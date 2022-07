VW měl hotovou druhou generaci svého velkého propadáku, zaříznul ji na poslední chvíli před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Není obvyklé, aby automobilka prakticky dokončila vývoj nového modelu, a pak mu hned vystavila stopku. Tady se to ale stalo. A i když jeho první generace nebyla úspěšná, druhá to mohla napravit. Změna ve vedení Volkswagenu ovšem znamenala konečnou.

V roce 1993 se vlády nad koncernem VW Group ujal Ferdinan Piëch. A hlavně díky němu vzniklo impérium, jaké známe nyní. Vnuk Ferdinanda Porsche totiž stál u koupě značek Lamborghini a Bentley, stejně jako vrátil mezi živé Bugatti. To vyzdvihl rovnou na světový piedestal, neboť Veyron v rámci akcelerace či nejvyšší rychlosti neměl sobě rovného. Výš chtěl Piëch posunout také Volkswagen, což se mu jistě povedlo, ne všechny jeho nápady se ale setkaly s úspěchem.

Právě Piëch zavelel k odstartování vývoje nové vlajkové lodi jménem Phaeton. Někdejší koncernový šéf dle svých nejlepších tradic požadoval, aby limuzína ohromovala svou technikou. Měla tak být kupříkladu schopna kroužit celý den rychlostí 300 km/h při venkovní teplotě 50 stupňů Celsia, zatímco uvnitř by udržovala příjemných 22 stupňů Celsia. Zákazníci nicméně tuto technickou svrchovanost příliš neocenili. Zatímco tedy značka předpokládala, že ročně se bude v „průhledné továrně“ v Drážďanech vyrábět 20 tisíc aut ročně, nakonec za úvodní čtyři léta vzniklo 25 tisíc kusů.

Phaeton začal být vnímán jako velké zklamání. Stal se z něj prodejní propadák, který nenapravil ani první facelift z roku 2008, ani druhý z roku 2011, ani třetí z roku 2014. Produkce naopak soustavně klesala a zatímco v roce 2012, tedy deset let po debutu, vzniklo celkově 10 190 aut, o rok déle šlo už jen o 5 812 kusů. Obecně se tak začalo mluvit o definitivním konci vrcholného Volkswagenu. Piëch nicméně znovu každého zaskočil, neboť v případě jímprotežovaného projektu dal zelenou druhé generaci.

Jak ovšem již velmi dobře víte, novinka nakonec nedorazila, ač se o ní mluvilo celé první pololetí roku 2015. Během té doby se Piëch dostal do střetu se zbytkem vedení firmy, mimo jiné i kvůli problému, ze kterého se následně vyklubala kauza Dieselgate. Opustil tak dozorčí radu automobilky, kterou dostal na světovou špičku. A tím v podstatě skončila i jediná podpora, kterou nový Phaeton měl. Vedení firny tak druhou generaci záhy zařízlo.

Nyní se ukazuje, že se tak stalo opravdu za pět minut dvanáct. VW se totiž dvacet let po debutu první generace pochlubil funkčním prototypem generace druhé. Ta stejně jako třeba Touareg či Audi A8 vycházela z platformy MLB, žádné bližší technické detaily ale Němci o voze nezmínili.

Samotný vzhled pak byl v mnohém inspirován konceptem C Coupé GTE, který VW představil v roce 2015. Jak dodává Jozef Kabaň, který se po mnichovském extempore znovu vrátil do koncernových služeb a zastává roli designového šéfa Volkswagenu, Phaeton druhé generace „má velmi atraktivní vzezření a překrásné proporce“. S tím lze souhlasit, byť hlavně jeho hranatá chromová maska a velká světla prozrazují jeho stáří. Na druhou stranu, 6 let byste tomuto vozu asi nehádali.

Čím ovšem limuzína zaujme asi stoprocentně, to je její kabina. Kombinace rozměrných displejů, dřevěných dekorů a jemné kůže totiž zjevně o pár let předběhla dobu. To se následně potvrdilo, podobně koncipovaný Innovision Cockpit totiž Volkswagen představil u modelu Touareg až v roce 2018. Pokud by tedy Phaeton druhé generace dorazil o dvě léta dříve, jak bylo plánováno, znovu by v některých ohledech usedl na automobilový trůn.

Otázkou nicméně nadále zůstává, zda by jej zákazníci vzali na milost. Stále by totiž šlo o vůz, který by se prodával za podobné peníze jako Mercedes-Benz třídy S. Vepředu by nicméně disponoval stejným logem, jakým by se chlubilo také o poznání levnější Polo. Právě takové asociace bohatá klientela nemá zrovna ráda. Co tedy Phaeton zabilo poprvé, by jej možná zabilo i podruhé. Co by skutečně následovalo příchod tohoto vozu na trhu, už se ale nikdy nedozvíme.

Zejména svým kokpitem dokáže prototyp druhé generace Volkswagenu Phaeton zaujmout i dnes. Na karoserii je nicméně již znát doba, kdy byla navržena. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

