednaly už desítky tisíc lidí. Takový hit Volkswagen na trh dávno neuvedl, nikde. Přitom čím Tera je?

Její ceny vám možná nepřijdou tak skvělé, ale to je tím, že auta jsou v Brazílii obecně drahá a Tera je mezi nimi jakýmsi jednookým mezi slepci. Ale o to tu nejde, sledujte podstatu: Na záběrech níže vidíte základní verzi, která má motor 1,0 MPI, pětistupňový manuál a pohon předních kol. Jednoduché základní auto do města a okolí, kdo by tu takové za solidní peníze od VW nechtěl? Má dále 15palcová ocelová kola, téměř žádné parádní prvky a skoro monochromatické barevné provedení, výbava je ale přesto nenulová. Na palubě je 8palcová digitální přístrojovka, palubní systém s 10palcovým displejem, nechybí ani tempomat a dokonce klimatizace s morálně 30 let starou jednotkou, jak probírají některá brazilská média. Komu to ale vadí při ceně od 103 990 realů? I na koruny je to slušných 405 tisíc, na Brazílii je to velmi nízká cena.

Zákazníci se pak snadno mohou nechat rozmazlovat, a ani pokud sáhnou po vrcholném provedení Tera High TSI AT, tedy s turbomotorem, automatem a výbavou čítající vše důležité od bezklíčového vstupu a startu přes automatickou klimatizaci až po rozličné asistenční systémy, pořád neplatí víc než 139 990 realů, což je asi 545 tisíc Kč. Znovu - v zemi, kde i takový Fiat 500 stojí od 214 990 realů (asi 840 tisíc Kč), jsou to kouzelné peníze.

Tak jaké překvapení? Skutečně normální auto za normální ceny. Pokud VW chce najít záchranu pro své chřadnoucí finance, má tu nabídnout něco podobného, lidé by se k němu hnali v houfech i zde, protože pomalu nemají kde něco podobného koupit, pokud neakceptují onu Dacii. Vrátit ho hry možnost si splnit „český sen” u VW by jistě bylo prospěšné pro image firmy její finance. Je tak těžké to udělat? Nebo automobilka bude raději hrdě hynout, jen aby měla v nabídce pouze vysněné elektromobily?

Nový VW Tera je hit, to už je teď jasné. Samotný VW to překvapilo, my se ale nedivíme, podobných obyčejných aut za dobré peníze je dnes na trhu jako šafránu. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

